Авторские экскурсии от местных гидов Сортавалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Сортавале, цены от 6 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
6.5 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800 за человека
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже
  • А
    Алла
    14 мая 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Ездили в путешествие с ребенком, очень удобно и комфортно. Главная цель была - увидеть нерп, и мы это сделали 🥳 Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    23 ноября 2023
    Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
    Экскурсия очень понравилась. Интересная, информативная. Жаль, что в голове осталось не всё. Но перипетии с переносом границ туда-сюда оставили впечатление.
    читать дальше

    В парке викингов маловато получилось. А в целом красивые места, интересный рассказ. И приятный экскурсовод. Видно, что знает тему и может красиво рассказать. А это 90% успеха:) Надеюсь, экскурсия будет пользоваться спросом. Удачи

  • Д
    Дмитрий
    20 сентября 2023
    Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
    Это мой первый опыт на сап-сёрфе и по началу были небольшие сомнения, что мне легко дастся 6-ти часовая прогулка, однако
    читать дальше

    все опасения оказались напрасными, ведь грамотный инструктаж, отличное снаряжение, поддержка Александра, а также особая энергетика Ладоги - все это вдохновляло меня пройти этот путь до конца, ведь усталость ничто по сравнению с незабываемым видом красочных заливов необузданной Ладоги, вековечных лесов, раскинувшихся на горах вокруг, и непостижимым образом растущих на нерушимых скалах деревьев! Воистину потрясающее зрелище! Во время прогулки мы не только созерцали величественную природу Карелии, но и проводили непринужденную беседу, за которой Александр поведал интересные вещи об этом удивительном месте. Александр и Наталья очень располагающие к себе люди: позитивны и приятны в общении. Маршрут по праву оказался отличным и весьма продуманным, прогулка выдалась уединенной, а виды, - могу повторять это бесконечно, - потрясающими! На большом перевале на скалистом островке Александр приготовил аппетитный, очень сытный обед (лохикейтто) и ароматный травяной чай. Этот момент воистину дорогого стоит. Могу ответственно заявить, что побывать в Карелии и НЕ совершить прогулку на сапе с Александром и Натальей равно что не побывать в Карелии. Они отрывают её с другой, особой стороны. Я оказался под большим, неизгладимым впечатлением, чего желаю каждому путешественнику Наталья и Александр, я вам очень благодарен! P.S. Ох, а ведь наша прогулка закончилась не с пустыми руками. На одном из островков Александр набрал нам целую кучу грибов (лисички), из которых получился очень вкусный ужин.

  • А
    Анна
    26 августа 2023
    Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
    Это ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!! Только слова благодарности!!! Спасибо за это увлекательнейшее путешествие, все- абсолютно все на высшем уровне!!! Александр и Наталья, вы делаете такое доброе, а главное - людей в сотни раз счастливее! Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
    Хотим поблагодарить Александра за прекрасную 6-ти часовую прогулку. Мы боролись с ветром и волнами. Загреблись по полной) Когда ветер совсем
    читать дальше

    уносил, Александр брал нас на прицеп, и мы паравозиком гребли к светлому будущему. Высаживались на нескольких островах, ели ягоды с куста, слушали интересные факты о Карелии. Спасибо за обед и отдельное спасибо прекрасный лохикейто, который нам сварили на привале. Очень хорошая организация, была выдана вся экипировка. Плюс отдельное спасибо за то, что делали фотографии, пока мы гребли и просто не успевали отвлечься и сделать красивые кадры. Прогулка целиком и полностью стоит своих денег. Хочется еще раз повторить))

    Хотим поблагодарить Александра за прекрасную 6-ти часовую прогулку. Мы боролись с ветром и волнами. Загреблись поХотим поблагодарить Александра за прекрасную 6-ти часовую прогулку. Мы боролись с ветром и волнами. Загреблись поХотим поблагодарить Александра за прекрасную 6-ти часовую прогулку. Мы боролись с ветром и волнами. Загреблись по

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
  2. Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
  3. В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 6 800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по теме «Авторские», 10 ⭐ отзывов, цены от 6800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам