1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Начало: В районе Памятника рунопевцу
15 июня в 11:00
21 июня в 12:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Екатерина поделилась с нами своей любовью к городу. И, естественно, частичка её любви попала и в наши сердечки🥰
- ММария15 мая 2024Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы.
- ДДмитрий13 мая 2024Интересная обзорная экскурсия, которую проводит специалист не только увлеченный своим делом, но и дающий обширную подачу интересного материала по истории и современности Сортавал.
- ООльга12 мая 2024Екатерина прекрасный гид, влюбленный в свой город! Рекомендую!
- ААлексей11 мая 2024Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию. Интересно, познавательно, позволяет окунуться в историю города. Множество фотографий, показаннве на экскурсии помогли представить, как выглядел город и здания в начале века.
- ААнастасия8 апреля 2024В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию Натальи. Сразу чувствуется, что
- ННаталья23 ноября 2023Экскурсия очень понравилась. Интересная, информативная. Жаль, что в голове осталось не всё. Но перипетии с переносом границ туда-сюда оставили впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «История и архитектура»
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