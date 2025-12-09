читать дальше

Кавказского хребта.



Сначала — открыточные виды: погуляем в тени сосен уютного Геленджика и полюбуемся бухтой-подковой с высоты. А потом — лёгкий экстрим: до сухогруза «Рио», севшего на мель у Кабардинки, мы домчим на эндуро.



Если никогда не катались на мотоциклах — не переживайте: всему обучим, предоставим полную экипировку и подберём маршрут персонально под каждого райдера. А на память об этом небольшом приключении вы получите фото и видео. Будет весело, поехали!