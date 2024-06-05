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все опасения оказались напрасными, ведь грамотный инструктаж, отличное снаряжение, поддержка Александра, а также особая энергетика Ладоги - все это вдохновляло меня пройти этот путь до конца, ведь усталость ничто по сравнению с незабываемым видом красочных заливов необузданной Ладоги, вековечных лесов, раскинувшихся на горах вокруг, и непостижимым образом растущих на нерушимых скалах деревьев! Воистину потрясающее зрелище! Во время прогулки мы не только созерцали величественную природу Карелии, но и проводили непринужденную беседу, за которой Александр поведал интересные вещи об этом удивительном месте. Александр и Наталья очень располагающие к себе люди: позитивны и приятны в общении. Маршрут по праву оказался отличным и весьма продуманным, прогулка выдалась уединенной, а виды, - могу повторять это бесконечно, - потрясающими! На большом перевале на скалистом островке Александр приготовил аппетитный, очень сытный обед (лохикейтто) и ароматный травяной чай. Этот момент воистину дорогого стоит. Могу ответственно заявить, что побывать в Карелии и НЕ совершить прогулку на сапе с Александром и Натальей равно что не побывать в Карелии. Они отрывают её с другой, особой стороны. Я оказался под большим, неизгладимым впечатлением, чего желаю каждому путешественнику Наталья и Александр, я вам очень благодарен! P.S. Ох, а ведь наша прогулка закончилась не с пустыми руками. На одном из островков Александр набрал нам целую кучу грибов (лисички), из которых получился очень вкусный ужин.