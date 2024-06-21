Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Авторский тур в Сочи

Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой

Отправляемся в поход по территории Кавказского биосферного заповедника.

Пройдём до живописной обзорной площадки Красной Поляны — Бзерпинского карниза, откуда полюбуемся горными пиками и яркой осенней палитрой.

Поднимемся на пологую гору Табунная, дойдём до лагеря «Холодный» и одноимённого ледника, снежный покров которого контрастно выделяется на фоне красно-золотой листвы. Вас ждут закаты с видом на горы и море и завтраки в окружении завораживающих пейзажей. А желающие даже смогут искупаться в бодрящем горном озере.
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Ближайшие даты:
21
июн
19
июл
16
авг
13
сен
11
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Достаточно средней физической подготовки и отсутствия серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, то с походом справитесь.

С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые(шерсть или полар) — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка, термос — 1 литр, ёмкость для воды — 1 литр, аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги, паспорт, деньги.
Если чего-то из снаряжения у вас нет, поможем подобрать купить или взять в аренду.

Проживание. В палатках (предоставляются) по 2-3 человека.

Питание. 3-разовое, походное.

Километраж. 24 км.

Связь и интернет. Связи не будет на второй ночёвке (со 2-го на 3-й день).

Программа тура по дням

1 день

Треккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору Табунная

Встречаемся и от горнолыжного курорта «Альпика-Сервис» по канатной дороге доедем до станции «Пихтовая поляна». Отсюда начнём пеший подъём по живописной горной тропе на Бзерпинский карниз, территория которого входит в состав Кавказского природного биосферного заповедника. Идти будем около 4 часов, любуясь по пути окружающими вершинами гор и осенними красками.

По прибытии разобьём лагерь, передохнём и совершим радиальный выход на гору Табунную (2351 м над уровнем моря), пройдя через пихтовый лес и просторные луга. Гора получила такое название из-за того, что на ней пасут лошадей — её форма пологая и больше напоминает плато. С высоты посмотрим на панораму ущелья Мзымты, посёлок Красная Поляна и Аибго-Агепстинский хребет.

К вечеру вернёмся к нашей стоянке, отдохнём и насладимся пейзажами в закатных лучах.

Треккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору ТабуннаяТреккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору ТабуннаяТреккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору ТабуннаяТреккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору ТабуннаяТреккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору ТабуннаяТреккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору ТабуннаяТреккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору ТабуннаяТреккинг на Бзерпинский карниз, выход на гору Табунная
2 день

Поход до лагеря «Холодный», выход к леднику

Проснувшись среди безмолвных и завораживающих холмов и вершин, позавтракаем и отправимся по долине Псеашко, образованной ледником, в лагерь «Холодный» на стыке двух речных долин. Маршрут составит около 7 км.

Пройдём по правому берегу реки Уруштен и окажемся у моста через реку Холодная, за которым среди берёз, ив и клёнов расположился пункт нашего назначения — обустроенный туристский приют с домиком, настилами под палатки и родником неподалёку. По пути встретим памятники воинской славы: здесь в 1942-1943 годах во время битвы за Кавказ воины держали оборону и не пропустили отряды стрелков к Черноморскому побережью.

По дороге зайдём на озеро Малое, один берег которого обрывистый, с срывающимися с него ручьями, а другой — пологий подход к водоёму. Самые смелые смогут искупаться в бодрящей воде, прохладной даже летом.

По прибытии в лагерь снова установим палатки, а вечером дойдём до ледника Холодный и полюбуемся его белоснежными шапками в обрамлении огненно-рыжей листвы.

Поход до лагеря «Холодный», выход к ледникуПоход до лагеря «Холодный», выход к ледникуПоход до лагеря «Холодный», выход к ледникуПоход до лагеря «Холодный», выход к ледникуПоход до лагеря «Холодный», выход к ледникуПоход до лагеря «Холодный», выход к ледникуПоход до лагеря «Холодный», выход к леднику
3 день

Обратный путь в Роза Хутор

Сегодня после завтрака соберём лагерь и двинемся в обратный путь. Всего пройдём 12 км. До 17:00 окажемся у уже знакомой канатной дороги, спустившись по которой, разъедемся по домам.

Обратный путь в Роза ХуторОбратный путь в Роза ХуторОбратный путь в Роза ХуторОбратный путь в Роза ХуторОбратный путь в Роза ХуторОбратный путь в Роза ХуторОбратный путь в Роза Хутор

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Питание
  • Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Билеты на канатную дорогу
  • Билеты в заповедник
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
  • Прокат личного снаряжения при необходимости
  • Ж. - д. или авиабилеты до Сочи и обратно
  • Проезд от Сочи до начала маршрута в Роза Хутор и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
Завершение: Роза Хутор, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

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