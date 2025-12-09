Это будет невероятно красивое путешествие: на большом ярком пикапе будем двигаться по вьющимся змейкам серпантинов вдоль побережья, где с одной стороны вздымаются волны Чёрного моря, а с другой — холмы
Описание тура
Организационные детали
Возьмите сменную одежду. Питание и проживание не входит в стоимость, при необходимости подберёт и поможет забронировать для вас номер.
Программа тура по дням
1 день
На пикапе в Геленджик вдоль Чёрного моря
Встретимся утром и поедем вдоль черноморского побережья. Впереди 7 часов красоты и интересных рассказов о местах, которые встретим по пути. Будем делать фото и видео, останавливаться в кафе. Вечером заселимся в отель Геленджика, если захотите, погуляем по набережной.
2 день
Панорама Геленджикской бухты, на эндуро к сухогрузу «Рио»
Поднимемся в горы, откуда открывается шикарный вид на Геленджикскую бухту. Потом переместимся в Кабардинку и на эндуро доберёмся до сухогруза «Рио». Крутейшие фотографии и эмоции обеспечены! Накатавшись, вернёмся к месту старта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гидом
- Все передвижения на авто
- Аренда мотоцикла и экипировки, обучение езде
- Фото - и видеосъёмка на GoPro
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Проживание
- Питание
- Страховка - от 150 ₽ в день
- Обратите внимание: стоимость указана для 1 человека. При большей группе необходимо доплатить 20 000 ₽ за каждого следующего участника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Сочи/Адлере, 9:00
Завершение: Ваше место проживания в Сочи/Адлере, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 670 туристов
Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы смело можете рассчитывать на новую фантастическую фотоколлекцию. А ещё поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!
