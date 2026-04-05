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Описание тура

Легендарный всесоюзный 30-ый маршрут пролегает по Маршрут проходит по Кавказкому биосферному заповеднику в Адыгеи и заканивается на береугу Черного моря в поселке Дагомыс.

В походе мы совершим восхождение на вершину Фишт по классическому маршруту 1Б категории сложности. Фишт идеально подходит для новичков и желающих попробовать себя в альпинизме. Здесь вы встретитесь природой лесными и горными тропами, со скальным и ледовым рельефом.

Далее по склону через Большой Фиштенский ледник поднимемся на ребро и по нему выйдем на вершину. На вершине горы — открытая площадка. С неё открывается прекрасный панорамный вид на вершины Оштен и Пшеха-Су т, плато Лагонаки и побережье Чёрного моря.