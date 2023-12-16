Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне олимпийских объектов
Олимпиада 2014 года подарила нам грандиозные постройки и объекты, и Олимпийский парк по-разному прекрасен в любое время года.
Предлагаем на неспешной прогулке окунуться в атмосферу рекордов и побед в компании профессионального гида-фотографа и получить классные фото.
Предлагаем на неспешной прогулке окунуться в атмосферу рекордов и побед в компании профессионального гида-фотографа и получить классные фото.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На снимках останутся ваши впечатления и главные Олимпийские объекты мирового уровня — стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба», олимпийский факел, отель-замок «Богатырь», живописная прогулочная зона возле Сочи Парка. Мы расскажем о каждой из локаций и о современной жизни города. Поможем подобрать выигрышный ракурс и сделаем удачные снимки.
Организационные детали
- В течение 7 дней после прогулки вы получите более 50 фотографий в электронном виде
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- Фотопрогулку можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого (после четвёртого) человека — 600 рублей. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Олимпийском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 40 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
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