Хребет Аибга – экскурсии в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Хребет Аибга» в Сочи, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
«⛰ Треккинг к потрясающим панорамам АибгиПосле подъёма по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
«По канатной дороге Газпрома мы поднимемся на высоту 2300 метров и окажемся на хребте Аибга»
9 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 8 700 за всё до 10 чел.
Треккинг к вершинам хребта Аибга
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Треккинг к вершинам хребта Аибга
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи
Начало: Красная Поляна или Роза хутор
«Хребет Аибга: дорога в сердце Кавказа»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Затерянный поселок Аибга
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Затерянный поселок Аибга
Начало: Защитников Кавказа 116
«Подробнее Аибга спрятана от внешнего мира высокими горами и крутыми перевалами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    2 июня 2024
    По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
    Великолепный, красивейший маршрут с очень приятным гидом Сергеем. Местами было не так легко, как думала, но от этого более интересно. Очень красивые виды! Спасибо ❤️
  • А
    Анна
    9 ноября 2023
    По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
    Прогулка была прекрасная, с Анной было очень комфортно:)
  • О
    Оксана
    3 ноября 2023
    По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
    Спасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,о жизни медведей на Красной поляне. Не гнал,всю дорогу рассказывал про растения,встречающиеся по пути. Рассказал с каким темпом идти в горы. Наверху угостил чаем. Рекомендую
    Спасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,оСпасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,о
  • Т
    Татьяна
    26 октября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
    Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии.
    Очень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографииОчень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографииОчень живописная прогулка, да и с погодой очень повезло. Кириллу спасибо за краткий, но интересный рассказ про курорты, чай и фотографии
  • Е
    Евгения
    18 сентября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
    Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉 Ну а виды и красота Кавказских гор - это эмоции и впечатления на всю жизнь 😍 Потрогали облака рукой 😊 и увидели серн - приятный бонус прогулки 😊
    Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉Отличный маршрут, спасибо Кириллу за сопровождение и трекинговые палки 😉
  • Д
    Дарья
    13 сентября 2023
    Треккинг к вершинам хребта Аибга
    Трекинг прошел идеально. Нам повезло увидеть красоту гор и ощутить разные эмоции от перепада погоды в горах: от солнца до
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    снега (и это в середине сентября). Александр прекрасный рассказчик и собеседник, с ним было очень комфортно всю дорогу. С момента бронирования был всегда на связи, отвечал на вопросы и оказывал помощь. Однозначно рекомендую трекинг в компании Александра. У нас остались только положительные эмоции и много красивых фотографий.

  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
    Приятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хутор встретились с Кириллом и
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    доехали на машине до подъемника. Кирилл предоставил трекинговые палки - не заменимая вещь. Готовили блины со сгущенкой прямо в горах!!! ммм… самое то после восхождения. Красота гор, бабочки, чистый воздух, шикарные фотографии - увезла с собой самый приятные впечатления. Благодарю и вернусь еще 🙏❤️

    Приятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хуторПриятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хуторПриятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хуторПриятный поход по красивому маршруту хребет Аибга. Добиралась из Сочи на Ласточке. На станции Роза хутор
  • О
    Ольга
    4 сентября 2023
    Треккинг к вершинам хребта Аибга
    Экскурсия началась, прямо скажем, в экстремальных погодных условиях. В горах нас застал ливень с грозой и молнией!!! К сожалению, пришлось
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    спускаться с горы. Казалось, что день безвозвратно пропал!!! Но мы с гидомрешили не унывать! Приняли решение продолжить нашу экскурсию на другой горе. Переждали непогоду за вкусным чаем и отправились гулять по горам. Не даром говорят, что лучше гор могут быть только горы!!! Нам открылись потрясающие виды, которые хотелось снимать и снимать на фото! Дышать этим великолепным воздухом! День удался на славу, за что огромное спасибо Александру!!!

  • Е
    Елена
    22 августа 2023
    Треккинг к вершинам хребта Аибга
    Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг - то, что нужно, чтобы
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    начать знакомство с курортом и национальным парком. Ребята выбрали отличный маршрут, подойдёт и не самым подготовленным. Рекомендуем взять палки, они помогут распределить нагрузку, т. к. в общей сложности идти около 7 часов:) Нашим гидом был Добрыня (мы назвали его Капитан Добрый). Супер позитивный парень, лёгкий в общении, внимательный. Мы шли в своём темпе, никуда не торопились, собрали чернику:) И ещё он - отличный фотограф)). В общем, мы отлично провели этот день в хорошей компании. Спасибо!

    Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -Сегодня мы прошли путь по хребтам Аибги. Потрясающие виды на вершины, чистый воздух, неторопливый треккинг -

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Хребет Аибга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
  2. По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
  3. Треккинг к вершинам хребта Аибга
  4. Затерянный поселок Аибга
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Хребет Аибга" можно забронировать 4 экскурсии от 6 670 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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