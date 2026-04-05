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Поход по 30-му маршруту с восхождением на Фишт

Легендарный всесоюзный 30-й маршрут пролегает по
Поход по 30-му маршруту с восхождением на ФиштФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Поход по 30-му маршруту с восхождением на ФиштФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Поход по 30-му маршруту с восхождением на ФиштФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Легендарный всесоюзный 30-ый маршрут пролегает по Маршрут проходит по Кавказкому биосферному заповеднику в Адыгеи и заканивается на береугу Черного моря в поселке Дагомыс.

В походе мы совершим восхождение на вершину Фишт по классическому маршруту 1Б категории сложности. Фишт идеально подходит для новичков и желающих попробовать себя в альпинизме. Здесь вы встретитесь природой лесными и горными тропами, со скальным и ледовым рельефом.

Далее по склону через Большой Фиштенский ледник поднимемся на ребро и по нему выйдем на вершину. На вершине горы — открытая площадка. С неё открывается прекрасный панорамный вид на вершины Оштен и Пшеха-Су т, плато Лагонаки и побережье Чёрного моря.

  • Поднимемся на самая самую большую вершину Адыгеи - Фишт
  • Полюбуемся рассветом с высоты птичьего полета
  • Совершим переход через горы к морю
  • Пройдём красивейшими тропами Адыгеи
  • Заночуем в палатке в лесу
  • Попробуем еду, которую сами приготовим
  • Сделаем кучу фотографий и видео космических пейзажей Адыгеи и Фишта

Программа тура по дням

1 день

Подход к подножью Фишта

Сбор группы в 6:00 на Жд вокзале в Краснодаре.
Приезжаем в 10:00 в поселок Гузерипле (Адыгея).
Получаем пропуска.
Едем на Яровую поляну и от туда выходим с рюкзаками.
Переваливаем перевалы Гузерипль и Армянский
Приходим в приют на поляну приюта Фишт.
Разбиваем лагерь и ночуем.

Подход к подножью ФиштаПодход к подножью ФиштаПодход к подножью Фишта
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Восхождение на Фишт

День штурма
Выход в 5:00 на вершину Фишт (2867м.)
Спускаемся около 17:00
Ночевка на поляне Фишт

Восхождение на ФиштВосхождение на ФиштВосхождение на Фишт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Переход к Черкесскому перевалу

По хорошей тропе в пихтовом лесу поднимаемся на перевал Белореченский 1788м, далее идём к перевалу Черкесский.
Ночевка рядом с хижиной пастуха.

Переход к Черкесскому перевалуПереход к Черкесскому перевалуПереход к Черкесскому перевалу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Переход в Бабук-Аул

Переход на перевал Черкесский 1830м и с него головокружительный веселый спуск до приюта Бабук Аул 660м. 14км!!!! Будет тяжело.
Ночёвка в приюте Бабук Аул

Переход в Бабук-АулПереход в Бабук-АулПереход в Бабук-Аул
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Спускаемся к морю

Утром на внедорожнике выезжаем в Солох Аула (17км).
Желающие могут посетить Музей чая И. А. Кошмана.
Из Салох-аула уже ходят городские автобусы в Сочи и Дагомыс.
До 15:00 прибудем в Дагомыс.
Купаемся и отдыхаем.
Далее можно остаться на несколько дней на море или выдвинуться
Ближайшая Жд вокзалы в Лоо и Сочи. Аэропорт в Адлере (добраться можно на электричке).

Спускаемся к морюСпускаемся к морюСпускаемся к морю
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Питание 3-х разовое походное
  • Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Билет в заповедник
  • Страховка от Нс
  • Регистрация в Мчс
Что не входит в цену
  • Прокат личного снаряжения (если необходимо)
  • Экскурсия в музей чая И.А. Кошмана
  • Проезд до начала маршрута в Адыгею пос. Гузерипль:
  • Трансфер из Краснодара стоит примерно 2000-3000
  • Заброска из Бабук-Аула до Солох-Аула стоит примерно 1500-2500
  • Автобус из Солох-Аула до Дагомыса стоит примерно 250
О чём нужно знать до поездки

На самом деле маршрут очень простой и под силу любому человеку.
Если ты в состоянии пройти 10 километров за два часа, у тебя более, чем достаточная подготовка.

Список личного снаряжения для треккинга

  1. Рюкзак 70-85 литров

  2. Коврик (каремат)

  3. Спальник

  4. Трекинговые палки

  5. Ледоруб

  6. Система страховочная

  7. Динамическая верёвка 10 мм - 2 метра

  8. Карабины муфтованные - 2 шт. ()

  9. Кошки

  10. Каска

  11. Сидушка (хопа)

  12. Очки солнцезащитные

  13. Фонарик налобный с запасным комплектом батареек.

  14. Одежда ветрозащитная

  15. Одежда тёплая

  16. Носки теплые(шерсть или полар) 2 пары

  17. Носки х/б 2 пары

  18. Шапка

  19. Термобельё

  20. Запасная обувь

  21. Перчатки рабочие (перчатки нитяные)

  22. Накидка от дождя.

  23. Несколько плотных мусорных мешков
    или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей

  24. Нож

  25. Посуда (ложка, миска, кружка)

  26. Термос (1 литр)

  27. Емкость для воды — 1 литр

  28. Индивидуальный пакет (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине) + личные лекарственные препараты (индивидуальные особенности организма).

  29. Паспорт + деньги

  30. Крем от солнца (фактор 30-50)

  31. Помада гигиеническая.

  32. Гигиенические средства: зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки

  33. Спички или зажигалка, защищенные от влаги.

Если чего то из снаряжения не хватает, поможем подобрать купить или взять в аренду.

Пожелания к путешественнику

Отсутствие серьезных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис
Денис — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Гид-инструктор по горному туризму и альпинизму. Кандидат в мастера спорта по горному туризму. 3-е место в чемпионате мира по горному туризму в 2017 году. С 2008 года прошел более 30 сложных спортивных походов
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и восхождений. С 2012 года организовал и провел 16 спортивных походов и восхождений. Многократно поднимался на вершины Эльбрус, Казбек, Фишт, Надежда, Панагюриште, Шаухох, Тютюргу, пик Кавказа. В 2020 году собрал команду гидов и организовал турклуб. За последние 5 лет мы организовали более 160 походов и восхождений по Кавказу.

Тур входит в следующие категории Сочи

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