2 отзыва оставили туристы

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Чары Абхазии (из Сочи)

Увидеть символы региона и прочувствовать Страну Души - в индивидуальном формате
Абхазия прекрасна круглый год! Под снежным одеялом или в буйстве зелени — вы влюбитесь в эту страну после нашего путешествия.

Мы заедем в курортные городки, по пути к великолепному озеру Рица полюбуемся ущельями и водопадами, а в Новом Афоне посетим храм Симона Канонита и, если захотите, осмотрим громадную пещеру. И конечно, поговорим о культуре, традициях и быте региона.
5
42 отзыва
Чары Абхазии (из Сочи)
Чары Абхазии (из Сочи)
Чары Абхазии (из Сочи)

Описание экскурсии

Курортная Гагра

Первая остановка в исторической части города. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. Прогуляетесь вдоль парка по набережной и увидите визитную карточку города — Колоннаду.

Сказочная дорога на Рицу

По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи Слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.

Новый Афон

В первую очередь посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. Увидим рукотворный водопад, над которым расположилась сказочная железнодорожная станция Псхырдзха. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
  • Транспортные расходы входят в стоимость. Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.
  • Программа гибкая: перед началом экскурсии мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Рицинский парк — 700 ₽/взрослые, 200 ₽/дети 8-12 лет, дети до 7 лет — бесплатно
  • Билет в Новоафонскую пещеру (по желанию, расписание меняется и нужно уточнять заранее) — 700 ₽/взрослые, дети до 8 лет — бесплатно

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 915 туристов
Я родился и вырос в Абхазии, по образованию — историк. Являюсь лицензированным гидом 1-й категории Министерства туризма Республики Абхазия. Провожу экскурсии с 2007 года, работаю в составе команды замечательных гидов, влюбленных в свою страну и дело. С радостью покажем вам нашу Абхазию и ответим на любые вопросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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Анастасия
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала на сайт, задала интересующие меня вопросы - обратная связь не заставила себя ждать, ответили
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быстро и сразу обо всем договорились. В назначенный день за нами приехал Саид - отличный гид и человек! День был не забываемый, понравилось всё и даже больше, Саид гибко вёл программу в зависимости от наших предпочтений и пожеланий, очень культурный и тактичный, нам очень понравилось и обязательно хотим вернуться. Большое спасибо!

Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
Хотела бы оставить отзыв о нашей экскурсии по Абхазии) Планировалась поездка на мой день рождения, написала
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Анастасия
Абхазия, действительно страна души. С подругой были на индивидуальной экскурсии- Гагра, озеро Рица, Новый Афон, экскурсию проводил Даниэль. Познакомил нас с историей и современной жизнью страны, поделился традициями, которые пронесены сквозь года. Даниэль грамотный, интересный рассказчик, хороший водитель. Если хотите не просто трансфер, а интересное путешествие, рекомендую данную экскурсию.
Абхазия, действительно страна души. С подругой были на индивидуальной экскурсии- Гагра, озеро Рица, Новый Афон, экскурсию
Абхазия, действительно страна души. С подругой были на индивидуальной экскурсии- Гагра, озеро Рица, Новый Афон, экскурсию
Абхазия, действительно страна души. С подругой были на индивидуальной экскурсии- Гагра, озеро Рица, Новый Афон, экскурсию
Абхазия, действительно страна души. С подругой были на индивидуальной экскурсии- Гагра, озеро Рица, Новый Афон, экскурсию
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Т
Благодаря Саиду открыли для себя прекрасную Абхазию, с ее невероятной природой, пейзажами, морем, кухней и людьми. Наш гид на 100% понял наш запрос, а хотелось нам красоты, эстетики, уединенности и
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авторски адаптировал программу под нас. Рекомендую Саида, как гида, который может рассказать про то, что вас интересует и не "грузить" лишней информацией. В конце экскурсии расставались друзьями и я точно знаю, что когда в следующей раз буду в Абхазии, у меня там есть хороший знакомый, который организует лучшее времяпрепровождения.

Благодаря Саиду открыли для себя прекрасную Абхазию, с ее невероятной природой, пейзажами, морем, кухней и людьми.
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Валентина
Красивейшая страна Абхазия!
Удачи Саиду и его команде!
Красивейшая страна Абхазия!
Красивейшая страна Абхазия!
Красивейшая страна Абхазия!
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Инна
Мы с семьей прилетели погулять на майские праздники в Сочи. Поездку планировали еще в феврале, когда покупали билеты на самолет.
В тот же период я заказала эту экскурсию на Трипстере.
Выбирала долго
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и тщательно, руководствовалась многочисленными отзывами на этом сайте и информацией, которую нашла в интернете.
Все эти пути поиска привели меня к предложению посетить прекрасную Абхазию в компании с гидом Саидом.
Это было попадание в ДЕСЯТКУ!!!
Мы не просто остались довольны экскурсией, мы просто в восторге от профессионализма нашего гида и его глубокого знания истории!
Мы очень искушенные туристы, путешествуем много и часто, но далеко не всегда нам попадаются такие нереально яркие гиды!
Захватывающие пейзажи, интереснейший рассказ, заботливое отношение к своим туристам, потрясающее путешествие на комфортабельном автомобиле представительского класса - все это тронуло нас до глубины души!
Огромное СПАСИБО Саиду за великолепный день и незабываемые эмоции!
Наша оценка - 200 из 100!!!
Однозначно рекомендуем!
Вы ни секунды не пожалеете, что оказались в компании с этим необыкновенным человеком!

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О
Отличная экскурсия! Благодарим за увлекательное и познавательное однодневное путешествие! В Абхазии были первый раз и остались очарованы этой страной. Саид деликатный, интеллигентный и образованный человек. Поделился с нами знаниями об
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истории и культуре своей страны. Маршрут отлично продуман, смогли посмотреть основные достопримечательности. Отсутствуют навязчивые дегустации. Прекрасно провели время и получили только положительные эмоции. Также хочется отметить аккуратное вождение Саида. Нисколько не пожалели, что купили именно этот индивидуальный тур. Искренне советуем гида и данную экскурсию.

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