Экскурсии в Адлер из Сочи

Найдено 16 экскурсий в категории «Адлер» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350 за человека
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750 за всё до 7 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
12 отзывов
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Добраться до горных вершин и насладиться видами на групповой экскурсии
Начало: В Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 10:00
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
2 500 за человека
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
🚲 На велосипеде
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
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    адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!!

    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления
  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы, очень внимательный к деталям и быстро реагирующий на все пожелания. Может поддержать и развеселить детей. Настоятельно рекомендую! 😉👍
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы
  • Н
    Нина
    11 мая 2024
    Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
    Огромное спасибо за организацию экскурсии организатору Петрос! Впечатлений море, невозможно передать словами! Всем рекомендуем!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    3 мая ездили на экскурсию, очень понравилась! Гид Яков увлекательно, интересно,грамотно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Под его чутким руководством
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    никто из группы не опаздывал! А туристов-целыц большой автобус. Времени на всё хватало, и пофотографироваться и посмотреть достопримечательности! Поднимались на самую высокую точку Роза Хутор. Обедали в ресторане,все с пылу, с жару вкусно! Заказывали на 2-харчо, шашлык, овощной салат, хачапури, чек - 2200. с собой,пожалуйста берите побольше денег. Расчёт картой тоже брали, но лучше наличка. Вечером к 8 ч поехали на поющие фонтаны, красота! Музыка разная,мы были там 45 мин. Домой вернулись к 10 вечера, уставшие, но счастливые. Столько позитива и красоты за день! Рекомендую данную экскурсию! Огромная благодарность организаторам! Спасибо всем, кто принимал участие!!!

  • Г
    Галина
    5 мая 2024
    Олимпийский парк Сочи
    Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
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    Получила огромное удовольствие от экскурсии! Отдельное спасибо за обед! Обалденно вкусно и очень не дорого. В следующий раз посетим с Яном другие локации. Рекомендую!!!

  • в
    вадим
    4 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу Хутор, Лауру. Отличные виды
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    и супер фото. Следует отдельно отметить профессионализм Сергея не только, как гида, но и как фотографа. Очень душевная атмосфера на протяжении всей экскурсии. Обязательно рекомендуем, как превосходного гида.

    Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Адлер»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
  2. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  3. Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
  4. Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
  5. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
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