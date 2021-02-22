2 отзыва оставили туристы

Увидеть символы региона и прочувствовать страну души

5
2 отзыва
Саид
Саид – представитель из Сочи
Абхазия прекрасна круглый год! Под снежным одеялом или в буйстве зелени — вы влюбитесь ❤️ в эту страну после нашего путешествия.

Мы заедем в курортные городки, по пути к великолепному озеру Рица полюбуемся ущельями и водопадами, а в Новом Афоне посетим храм Симона Канонита и, если захотите, осмотрим громадную пещеру.

И конечно, поговорим о культуре, традициях и быте региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 104908 917 ₽ за экскурсиюскидка15%

    Заказать экскурсию
Чары Абхазии
Чары Абхазии

Что вас ожидает

Курорты Абхазии
Первая остановка в исторической части города Гагры. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. В курортной Пицунде мы прогуляемся среди реликтовых сосен, а в теплый сезон искупаемся в лазурном море 🌊.

Сказочная дорога на Рицу
По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.

Новый Афон
После посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы ⛰️ Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке 🌳 с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой паспорт — он понадобится для перехода границы.

Как проходит экскурсия ⛳

  • Трансфер на автомобиле 🚘 входит в стоимость. Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.
  • Программа гибкая: перед началом экскурсии 🧭 мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет 🎫 в Рицинский парк 🌳 — 350 руб. /чел.
  • Билет 🎫 в Новоафонскую пещеру — 500 руб. /чел. (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 в любом удобном вам месте
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Саид
Саид
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Саид, я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Экскурсии провожу более 10 лет, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

22 фев 2021
Получили огромное удовольствие от экскурсии! Время пролетело не заметно. Саид интересный рассказчик, знаток своего дела, владеющий знаниями и умением подать информацию доступно, в формате дружеской беседы. Спасибо !!! Очень рекомендую.
13 фев 2021
Огромное спасибо Саиду за увлекательную экскурсию. Невероятно интеллигентный, деликатный, вежливый человек. Провёл нам замечательный тур и познакомил с красотой Абхазии. Поездка была заточена под наши предпочтения, насыщенная, интересная, при этом не утомительная. Очень любит свою страну и свой народ, прекрасно знает историю и окрестности. Благодаря Саиду, мы влюбились у Абхазию и с радостью посетим её вновь.

Саид проводит ещё 1 экскурсию

Из Сочи — на озеро Рица!
скидка15%
9200
7 820
8 часов
Из Сочи — на озеро Рица!
14 отзывов
Посетить «визитную карточку» Абхазии и услышать о местных традициях, истории и культуре

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
162 отзыва
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 750
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
161 отзыв
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
127 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
117 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 700
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
100 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 800
3 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец