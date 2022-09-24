Программу проводит один из гидов нашей команды — автор экскурсии и неутомимый исследователь края. С ним вы погрузитесь в эпоху раннего и развитого Средневековья. Услышите отголоски скандинавских саг и новгородских летописей. Пройдете дорогами древних карелов, познакомитесь с их бытом и нравами. Попробуете себя в роли кузнеца, ткача, воина. И всё это — на фоне бесподобных северных пейзажей.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие с увлеченным исследователем

Наш автор занимается военно-исторической реконструкцией, археологией, этнографией и краеведением. В свое время много путешествовал по северу России, где участвовал в археологических и этнографических экспедициях. Страстно любит историю и все время ищет любопытные факты, особенно те, что касаются родного края. Александр Павлович живет и работает в Сортавале и благодаря неуемному любопытству продолжает изучать эти красивейшие места Северного Приладожья. Детальный подход к материальной культуре, археологии и письменным источникам того времени позволит вам полноценно ощутить дух времени и раскроет тематику экскурсии.

В гости к Сердоболи

Экскурсия начинается с парка Ваккосалми , где вы подниметесь на гору Кухавуори , с которой открывается панорама всего города. Здесь вы узнаете его историю с момента основания до середины 20 века. И с этого места начнете погружение в прошлое.

, где вы подниметесь на , с которой открывается панорама всего города. Здесь вы узнаете его историю с момента основания до середины 20 века. И с этого места начнете погружение в прошлое. Никольско-Сердобольский погост . Где был центр управления этими землями в период Московского царства, а до этого — в составе земель Великого Новгорода? Вам предстоит это выяснить на встрече. Вас также ждет древнейшая церковь Сортавальского района и подъем на гору Священника на острове Риеккалансаари .

. Где был центр управления этими землями в период Московского царства, а до этого — в составе земель Великого Новгорода? Вам предстоит это выяснить на встрече. Вас также ждет древнейшая церковь Сортавальского района и подъем на гору Священника на . Исторический парк «Бастион» и крепость эпохи раннего Средневековья. Приготовьтесь к погружению во времена викингов, когда суровые скандинавские воины бороздили просторы северных морей и доходили до карельской земли. Вы узнаете, где же сложил свою голову конунг Ивар Широкие Объятия, ходивший в Кирьялаботнар — страну карельских заливов, и другие истории из древних саг.

и крепость эпохи раннего Средневековья. Приготовьтесь к погружению во времена викингов, когда суровые скандинавские воины бороздили просторы северных морей и доходили до карельской земли. Вы узнаете, где же сложил свою голову конунг Ивар Широкие Объятия, ходивший в Кирьялаботнар — страну карельских заливов, и другие истории из древних саг. Завершает программу древнее городище Паасо. Поднявшись на гору Паасонвуори, вы представите, как жили, торговали и воевали местные племена древних «летописных» карел. И конечно, с вершины вам откроются великолепные виды на окружающие горы, озера и леса.

В течение дня вам представится возможность овладеть навыками кузнечного дела и ткацкого мастерства. Также вы сможете ощутить всю тяжесть средневековой кольчуги и почувствуете себя настоящим воином севера. Кроме того, вас пригласят на дегустацию медовухи.

Организационные детали