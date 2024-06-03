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10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
23 550₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ЕЕвгения6 мая 2024Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
- ААнатолий2 мая 2024Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
- ООксана27 апреля 2024В компании с Романом об'ехали половину Абхазии. Расслабились в горячих источниках Кындыга, прогулялись по набережной Сухум (успели даже половить рыбу
- ННаталия10 апреля 2024Спасибо за экскурсию!
- ППетр10 марта 2024Ездил вдвоем с мамой. Раньше уже были в Абхазии в популярных местах, хотелось увидеть что-то менее известное и интересное. Все очень понравилось, получилась приятная и познавательная поездка. Влад - очень приятный гид, рассказал много интересного. Спасибо!
- ДДмитрий22 января 2024Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне. Природа шикарная, с погодой нам повезло, термальные источники в
- ООксана6 января 2024Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну и знает ее историю. Везде успели побывать и даже бонусом посетили один из древнейших храмов 6 век.
- ММария28 декабря 2023Отличное путешествие! Спасибо Владу за комфортное передвижение, интересный рассказ, индивидуальный подход! Все прошло легко, интересно, чудесно! Спасибо за фото и видео, которые Влад любезно делал)
- ооксана1 октября 2023Отличная экскурсия по прекрасной Абхазии. Все спланировано и продумано для туриста. Очень познавательно. Комфортное авто и замечательный рассказчик Влад. Спасибо за супер день в такой красоте🔥🔥🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сухум»
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