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- прекрасна! Но и "подача" - задачки в стихах, шифр и пр. Все продумано. Как вишенка на торте - маленькие уголочки - скверики, я бы прошла мимо и не заглянула за эту "зеленую дверь", а теперь буду знать, что с Сочи есть такиЕ чудА. Рекомендую всем детям от 4 до 104 лет. С уважением, Лариса