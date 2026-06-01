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Описание тура

Экскурсионный тур в Сочи наполнен разнообразными объектами. Вы побываете в историческом центре, посетите Красную Поляну и курорт Роза Хутор, прогуляетесь по Олимпийскому парку и насладитесь шоу фонтанов. Прикоснетесь к развалинам старых храмов и современным помпезным соборам, познакомитесь с историей и культурой региона, богатой флористической коллекцией парков и рощь.

В теплый период года тур отлично сочетается с морским отдыхом. В прохладное время года программа дает возможность полноценно погрузиться в городскую среду курорта насладиться теплом и колоритом Южного города.