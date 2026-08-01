Олимпиада 2014 года подарила нам грандиозные постройки и объекты, и Олимпийский парк по-разному прекрасен в любое время года.
Предлагаем на неспешной прогулке окунуться в атмосферу рекордов и побед в компании профессионального гида-фотографа и получить классные фото.
Предлагаем на неспешной прогулке окунуться в атмосферу рекордов и побед в компании профессионального гида-фотографа и получить классные фото.
Описание фото-прогулки
На снимках останутся ваши впечатления и главные Олимпийские объекты мирового уровня — стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба», олимпийский факел, отель-замок «Богатырь», живописная прогулочная зона возле Сочи Парка. Мы расскажем о каждой из локаций и о современной жизни города. Поможем подобрать выигрышный ракурс и сделаем удачные снимки.
Организационные детали
- В течение 7 дней после прогулки вы получите более 50 фотографий в электронном виде
- Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные камеры Fujifilm X-T4, Fujifilm X-T5 или Sony Alpha A7 M3
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- Фотопрогулку можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого (после четвёртого) человека — 600 рублей. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Олимпийском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2094 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Екатерина, благодарю Вас за шикарные фотографии и положительные эмоции. Максимально чуткий и чувствующий фотограф, понимающий настроение и момент для удачного кадра. Шикарная цветопередача, ощущение кадра и композиция. Ваши портреты - комплимент высокого уровня. Было приятно с вами поработать и очень познавательно.
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Очень понравилась прогулка смфотографом! Максимальное внимание во время съемки, прекрасный контакт с ребенком, добрая атмосфера, быстрое выполнение работы и, конечно, самое главное - чудесные фотографии. Рекомендуем всей семьёй!!!
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Вы SUPER фотографы! Ваши снимки хочется пересматривать бесконечно!!! Моя любимая фотосессия в Олимпийской деревне🙏 Спасибо огромное за хорошее настроение и шикарные фотографии!
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Эта моя любимая фотосессия!
Кто думает и сомневается идти или нет - ИДИТЕ!
Словами трудно описать все те эмоции, которые подарила мне эта ФОТО- экскурсия!
Кто думает и сомневается идти или нет - ИДИТЕ!
Словами трудно описать все те эмоции, которые подарила мне эта ФОТО- экскурсия!
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Классно, весело, драйвово! Потрясающие фотки! Потрясающая атмосфера на самой съёмке! Хочу ещё!!! ❤️❤️❤️
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