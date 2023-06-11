1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
Завтра в 10:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по центру Сочи
Изучить визитные карточки города пешком или на самокатах, разгадать шифры и открыть местные легенды
Начало: На улице Театральной
Завтра в 12:00
17 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания
Начало: У вокзала «Олимпийский парк»
7 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна11 июня 2023Прекрасная экскурсия! Было интересно как нашим детям, так и нам. Рекомендуем:)
- ИИрина7 сентября 2022Квест конечно рассчитан на детей,но и для взрослых очень познавательно.
- ЛЛариса30 ноября 2021Сразу не написала… ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ понравилась экскурсия квест - как раз как и хотели: узнать про город и прогуляться! Самая идея квеста
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Игры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Игры», 51 ⭐ отзыв, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август