1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
«⛰ Треккинг к потрясающим панорамам АибгиПосле подъёма по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
«По канатной дороге Газпрома мы поднимемся на высоту 2300 метров и окажемся на хребте Аибга»
9 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 8 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Начало: Красная Поляна или Роза хутор
«Хребет Аибга: дорога в сердце Кавказа»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
«Подробнее Аибга спрятана от внешнего мира высокими горами и крутыми перевалами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 июня 2024Великолепный, красивейший маршрут с очень приятным гидом Сергеем. Местами было не так легко, как думала, но от этого более интересно. Очень красивые виды! Спасибо ❤️
- ААнна9 ноября 2023Прогулка была прекрасная, с Анной было очень комфортно:)
- ООксана3 ноября 2023Спасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,о жизни медведей на Красной поляне. Не гнал,всю дорогу рассказывал про растения,встречающиеся по пути. Рассказал с каким темпом идти в горы. Наверху угостил чаем. Рекомендую
- ТТатьяна26 октября 2023Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии.
- ЕЕвгения18 сентября 2023Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉 Ну а виды и красота Кавказских гор - это эмоции и впечатления на всю жизнь 😍 Потрогали облака рукой 😊 и увидели серн - приятный бонус прогулки 😊
- ДДарья13 сентября 2023Трекинг прошел идеально. Нам повезло увидеть красоту гор и ощутить разные эмоции от перепада погоды в горах: от солнца до
- ТТатьяна10 сентября 2023Приятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хутор встретились с Кириллом и
- ООльга4 сентября 2023Экскурсия началась, прямо скажем, в экстремальных погодных условиях. В горах нас застал ливень с грозой и молнией!!! К сожалению, пришлось
- ЕЕлена22 августа 2023Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг - то, что нужно, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Хребет Аибга»
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