2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Курорты Абхазии

Первая остановка в исторической части города Гагры. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. В курортной Пицунде мы прогуляемся среди реликтовых сосен, а в теплый сезон искупаемся в лазурном море 🌊.

Сказочная дорога на Рицу

По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.

Новый Афон

После посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы ⛰️ Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке 🌳 с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой паспорт — он понадобится для перехода границы.

Как проходит экскурсия ⛳

Трансфер на автомобиле 🚘 входит в стоимость. Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.

Программа гибкая: перед началом экскурсии 🧭 мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы