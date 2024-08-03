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маршрут, рассказы местной жительницы о местах и традициях и то волшебство, которым владеет сама Виктория. Получилось и расслабиться, и очиститься, и перезагрузиться. День был увлекательный, полезный для меня и вдохновляющий. Спасибо 🪅