Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Пройдём до живописной обзорной площадки Красной Поляны — Бзерпинского карниза, откуда полюбуемся горными пиками и яркой осенней палитрой.
Поднимемся на пологую гору Табунная, дойдём до лагеря «Холодный» и одноимённого ледника, снежный покров которого контрастно выделяется на фоне красно-золотой листвы. Вас ждут закаты с видом на горы и море и завтраки в окружении завораживающих пейзажей. А желающие даже смогут искупаться в бодрящем горном озере.
июн
июл
авг
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Достаточно средней физической подготовки и отсутствия серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, то с походом справитесь.
С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые(шерсть или полар) — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка, термос — 1 литр, ёмкость для воды — 1 литр, аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги, паспорт, деньги.
Если чего-то из снаряжения у вас нет, поможем подобрать купить или взять в аренду.
Проживание. В палатках (предоставляются) по 2-3 человека.
Питание. 3-разовое, походное.
Километраж. 24 км.
Связь и интернет. Связи не будет на второй ночёвке (со 2-го на 3-й день).
Программа тура по дням
Треккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору Табунная
Встречаемся и от горнолыжного курорта «Альпика-Сервис» по канатной дороге доедем до станции «Пихтовая поляна». Отсюда начнём пеший подъём по живописной горной тропе на Бзерпинский карниз, территория которого входит в состав Кавказского природного биосферного заповедника. Идти будем около 4 часов, любуясь по пути окружающими вершинами гор и осенними красками.
По прибытии разобьём лагерь, передохнём и совершим радиальный выход на гору Табунную (2351 м над уровнем моря), пройдя через пихтовый лес и просторные луга. Гора получила такое название из-за того, что на ней пасут лошадей — её форма пологая и больше напоминает плато. С высоты посмотрим на панораму ущелья Мзымты, посёлок Красная Поляна и Аибго-Агепстинский хребет.
К вечеру вернёмся к нашей стоянке, отдохнём и насладимся пейзажами в закатных лучах.
Поход до лагеря «Холодный», выход к леднику
Проснувшись среди безмолвных и завораживающих холмов и вершин, позавтракаем и отправимся по долине Псеашко, образованной ледником, в лагерь «Холодный» на стыке двух речных долин. Маршрут составит около 7 км.
Пройдём по правому берегу реки Уруштен и окажемся у моста через реку Холодная, за которым среди берёз, ив и клёнов расположился пункт нашего назначения — обустроенный туристский приют с домиком, настилами под палатки и родником неподалёку. По пути встретим памятники воинской славы: здесь в 1942-1943 годах во время битвы за Кавказ воины держали оборону и не пропустили отряды стрелков к Черноморскому побережью.
По дороге зайдём на озеро Малое, один берег которого обрывистый, с срывающимися с него ручьями, а другой — пологий подход к водоёму. Самые смелые смогут искупаться в бодрящей воде, прохладной даже летом.
По прибытии в лагерь снова установим палатки, а вечером дойдём до ледника Холодный и полюбуемся его белоснежными шапками в обрамлении огненно-рыжей листвы.
Обратный путь в Роза Хутор
Сегодня после завтрака соберём лагерь и двинемся в обратный путь. Всего пройдём 12 км. До 17:00 окажемся у уже знакомой канатной дороги, спустившись по которой, разъедемся по домам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Питание
- Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
- Билеты на канатную дорогу
- Билеты в заповедник
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
- Прокат личного снаряжения при необходимости
- Ж. - д. или авиабилеты до Сочи и обратно
- Проезд от Сочи до начала маршрута в Роза Хутор и обратно