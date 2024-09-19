Олимпийский парк — это территория в 200 га и более 15 грандиозных сооружений. Как увидеть всё самое главное и не пропустить интересное? Включайте наш Telegram-квест и следуйте по маршруту, выполняя задания! В одиночку или вместе с друзьями, пешком или на самокатах — от вашего внимания не ускользнёт ни одна достопримечательность парка. А в конце маршрута вас ждёт памятный подарок.

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Описание квеста

Интерактивная экскурсия-квест в Telegram станет отличным вариантом как для первого знакомства с Олимпийским парком, так и для более внимательного его изучения. Вы сможете:

Рассмотреть детали, которые часто не замечают

Построить оптимальный маршрут по знаковым местам парка

Отыскать ответы на разнообразные вопросы (каверзные и не очень)

Сделать фотопаузу или перерыв на обед в любой момент

Каждая отгаданная загадка наведёт вас на ключ к следующему заданию. Выбирайте удобный способ передвижения (мы рекомендуем взять напрокат какой-нибудь электрический транспорт, и отправляйтесь в путь — на поиски новых впечатлений и финального приза!

Организационные детали