Экскурсии с посещением Олимпийской деревни из Сочи

Найдено 11 экскурсий в категории «Олимпийская деревня» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Сочи, Скайпарк и Олимпийская деревня»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Олимпийская деревня (высота 1100 м н»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«Изучите города-отели, Олимпийскую деревню и трассу Формулы-1, прогуляетесь по набережной»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
«Вас ждет подъем 10 км по серпантину в горную Олимпийскую Деревню на высоту 1170»
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
Сочи Автодром и музей Ника Панули
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
«Я провезу и проведу вас по Олимпийской деревне, покажу одноименную набережную и недавно открытый спорт-парк»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«Прекрасные ракурсы вы сможете запечатлеть на Красной поляне и в Олимпийской деревне в Розе Хутор»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Роза пик, набережная реки Мзымта и великолепная природа В самой олимпийской деревне на высоте 1170 м»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
257 отзывов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«— посетить аквакомплекс «Газпром Галактика»— подняться в горы на канатной дороге к смотровым площадкам— погулять по Розе Хутор и Горной Олимпийской деревне— зайти в культурно-этнографический центр «Моя Россия» или археологический музей»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500 за человека
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«В данную экскурсию включена поездка по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, расположенную на высоте 1170 метров»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
  • А
    Александра
    31 мая 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Получили от экскурсии даже больше чем ожидали. Всем советую
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы, очень внимательный к деталям и быстро реагирующий на все пожелания. Может поддержать и развеселить детей. Настоятельно рекомендую! 😉👍
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    3 мая ездили на экскурсию, очень понравилась! Гид Яков увлекательно, интересно,грамотно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Под его чутким руководством
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    никто из группы не опаздывал! А туристов-целыц большой автобус. Времени на всё хватало, и пофотографироваться и посмотреть достопримечательности! Поднимались на самую высокую точку Роза Хутор. Обедали в ресторане,все с пылу, с жару вкусно! Заказывали на 2-харчо, шашлык, овощной салат, хачапури, чек - 2200. с собой,пожалуйста берите побольше денег. Расчёт картой тоже брали, но лучше наличка. Вечером к 8 ч поехали на поющие фонтаны, красота! Музыка разная,мы были там 45 мин. Домой вернулись к 10 вечера, уставшие, но счастливые. Столько позитива и красоты за день! Рекомендую данную экскурсию! Огромная благодарность организаторам! Спасибо всем, кто принимал участие!!!

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
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    Получила огромное удовольствие от экскурсии! Отдельное спасибо за обед! Обалденно вкусно и очень не дорого. В следующий раз посетим с Яном другие локации. Рекомендую!!!

  • в
    вадим
    4 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу Хутор, Лауру. Отличные виды
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    и супер фото. Следует отдельно отметить профессионализм Сергея не только, как гида, но и как фотографа. Очень душевная атмосфера на протяжении всей экскурсии. Обязательно рекомендуем, как превосходного гида.

    Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.
  • И
    Инна
    1 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Мы с семьей прилетели погулять на майские праздники в Сочи. Поездку планировали еще в феврале, когда покупали билеты на самолет. В тот
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    же период я заказала эту экскурсию на Трипстере. Выбирала долго и тщательно, руководствовалась многочисленными отзывами на этом сайте и информацией, которую нашла в интернете. Все эти пути поиска привели меня к предложению посетить Олимпийские объекты Сочи в компании с гидом Сергеем. Это было попадание в ДЕСЯТКУ!!! Мы не просто остались довольны экскурсией, мы в восторге от всего, что испытали и увидели своими глазами! Организация этой поездки была на самом высоком уровне, все продумано Сергеем до мелочей. Мы очень искушенные туристы, путешествуем много и часто, но далеко не всегда нам попадаются такие нереально яркие гиды! Весь день не отпускало ощущение, что знакомы с ним всю жизнь! Захватывающие пейзажи Красной Поляны, Розы Хутор, Олимпийской Деревни, с высоты интереснейший рассказ, заботливое отношение к своим туристам, потрясающее путешествие на комфортабельном минивэне - все это тронуло нас до глубины души! Сергей, огромное Вам СПАСИБО за великолепный день и незабываемые эмоции! Мы будем очень скучать! Наша оценка - 200 из 100!!! Однозначно рекомендуем ВСЕМ! Вы ни секунды не пожалеете, что оказались в компании с этим необыкновенным Человеком!

    Мы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в Сочи

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Олимпийская деревня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  2. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
  3. Олимпийское наследие Сочи
  4. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  5. Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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