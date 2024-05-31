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никто из группы не опаздывал! А туристов-целыц большой автобус. Времени на всё хватало, и пофотографироваться и посмотреть достопримечательности! Поднимались на самую высокую точку Роза Хутор. Обедали в ресторане,все с пылу, с жару вкусно! Заказывали на 2-харчо, шашлык, овощной салат, хачапури, чек - 2200. с собой,пожалуйста берите побольше денег. Расчёт картой тоже брали, но лучше наличка. Вечером к 8 ч поехали на поющие фонтаны, красота! Музыка разная,мы были там 45 мин. Домой вернулись к 10 вечера, уставшие, но счастливые. Столько позитива и красоты за день! Рекомендую данную экскурсию! Огромная благодарность организаторам! Спасибо всем, кто принимал участие!!!