Экскурсии в Сухум из Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Сухум» в Сочи, цены от 2 070 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070 за человека
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000 за человека
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 5 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
23 550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирма
    3 июня 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
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    зовут Омар. Если вы к нему попали, вам ооооочент повезло. Многое знает, рассказывает очень интересно, хочется слушать и слушать. Видно, что от работы он получает удовольствие и своим позитивом прям заряжает. Программа хороша, места красивые. Единственное хотелось бы как то лучше организовать трансфер, потому что обратно ждали транспорт, а уже уставшие были и вымотанные. А так все прошло супер, огромное спасибо 💫

    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге
  • Е
    Евгения
    6 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
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    водитель с местным колоритом, прекрасный экскурсовод Сабина, с красивой, грамотно поставленной речью, интересно дающая информацию, с ответами на все интересующие вопросы, впечатляющие виды на всем маршруте, термы -просто превосходно, как в сказке про Конька -Горбунка … даже периодически накрапывающий дождь не стал помехой, Советую данную локацию, много позитива гарантировано

    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и
  • А
    Анатолий
    2 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
    В компании с Романом об'ехали половину Абхазии. Расслабились в горячих источниках Кындыга, прогулялись по набережной Сухум (успели даже половить рыбу
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    на пирсе), насладились вкусными хинкали. Роман чудесный рассказчик. По нашей просьбе немного дополнил маршрут, что еще больше добавило красок в наше путешествие. Рекомендуем!!!!!

    В компании с Романом об'ехали половину Абхазии. Расслабились в горячих источниках Кындыга, прогулялись по набережной СухумВ компании с Романом об'ехали половину Абхазии. Расслабились в горячих источниках Кындыга, прогулялись по набережной СухумВ компании с Романом об'ехали половину Абхазии. Расслабились в горячих источниках Кындыга, прогулялись по набережной СухумВ компании с Романом об'ехали половину Абхазии. Расслабились в горячих источниках Кындыга, прогулялись по набережной Сухум
  • Н
    Наталия
    10 апреля 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
    Спасибо за экскурсию!
  • П
    Петр
    10 марта 2024
    Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
    Ездил вдвоем с мамой. Раньше уже были в Абхазии в популярных местах, хотелось увидеть что-то менее известное и интересное. Все очень понравилось, получилась приятная и познавательная поездка. Влад - очень приятный гид, рассказал много интересного. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
    Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне. Природа шикарная, с погодой нам повезло, термальные источники в
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    холодный сезон самое то, полный восторг, особенно у подрастающего поколения. Отдельно хочется отметить кафешку по дороге в Черниговку, вкусно и недорого. Все супер, в общем, рекомендую.

    Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровнеСергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне
  • О
    Оксана
    6 января 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
    Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну и знает ее историю. Везде успели побывать и даже бонусом посетили один из древнейших храмов 6 век.
    Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою странуДействительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
  • М
    Мария
    28 декабря 2023
    Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
    Отличное путешествие! Спасибо Владу за комфортное передвижение, интересный рассказ, индивидуальный подход! Все прошло легко, интересно, чудесно! Спасибо за фото и видео, которые Влад любезно делал)
    Отличное путешествие! Спасибо Владу за комфортное передвижение, интересный рассказ, индивидуальный подход! Все прошло легко, интересно, чудесно!Отличное путешествие! Спасибо Владу за комфортное передвижение, интересный рассказ, индивидуальный подход! Все прошло легко, интересно, чудесно!Отличное путешествие! Спасибо Владу за комфортное передвижение, интересный рассказ, индивидуальный подход! Все прошло легко, интересно, чудесно!
  • о
    оксана
    1 октября 2023
    Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
    Отличная экскурсия по прекрасной Абхазии. Все спланировано и продумано для туриста. Очень познавательно. Комфортное авто и замечательный рассказчик Влад. Спасибо за супер день в такой красоте🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сухум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  2. Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
  3. Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
  4. Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
  5. Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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