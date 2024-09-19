Олимпийский парк — это территория в 200 га и более 15 грандиозных сооружений.
Как увидеть всё самое главное и не пропустить интересное? Включайте наш Telegram-квест и следуйте по маршруту, выполняя задания! В одиночку или вместе с друзьями, пешком или на самокатах — от вашего внимания не ускользнёт ни одна достопримечательность парка. А в конце маршрута вас ждёт памятный подарок.
Как увидеть всё самое главное и не пропустить интересное? Включайте наш Telegram-квест и следуйте по маршруту, выполняя задания! В одиночку или вместе с друзьями, пешком или на самокатах — от вашего внимания не ускользнёт ни одна достопримечательность парка. А в конце маршрута вас ждёт памятный подарок.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Интерактивная экскурсия-квест в Telegram станет отличным вариантом как для первого знакомства с Олимпийским парком, так и для более внимательного его изучения. Вы сможете:
- Рассмотреть детали, которые часто не замечают
- Построить оптимальный маршрут по знаковым местам парка
- Отыскать ответы на разнообразные вопросы (каверзные и не очень)
- Сделать фотопаузу или перерыв на обед в любой момент
Каждая отгаданная загадка наведёт вас на ключ к следующему заданию. Выбирайте удобный способ передвижения (мы рекомендуем взять напрокат какой-нибудь электрический транспорт, и отправляйтесь в путь — на поиски новых впечатлений и финального приза!
Организационные детали
- Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида
- После подтверждения экскурсии мы пришлём вам ссылку на задания квеста. У вас должен быть установлен мессенджер Telegram
- Можно использовать одно устройство для нескольких участников. Если же вы с друзьями захотите устроить между собой соревнование, кто быстрее придёт к конечной точке, в этом случае потребуется регистрация на каждом персональном гаджете
- Это пешеходная экскурсия, но для удобства вы можете взять в аренду любой электротранспорт (за отдельную плату)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Имеритинского курорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Сочи
Наша компания занимаемся экскурсиями и иммерсивными квестами в Сочи с 2018 года. Есть две стационарные локации на выбор: Олимпийский парк (Сочи Автодром) или Центральный Сочи и более 10 площадок для выездных квестов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
19 сен 2024
Приехали в Сочи на пару дней и решили узнать город как-нибудь необычно) Квест для этого отлично подошел!
Рекомендую всем гостям города, да и жителям тоже)
Рекомендую всем гостям города, да и жителям тоже)
А
Анастасия
12 сен 2024
Купили квест не пожалели, погружает в атмосферу олимпийских игр, узнаешь интересные факты, можно пройти пешком или взять на прокат самокат, задания интересные, а так же приятный бонус после квеста 🔥🔥🔥
Рекомендую!!!
Рекомендую!!!
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