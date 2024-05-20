Экскурсии Сортавалы об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Сортавале, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
С любовью, Сортавала
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000 за человека
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Начало: В районе Памятника рунопевцу
15 июня в 11:00
21 июня в 12:30
от 2 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Екатерина поделилась с нами своей любовью к городу. И, естественно, частичка её любви попала и в наши сердечки🥰
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы.
    Экскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбыЭкскурсия по центру города Сортавалы. Рассказы про местных жителей, их дома и судьбы
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    Интересная обзорная экскурсия, которую проводит специалист не только увлеченный своим делом, но и дающий обширную подачу интересного материала по истории и современности Сортавал.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    С любовью, Сортавала
    Екатерина прекрасный гид, влюбленный в свой город! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию. Интересно, познавательно, позволяет окунуться в историю города. Множество фотографий, показаннве на экскурсии помогли представить, как выглядел город и здания в начале века.
  • А
    Анастасия
    8 апреля 2024
    Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
    В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию Натальи. Сразу чувствуется, что
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    она очень любит свой город, и это ощущение однозначно передалось и нам! Мы не просто прогулялись по центру, а познакомились со многими значимыми зданиями, узнали историю этих мест и их жителей, увидели, как они выглядели раньше на старинных фото. Экскурсия полностью пешеходная, но два часа пролетели незаметно! Рекомендую посетить всем, кто приезжает в Карелию и интересуется историей этого прекрасного места:)

    В начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсиюВ начале апреля мы с мужем посетили г. Сортавала и решили познакомиться с ним через экскурсию
  • Н
    Наталья
    23 ноября 2023
    Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
    Экскурсия очень понравилась. Интересная, информативная. Жаль, что в голове осталось не всё. Но перипетии с переносом границ туда-сюда оставили впечатление.
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    В парке викингов маловато получилось. А в целом красивые места, интересный рассказ. И приятный экскурсовод. Видно, что знает тему и может красиво рассказать. А это 90% успеха:) Надеюсь, экскурсия будет пользоваться спросом. Удачи

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «История и архитектура»

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  1. Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
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  3. Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
  4. Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
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  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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