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Сочинский эксклюзив (7 дней)

Экскурсионный тур в Сочи наполнен разнообразными объектами
Сочинский эксклюзив (7 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сочинский эксклюзив (7 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сочинский эксклюзив (7 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Экскурсионный тур в Сочи наполнен разнообразными объектами. Вы побываете в историческом центре, посетите Красную Поляну и курорт Роза Хутор, прогуляетесь по Олимпийскому парку и насладитесь шоу фонтанов. Прикоснетесь к развалинам старых храмов и современным помпезным соборам, познакомитесь с историей и культурой региона, богатой флористической коллекцией парков и рощь.

В теплый период года тур отлично сочетается с морским отдыхом. В прохладное время года программа дает возможность полноценно погрузиться в городскую среду курорта насладиться теплом и колоритом Южного города.

Программа тура по дням

1 день

Советский Сочи

Заезд в гостиницу. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности. Выезд на экскурсию в 13.00.

Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города Советский Сочи. Побываете на Дачи Сталина. насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля. вам предстоит знакомство с тремя визитными карточками Сочи: Железнодорожным, морским вокзалами и зданием Зимнего театра.

Возвращение в гостиницу. Свободное время

2 день

Долина Мацесты

Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсию. Посещение смотровой площадки на горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта. Знакомство с природными достопримечательнастями города и его минеральной базой. Длительность программы 5-6 часов.

Обед-пикник на берегу горной реки. Свободное время.

3 день

Красная Поляна, Роза Хутор и Олимпийский парк

Завтрак в гостинице.

Время выезда на экскурсию будет сообщено организаторами дополнительно. В ходе экскурсии вы посетите Краснополянскую пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако.

Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка. Знакомство с историей Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.

Питание - комплексный обед.

Свободное время.

4 день

Свободный день

Отдыхаем от насыщенной экскурсионной программы. Свободный день.

Желающие могут заказать факультативную экскурсию в Абхазию или совершить путешествие по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона. Внимание! Маршрут активный требует минимальную физическую форму и треккинговую обувь.

Завтрак в гостинице.

Свободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Южные культуры и Тисосамшитовая роща

Завтрак. Сбор группы в 9:00 в холле гостиницы. Сегодня день, посвященный природе Сочи. Вам предстоит две экскурсии. Утром - посещение парка Южные культуры, после обеда - Тисо-самшитовой рощи - парка Юрского периода, здесь всегда царит таинственный полумрак… В конце путешествия вас порадует жарким паром русская банька.

Обед - кафе или ланч-бокс.

Южные культуры и Тисосамшитовая роща
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Храмы Сочи

Завтрак. Сбор группы в 9:00 в холле гостиницы. Этот день путешествия посвящен христианским ценностям. Вы погрузитесь в мир религии, побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города. Длительность программы 5-6 часов.
Обед в кафе. Возвращение в гостиницу.

Храмы Сочи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Воронцовские пещеры и Чайная фабрика

Завтрак. Освобождение номеров.

Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида - Воронцовские пещеры. Пройдете под каменными сводами пещеры. Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер. На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.

Отправление группы на маршрут в 9.00. Окончание программы 16.00

Воронцовские пещеры и Чайная фабрика
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2х - 4х местные номера, удобства в номере
  • Завтраки - 2-6-й дни обед - 2-3-й, 5-6-й дни
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Работа экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входные билеты на канатную дорогу
  • Проезд на автокарах
  • Чайная дегустация
  • Входные билеты на объекты показа
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
  • Баня (сауна)
Пожелания к путешественнику

Возьмите:

удобный комплект вещей по сезону,

обувь на низкой подошве,

фототехнику,

зонт или плащ,

панама

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Анна. Я горный гид и профессиональный экскурсовод. Хожу в горы уже более 10 лет. За плечами сотни троп и тысячи километров дороги. Я люблю свой регион -
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Кавказ и хочу поделиться с Вами его неповторимой природой, горными красотами, древней историей. Если Вы любитель активного отдыха, предпочитаете пешие прогулки отдыху на пляже - с удовольствием покажу Вам самые сокровенные уголки моей малой Родины. В походах и на экскурсиях мне помогает моя команда - люди-фанаты своего дела с многолетним опытом туристических походов (в том числе и спортивных туров).

Тур входит в следующие категории Сочи

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