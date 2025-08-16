Отправьтесь в Олимпийский парк на комфортном туристическом мотоцикле с музыкой! Мы проедем вокруг Сириуса, чтобы насладиться ощущением свободы, морским воздухом и видами на 360 градусов. Сделаем остановку возле Олимпийского парка, около отеля «Богатырь», шаттла «Буран». Осмотрим главные олимпийские объекты и отправимся в обратный путь.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
- Основные объекты Олимпийского парка: стадион «Фишт», ледовая арена «Шайба», Большой ледовый дворец, Ледяной куб, Адлер-арена
- Отель «Богатырь» и колесо обозрения — ночью получаются особенно красивые фото, так как все объекты светятся
- Шаттл Буран на территории университета «Сириус» — поговорим о его истории, сделаем фото
- Побережье Сириуса — просторное, современное
По пути расскажем вам об олимпийских объектах и в целом об истории появления Сириуса. Но основная часть программы — это именно поездка на мотоцикле. В дороге включаем музыку — можно вашу.
Организационные детали
- Поездка проходит на туристическом мотоцикле Honda Gold Wing с удобным пассажирским креслом со спинкой, полноценными подножками и отличной музыкой. Перед стартом проводим инструктаж
- Дети от 10 лет допускаются только в сопровождении родителей (1 пассажир = 1 мотоцикл)
- Ограничение по весу пассажира — 110 кг
- Всю необходимую экипировку мы выдаём. Одеться можно в любую одежду по погоде, в которой вам будет комфортно ехать на мотоцикле
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Старт из Адлера/Хосты/Сириуса
|3400 ₽
|Старт из Сочи
|5950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Поездки их Хосты, Сириуса или Адлера, возможность старта из других районов уточняйте при бронировании
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 141 туриста
Всем привет! Мы команда профессиональных проводников-водителей. Уже не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и новые положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе! Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
16 авг 2025
Экскурсия огонь, много впечатлений, хорошие мотоциклы! Остались только положительные эмоции, вобщем 10 из 10!! Сочи и Адлер вечером - это сказка, водители тоже крутые🤘
Входит в следующие категории Сочи
