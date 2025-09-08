Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
29 500 ₽ за человека
Трансформация в горах: практики с психологом, фотосессия и проживание в глэмпинге
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
100 000 ₽ за человека
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
5 сен в 10:00
26 сен в 10:00
16 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экологические»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Сочи в августе 2025
Сейчас в Сочи в категории "Экологические" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте тур в Сочи на 2025 год по теме «Экологические», 12 ⭐ отзывов, цены от 16000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь