1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
- ААлла14 мая 2024Ездили в путешествие с ребенком, очень удобно и комфортно. Главная цель была - увидеть нерп, и мы это сделали 🥳 Всем рекомендую!
- ННаталья23 ноября 2023Экскурсия очень понравилась. Интересная, информативная. Жаль, что в голове осталось не всё. Но перипетии с переносом границ туда-сюда оставили впечатление.
- ДДмитрий20 сентября 2023Это мой первый опыт на сап-сёрфе и по началу были небольшие сомнения, что мне легко дастся 6-ти часовая прогулка, однако
- ААнна26 августа 2023Это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!! Только слова благодарности!!! Спасибо за это увлекательнейшее путешествие, все- абсолютно все на высшем уровне!!! Александр и Наталья, вы делаете такое доброе, а главное - людей в сотни раз счастливее! Спасибо!!!
- ТТатьяна14 августа 2023Хотим поблагодарить Александра за прекрасную 6-ти часовую прогулку. Мы боролись с ветром и волнами. Загреблись по полной) Когда ветер совсем
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Авторские»
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