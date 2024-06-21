Отправляемся в поход по территории Кавказского биосферного заповедника. Пройдём до живописной обзорной площадки Красной Поляны — Бзерпинского карниза, откуда полюбуемся горными пиками и яркой осенней палитрой. Поднимемся на пологую гору Табунная, дойдём до лагеря «Холодный» и одноимённого ледника, снежный покров которого контрастно выделяется на фоне красно-золотой листвы. Вас ждут закаты с видом на горы и море и завтраки в окружении завораживающих пейзажей. А желающие даже смогут искупаться в бодрящем горном озере.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Достаточно средней физической подготовки и отсутствия серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, то с походом справитесь.

С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые(шерсть или полар) — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка, термос — 1 литр, ёмкость для воды — 1 литр, аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги, паспорт, деньги.

Если чего-то из снаряжения у вас нет, поможем подобрать купить или взять в аренду.