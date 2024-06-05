1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Сочи, Скайпарк и Олимпийская деревня»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Олимпийская деревня (высота 1100 м н»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«Изучите города-отели, Олимпийскую деревню и трассу Формулы-1, прогуляетесь по набережной»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
«Вас ждет подъем 10 км по серпантину в горную Олимпийскую Деревню на высоту 1170»
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
«Я провезу и проведу вас по Олимпийской деревне, покажу одноименную набережную и недавно открытый спорт-парк»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«Прекрасные ракурсы вы сможете запечатлеть на Красной поляне и в Олимпийской деревне в Розе Хутор»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Роза пик, набережная реки Мзымта и великолепная природа В самой олимпийской деревне на высоте 1170 м»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«— посетить аквакомплекс «Газпром Галактика»— подняться в горы на канатной дороге к смотровым площадкам— погулять по Розе Хутор и Горной Олимпийской деревне— зайти в культурно-этнографический центр «Моя Россия» или археологический музей»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500₽ за человека
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«В данную экскурсию включена поездка по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, расположенную на высоте 1170 метров»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ААлександра31 мая 2024Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
- ННадежда29 мая 2024Получили от экскурсии даже больше чем ожидали. Всем советую
- ААлександр11 мая 2024Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы, очень внимательный к деталям и быстро реагирующий на все пожелания. Может поддержать и развеселить детей. Настоятельно рекомендую! 😉👍
- ИИрина10 мая 20243 мая ездили на экскурсию, очень понравилась! Гид Яков увлекательно, интересно,грамотно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Под его чутким руководством
- ЕЕлена5 мая 2024Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
- ввадим4 мая 2024Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу Хутор, Лауру. Отличные виды
- ММарина2 мая 2024Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.
- ИИнна1 мая 2024Мы с семьей прилетели погулять на майские праздники в Сочи. Поездку планировали еще в феврале, когда покупали билеты на самолет. В тот
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Олимпийская деревня»
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