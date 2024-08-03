Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Сортавале, цены от 9 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Целительное путешествие по глубинной Карелии
На машине
1 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
14 000 за всё до 4 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Вас ждёт уникальное путешествие по Карелии, где вы откроете для себя целительную силу природы и обретёте внутренний баланс
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
На катере
скидка
10%
2 часа
Водная прогулка
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Завтра в 16:00
11 авг в 13:00
100009 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Целительное путешествие по глубинной Карелии
    Необычная экскурсия. Виктория, спасибо за путешествие вглубь Карелии)
  • А
    Анастасия
    7 июля 2024
    Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
    Я отправлялась в путешествие с великолепной Викторией "В поисках своего Сампо" и получила колоссальное удовольствие. Впечатляет всё: природа края, выбранный
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    маршрут, рассказы местной жительницы о местах и традициях и то волшебство, которым владеет сама Виктория. Получилось и расслабиться, и очиститься, и перезагрузиться. День был увлекательный, полезный для меня и вдохновляющий. Спасибо 🪅

    Я отправлялась в путешествие с великолепной Викторией "В поисках своего Сампо" и получила колоссальное удовольствие. ВпечатляетЯ отправлялась в путешествие с великолепной Викторией "В поисках своего Сампо" и получила колоссальное удовольствие. Впечатляет
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
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    тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤

    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Целительное путешествие по глубинной Карелии
  2. Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
  3. Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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