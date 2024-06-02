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спускаться с горы. Казалось, что день безвозвратно пропал!!! Но мы с гидомрешили не унывать! Приняли решение продолжить нашу экскурсию на другой горе. Переждали непогоду за вкусным чаем и отправились гулять по горам. Не даром говорят, что лучше гор могут быть только горы!!! Нам открылись потрясающие виды, которые хотелось снимать и снимать на фото! Дышать этим великолепным воздухом! День удался на славу, за что огромное спасибо Александру!!!