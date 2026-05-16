Описание тура
Это путешествие — как квинтэссенция Большого Сочи. Вы переночуете на легендарном Бзерпинском карнизе среди звёзд и пиков Кавказа. Пройдёте по Тисо-самшитовой роще — лесу, где время остановилось тысячи лет назад. В тот же день поплывёте на Сапах по каньону Чертовы ворота, а следом — русская баня с купанием в ледяной горной реке. Искупаетесь в водопадах мокрого каньона Псахо и полазаете по камням в сухом.
Всё включено: проживание с завтраками, все трансферы, гид на каждый день и полное снаряжение для ночёвки в горах.
- Переночевать над облаками, проплыть сквозь каньон, обжечься в бане и окунуться в ледяную реку — и всё это за одну неделю в Сочи
- Ночь на Бзерпинском карнизе Когда звёзды не на небе, а прямо в ладонях, и утром ты первый в мире видишь, как солнце золотит Кавказский хребет.
- Прыжок в реку после бани Тело горит, воздух пьянит, а Хоста бьёт ледяным током — и секунда абсолютного Я Жив.
- Сап-доска в каньоне Плывёшь, а скалы с обеих сторон уходят вверх — чувствуешь себя героем фэнтези. Вода прозрачная до дна, даже на глубине.
- Тисо-самшитовая роща Воздух густой и зелёный, корни деревьев толще человеческого тела. Ощущение, что ты в другом времени — до изобретения суеты.
- Каньоны Псахо То ты идёшь по деревянным мостам под водопадом, то карабкаешься по древнему сухому руслу — и оба раза улыбаешься как ребёнок.
- Закат над морем в последний вечер Уставший, но счастливый, с запахом соли и трав — и чёткое я вернусь.
Программа тура по дням
Чёрное море встречает
Самолёт мягко заходит на посадку, и за иллюминатором — уже не облака, а бирюзовая гладь. Адлер встречает солёным ветром и запахом магнолий. Трансфер ждёт. Короткая дорога до отеля в Сочи — и вот вы уже пьёте вечерний чай с видом на море. Впереди — шесть дней приключений, а пока просто дышите морем и готовьтесь завтра шагнуть в горы.
Лес, вода, пар: главное комбо в Хосте
Это день, ради которого стоило ехать. Утром — Тисо-самшитовая роща. Вы идёте по самому древнему лесу России: тисы помнят динозавров, воздух густой и зелёный, корни переплетаются с камнями. Это место, где время идёт не по часам, а по ударам сердца.
После рощи — спуск к каньону Чертовы ворота. Узкая расселина в скале, где река Хоста пробила себе путь за тысячелетия. Теперь ваша очередь: Сапы. Днище скользит по прозрачной воде, над головой — живые стены мха, а под доской — прохлада горной реки. Летом это как глоток ледяного шампанского.
И сразу, не уезжая: баня у Чёртовых ворот. Жаркий пар, эвкалиптовый дух, а между заходами — прыжок в ледяную купель прямо из реки. Крик восторга, смех, озноб — и снова в пар. Чай на травах, мёд, лёгкая истома. Вечером выходите из банной зоны другим человеком: расслабленным, счастливым, пахнущим дымком и мятой.
Каньоны Псахо: где вода точит камень
Сегодня — день приключений в ущельях. С утра — трансфер в село Галицыно, пересадка на внедорожник, а дальше — тропа, ведущая прямо в русло реки.
Сначала Мокрый каньон: деревянные мосты, подвесные лестницы, водопад брызгами в лицо. Вы идёте по воде, и это честный контакт со стихией. Затем — Сухой каньон: древнее русло, где вода давно ушла, оставив гладкие камни и узкие расщелины. Здесь нужно балансировать и карабкаться — как в детстве, но с видом, достойным National Geographic.
Обед — пикник прямо на камнях. Вернётесь в отель чуть уставшие, но с улыбкой до ушей.
Свобода и море
Никаких будильников. Завтрак, когда захочется. Можно — весь день проваляться на галечном пляже Имеретинки, слушая, как волны перекатывают гальку. Можно — поехать на Ахун, стоять на башне и смотреть на зелёные холмы, уходящие в море. Или зайти в Олимпийский парк, где вечером включают фонтаны — цветную феерию под классику.
Этот день про ничего не надо, только быть здесь.
Бзерпинский карниз: ночь над облаками
Утро начинается с запаха свежего кофе и предвкушения высоты. Трансфер увозит вас в Красную Поляну, а затем канатная дорога Роза Хутор мягко поднимает над пихтами. Там, где кончаются подъёмники, начинается настоящий треккинг.
Тропа петляет среди древнего леса, выходит на альпийские луга, усыпанные цветами, которых вы никогда не видели. Воздух становится прозрачным, как слеза, а горизонт раздвигается. К вечеру вы выходите на Бзерпинский карниз — скальный балкон над бездной. Где-то далеко внизу — Красная Поляна игрушечная, а прямо перед вами — главные вершины Кавказа.
Ночь в палатке или балагане. Ужин у горелки. И звёзды — такие крупные, что кажется — можно дотянуться рукой. Засыпать под тишину гор — это тоже роскошь.
Рассвет над Кавказом и спуск домой
На рассвете карниз становится сценой главного спектакля: солнце золотит пики Чугуша и Бзерпи, тени ползут по ущельям, а где-то далеко — уже просыпается море. Медленный завтрак, сборы — и лёгкое сердце: впереди спуск. Канатная дорога возвращает вас в цивилизацию. Трансфер в отель, душ, вечерний променад по набережной. Вы сегодня заслужили праздного ничегонеделания.
Прощание с акварелью
Последний завтрак. В памяти — эпизодами: рассвет на карнизе, ледяная купель после бани, Сап-доска на прозрачной воде. Трансфер в аэропорт неспешный, будто вы везёте с собой не сувениры, а отпечатки — леса, камня, соли и жара. Сочи остаётся за спиной, но не прощается. Он просто говорит: Приезжай ещё. У меня есть для тебя ещё тысяча ущелий.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и питание 6 ночей: 5 ночей в отеле 3 или 4
- 1 ночь в палатке или балагане на Бзерпинском карнизе (со спальником и ковриком)
- Завтраки в отеле (каждый день, кроме дня прилёта)
- Полноценное питание в горах (День 5 и 6): горячий ужин + завтрак на карнизе перекусы / треккинговые пайки
- Встреча в аэропорту Адлера / на ж/д вокзале
- Все трансферы по программе
- Сап прогулка
- Баня
- Лицензированный гид-инструктор на все дни маршрута на Бзерпинский карниз
- Аренда группового снаряжения на Бзерпинский карниз: палатки, коврики, спальники газовая горелка, котелок, групповой ремнабор треккинговые палки
- Аптечка первой помощи (групповая)
Что не входит в цену
- Все обеды и ужины вне гор
- Перекусы и напитки по желанию вне программы
- Авиабилеты / ж/д билеты до Сочи и обратно
- Личное снаряжение (удобная треккинговая обувь, дождевик, термобельё, купальники - по списку от гида)
- Страховка (рекомендуется активный туризм)
- Чаевые гиду и водителям - по желанию
О чём нужно знать до поездки
В туре возможно одноместное размещение в отеле, при этом потребуется доплата 20% к стоимости
Пожелания к путешественнику
Ребята, вам в этот тур нужно взять всего три вещи:
Спортивная злость — чтобы дойти до Бзерпинского карниза даже под конец дня.
Детское любопытство — чтобы лезть под водопад и не бояться холодной реки после бани.
Дзен-пацифизм — чтобы кайфовать от завтрака на скале и тишины в роще.
И ещё — чуть больше терпения к себе и чуть меньше ожиданий от погоды. Остальное (палатки, гидов, маршруты, чай в горах) — мы берём на себя.
До встречи на треке!