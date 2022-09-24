Наш автор занимается военно-исторической реконструкцией, археологией, этнографией и краеведением. В свое время много путешествовал по северу России, где участвовал в археологических и этнографических экспедициях. Страстно любит историю и все время ищет любопытные факты, особенно те, что касаются родного края. Александр Павлович живет и работает в Сортавале и благодаря неуемному любопытству продолжает изучать эти красивейшие места Северного Приладожья. Детальный подход к материальной культуре, археологии и письменным источникам того времени позволит вам полноценно ощутить дух времени и раскроет тематику экскурсии.
В течение дня вам представится возможность овладеть навыками кузнечного дела и ткацкого мастерства. Также вы сможете ощутить всю тяжесть средневековой кольчуги и почувствуете себя настоящим воином севера. Кроме того, вас пригласят на дегустацию медовухи.