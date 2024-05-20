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она очень любит свой город, и это ощущение однозначно передалось и нам! Мы не просто прогулялись по центру, а познакомились со многими значимыми зданиями, узнали историю этих мест и их жителей, увидели, как они выглядели раньше на старинных фото. Экскурсия полностью пешеходная, но два часа пролетели незаметно! Рекомендую посетить всем, кто приезжает в Карелию и интересуется историей этого прекрасного места:)