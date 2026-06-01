Описание тура
Экскурсионный тур в Сочи наполнен разнообразными объектами. Вы побываете в историческом центре, посетите Красную Поляну и курорт Роза Хутор, прогуляетесь по Олимпийскому парку и насладитесь шоу фонтанов. Прикоснетесь к развалинам старых храмов и современным помпезным соборам, познакомитесь с историей и культурой региона, богатой флористической коллекцией парков и рощь.
В теплый период года тур отлично сочетается с морским отдыхом. В прохладное время года программа дает возможность полноценно погрузиться в городскую среду курорта насладиться теплом и колоритом Южного города.
Программа тура по дням
Советский Сочи
Заезд в гостиницу. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности. Выезд на экскурсию в 13.00.
Обзорная автомобильная тематическая экскурсия по историческому центру города Советский Сочи. Побываете на Дачи Сталина. насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля. вам предстоит знакомство с тремя визитными карточками Сочи: Железнодорожным, морским вокзалами и зданием Зимнего театра.
Возвращение в гостиницу. Свободное время
Долина Мацесты
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию. Посещение смотровой площадки на горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта. Знакомство с природными достопримечательнастями города и его минеральной базой. Длительность программы 5-6 часов.
Обед-пикник на берегу горной реки. Свободное время.
Красная Поляна, Роза Хутор и Олимпийский парк
Завтрак в гостинице.
Время выезда на экскурсию будет сообщено организаторами дополнительно. В ходе экскурсии вы посетите Краснополянскую пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.
Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако.
Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка. Знакомство с историей Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.
Питание - комплексный обед.
Свободное время.
Свободный день
Отдыхаем от насыщенной экскурсионной программы. Свободный день.
Желающие могут заказать факультативную экскурсию в Абхазию или совершить путешествие по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона. Внимание! Маршрут активный требует минимальную физическую форму и треккинговую обувь.
Завтрак в гостинице.
Южные культуры и Тисосамшитовая роща
Завтрак. Сбор группы в 9:00 в холле гостиницы. Сегодня день, посвященный природе Сочи. Вам предстоит две экскурсии. Утром - посещение парка Южные культуры, после обеда - Тисо-самшитовой рощи - парка Юрского периода, здесь всегда царит таинственный полумрак… В конце путешествия вас порадует жарким паром русская банька.
Обед - кафе или ланч-бокс.
Храмы Сочи
Завтрак. Сбор группы в 9:00 в холле гостиницы. Этот день путешествия посвящен христианским ценностям. Вы погрузитесь в мир религии, побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города. Длительность программы 5-6 часов.
Обед в кафе. Возвращение в гостиницу.
Воронцовские пещеры и Чайная фабрика
Завтрак. Освобождение номеров.
Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида - Воронцовские пещеры. Пройдете под каменными сводами пещеры. Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер. На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.
Отправление группы на маршрут в 9.00. Окончание программы 16.00
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2х - 4х местные номера, удобства в номере
- Завтраки - 2-6-й дни обед - 2-3-й, 5-6-й дни
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Прокат группового снаряжения
- Работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу
- Проезд на автокарах
- Чайная дегустация
- Входные билеты на объекты показа
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Курортный сбор
- Баня (сауна)
Пожелания к путешественнику
Возьмите:
удобный комплект вещей по сезону,
обувь на низкой подошве,
фототехнику,
зонт или плащ,
панама