От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
32 000 ₽ за человека
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
2 дек в 09:00
39 000 ₽ за человека
Персональное знакомство с природой Хосты и окрестностей: джип-тур с прогулками
Посетить чайные плантации, заглянуть в Воронцовские пещеры и полюбоваться каньонами
Начало: Сочи/Адлер/ «Сириус», точное место - по договорённ...
49 000 ₽ за человека
