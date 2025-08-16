На мотоцикле

Илья — ваша команда гидов в Сочи

Провели экскурсии для 141 туриста

Всем привет! Мы команда профессиональных проводников-водителей. Уже не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и новые положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе! Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны.