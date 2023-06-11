Игры – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Сочи, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
Завтра в 10:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по центру Сочи
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
Квест
2 часа
46 отзывов
Квест-экскурсия по центру Сочи
Изучить визитные карточки города пешком или на самокатах, разгадать шифры и открыть местные легенды
Начало: На улице Театральной
Завтра в 12:00
17 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
🚲 На велосипеде
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
7 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    11 июня 2023
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)
  • И
    Ирина
    7 сентября 2022
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Квест конечно рассчитан на детей,но и для взрослых очень познавательно.
  • Л
    Лариса
    30 ноября 2021
    Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
    Сразу не написала… ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ понравилась экскурсия квест - как раз как и хотели: узнать про город и прогуляться! Самая идея квеста
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    - прекрасна! Но и "подача" - задачки в стихах, шифр и пр. Все продумано. Как вишенка на торте - маленькие уголочки - скверики, я бы прошла мимо и не заглянула за эту "зеленую дверь", а теперь буду знать, что с Сочи есть такиЕ чудА. Рекомендую всем детям от 4 до 104 лет. С уважением, Лариса

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Игры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
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  3. «Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
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  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Морской вокзал
  10. Зимний Театр
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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