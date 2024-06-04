Е Елена Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!

Д Дмитрий Карелия глазами карела Сергей Карел🙂 до мозга костей. Рекомендуем. 😉

М Марина Карелия глазами карела Сергей, спасибо за экскурсию! Очень понравилось всё! Если хотите индивидуальную экскурсию, много интересных/ой историй/и и узнать что-то новое, то отличный вариант! Природа невероятная! ♥️ Сергей приятный. 🙌

М Марина Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере читать дальше для вас, то это отличный вариант! Куда возил Максим нет людей вообще, погуляли по необитаемым островам, увидели десятки нерп. Нерпы это отдельный восторг! Какие-то не боялась лежали загорали, более пугливые прятались в воде, но любопытство брало верх и много торчащих голов из воды. ♥️ Максим, спасибо! Очень понравилось всё. Природа просто! 🔥🔥🔥 Не люблю групповые экскурсии, если вы хотите индивидуальную экскурсию только вы только

А Алина Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере Очень приятное путешествие! Впечатлений масса. Были вообще одни. Вокруг никого совсем. Был будний день. Повезло или действительно секретный маршрут). Возьмите с собой: воду, головной убор и крем от загара! (на воде солнце сильно цепляется), куртку(ветер.) тк поездка долгая и очень интересная.

Е Екатерина Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто) Отличная экскурсия! Людмила была в национальном костюме, что усиливало эффект погружения в местный калории!

Ю Юлия В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты Надежде огромное спасибо за экскурсию! Настолько все продумано было в нашем маршруте, все доступно, информативно, интересно,познавательно! Рекомендуем к посещению в душевной атмосфере)))

Е Евгения В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты Экскурсия супер, все остались очень довольны. Спасибо огромное!

О Ольга Лучшие места Карелии за 1 день читать дальше наполнится силой природы. Все это нам удалось благодаря Константину. Человек большой души! Знает и любит свой край! Было очень комфортно, как будто мы знаем друг друга давно! Отдельная благодарность за прыжок на Зиплайн. Это мы запомним на всю жизнь. 💪🏼До новых встреч в прекрасной Карелии! Лучший день! Лучший проводник Константин👌 увидеть Карелию за 1 день не возможно, но почувствовать ее красоту и захотеть обязательно вернуться,