Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»

Путешествие с проводником в летописи сортавальской земли - историком, археологом и реконструктором

Программу проводит один из гидов нашей команды — автор экскурсии и неутомимый исследователь края. С ним вы погрузитесь в эпоху раннего и развитого Средневековья. Услышите отголоски скандинавских саг и новгородских летописей. Пройдете дорогами древних карелов, познакомитесь с их бытом и нравами. Попробуете себя в роли кузнеца, ткача, воина. И всё это — на фоне бесподобных северных пейзажей.
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие с увлеченным исследователем

Наш автор занимается военно-исторической реконструкцией, археологией, этнографией и краеведением. В свое время много путешествовал по северу России, где участвовал в археологических и этнографических экспедициях. Страстно любит историю и все время ищет любопытные факты, особенно те, что касаются родного края. Александр Павлович живет и работает в Сортавале и благодаря неуемному любопытству продолжает изучать эти красивейшие места Северного Приладожья. Детальный подход к материальной культуре, археологии и письменным источникам того времени позволит вам полноценно ощутить дух времени и раскроет тематику экскурсии.

В гости к Сердоболи

  • Экскурсия начинается с парка Ваккосалми, где вы подниметесь на гору Кухавуори, с которой открывается панорама всего города. Здесь вы узнаете его историю с момента основания до середины 20 века. И с этого места начнете погружение в прошлое.
  • Никольско-Сердобольский погост. Где был центр управления этими землями в период Московского царства, а до этого — в составе земель Великого Новгорода? Вам предстоит это выяснить на встрече. Вас также ждет древнейшая церковь Сортавальского района и подъем на гору Священника на острове Риеккалансаари.
  • Исторический парк «Бастион» и крепость эпохи раннего Средневековья. Приготовьтесь к погружению во времена викингов, когда суровые скандинавские воины бороздили просторы северных морей и доходили до карельской земли. Вы узнаете, где же сложил свою голову конунг Ивар Широкие Объятия, ходивший в Кирьялаботнар — страну карельских заливов, и другие истории из древних саг.
  • Завершает программу древнее городище Паасо. Поднявшись на гору Паасонвуори, вы представите, как жили, торговали и воевали местные племена древних «летописных» карел. И конечно, с вершины вам откроются великолепные виды на окружающие горы, озера и леса.

В течение дня вам представится возможность овладеть навыками кузнечного дела и ткацкого мастерства. Также вы сможете ощутить всю тяжесть средневековой кольчуги и почувствуете себя настоящим воином севера. Кроме того, вас пригласят на дегустацию медовухи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит как по городу, так и по пригороду, расстояние между объектами — 3-4 км. Для путешествия желательно иметь транспорт. Если вы не на машине, мы обговорим детали: за дополнительную плату можно будет нанять такси или арендовать авто на весь маршрут.
  • Также отдельно оплачивается вход в исторический парк «Бастион» (700 руб. полный билет, 600 руб. льготный) и посещение горы Пассонвуори (150 руб. полный билет, 100 руб. льготный)
  • В течение программы нужно будет подняться на три горы — необходимо иметь удобную обувь и одежду. Однако не торопитесь пугаться: на Кухавуори и Паасонвуори есть ступени, а гора Священника не такая крутая, как кажется, и подъем на вершину идет по красивому, вполне пешеходному склону.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Парковой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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