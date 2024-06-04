Городище Паасо – экскурсии в Сортавале

Найдено 9 экскурсий в категории «Городище Паасо» в Сортавале, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
112 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3.5 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340 за всё до 4 чел.
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
29 отзывов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
6 670 за всё до 3 чел.
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Лучшие места Карелии за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахинкоски за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Завораживающая экскурсия по Сортавале: Рускеала и водопады
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Карелии, где история и природа сплелись в единое целое
Начало: У ж/д вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Карелия глазами карела
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Карелия глазами карела
Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 300 за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌
    Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнатьСергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Максим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальную экскурсию только вы только
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    для вас, то это отличный вариант! Куда возил Максим нет людей вообще, погуляли по необитаемым островам, увидели десятки нерп. Нерпы это отдельный восторг! Какие-то не боялась лежали загорали, более пугливые прятались в воде, но любопытство брало верх и много торчащих голов из воды. ♥️

    Максим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальнуюМаксим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальную
  • А
    Алина
    30 мая 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Очень приятное путешествие! Впечатлений масса. Были вообще одни. Вокруг никого совсем. Был будний день. Повезло или действительно секретный маршрут). Возьмите с собой: воду, головной убор и крем от загара! (на воде солнце сильно цепляется), куртку(ветер.) тк поездка долгая и очень интересная.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Людмила была в национальном костюме, что усиливало эффект погружения в местный калории!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
    Надежде огромное спасибо за экскурсию! Настолько все продумано было в нашем маршруте, все доступно, информативно, интересно,познавательно! Рекомендуем к посещению в душевной атмосфере)))
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
    Экскурсия супер, все остались очень довольны. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,
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    наполнится силой природы. Все это нам удалось благодаря Константину. Человек большой души! Знает и любит свой край! Было очень комфортно, как будто мы знаем друг друга давно! Отдельная благодарность за прыжок на Зиплайн. Это мы запомним на всю жизнь. 💪🏼До новых встреч в прекрасной Карелии!

    Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту
  • Г
    Георгий
    16 мая 2024
    Карелия глазами карела
    Всё понравилось) Сергей забрал нас прямо с вокзала, привез обратно прямо к дому) Ездили по красивым местам, водопадам, показал красивые мосты,
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    заброшенный завод, также попробовали карельскую кухню. Рассказывал очень много интересного, необычного про места, природу, коренной народ, карельский быт, культуру и духовную жизнь, приводил исторические факты. Поездка нам очень запомнилась, было комфортно и не скучно общаться, понравился индивидуальный подход в составлении маршрута!) Спасибо еще раз!

    Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)Всё понравилось)

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Городище Паасо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
  2. Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
  3. Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
  4. Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
  5. В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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