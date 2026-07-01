Мотопутешествие по черноморскому побережью (индивидуально)
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядиться впечатлениями
Начало: Сочи, место по договорённости, 7:00-9:00
25 июл в 08:00
31 июл в 08:00
70 000 ₽ за человека
Индивидуальная поездка 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
от 53 000 ₽ за всё до 2 чел.
Поход по 30-му маршруту с восхождением на Фишт
Легендарный всесоюзный 30-й маршрут пролегает по
5 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 24 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экстрим»
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