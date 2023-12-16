Фотопрогулка по Олимпийскому парку

Индивидуальная фото-прогулка в Сочи

Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне олимпийских объектов

Олимпиада 2014 года подарила нам грандиозные постройки и объекты, и Олимпийский парк по-разному прекрасен в любое время года.

Предлагаем на неспешной прогулке окунуться в атмосферу рекордов и побед в компании профессионального гида-фотографа и получить классные фото.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
18
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19
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22
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

На снимках останутся ваши впечатления и главные Олимпийские объекты мирового уровня — стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба», олимпийский факел, отель-замок «Богатырь», живописная прогулочная зона возле Сочи Парка. Мы расскажем о каждой из локаций и о современной жизни города. Поможем подобрать выигрышный ракурс и сделаем удачные снимки.

Организационные детали

  • В течение 7 дней после прогулки вы получите более 50 фотографий в электронном виде
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • Фотопрогулку можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого (после четвёртого) человека — 600 рублей. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Олимпийском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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