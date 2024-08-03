6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Вас ждёт уникальное путешествие по Карелии, где вы откроете для себя целительную силу природы и обретёте внутренний баланс
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2 часа
Водная прогулка
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Завтра в 16:00
11 авг в 13:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 августа 2024Необычная экскурсия. Виктория, спасибо за путешествие вглубь Карелии)
- ААнастасия7 июля 2024Я отправлялась в путешествие с великолепной Викторией "В поисках своего Сампо" и получила колоссальное удовольствие. Впечатляет всё: природа края, выбранный
- ООльга23 мая 2024Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Нескучные экскурсии»
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