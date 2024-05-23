Уникальный опыт – экскурсии в Сортавале

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Сортавале, цены от 2 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200 за всё до 4 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000 за всё до 4 чел.
Целительное путешествие по глубинной Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
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    тех, кто любит колоритные и исцеляющие места с историей и активные экскурсии. Осталась под впечатлением! Гид Виктория тонко чувствует ваши потребности и щедро делится сакральными знаниями и лайфхаками. Было очень интересно, весело и комфортно ❤

    Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты иБлагодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и
  • Д
    Диана
    9 мая 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
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    которой мы не подозревали! Природа на горе невероятная, несмотря на то, что мы были, когда она еще просыпалась от зимней спячки. Камни и деревья словно живые, потрясающие виды и невероятная атмосфера! Моё место силы.

    Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открылаОгромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла
  • В
    Василий
    11 января 2024
    Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
    Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
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    соответствуют ее словам, а что-то было итак понятно сразу. Экскурсия подойдем многим: кто не знаком с тематикой - будет возможность полноценно окунуться, а кто итак погружен в вопрос - узнает множество новых фактов о себе и жизни в целом.

  • Н
    Наталья
    23 ноября 2023
    Авторская экскурсия «Сердобольская предтеча»
    Экскурсия очень понравилась. Интересная, информативная. Жаль, что в голове осталось не всё. Но перипетии с переносом границ туда-сюда оставили впечатление.
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    В парке викингов маловато получилось. А в целом красивые места, интересный рассказ. И приятный экскурсовод. Видно, что знает тему и может красиво рассказать. А это 90% успеха:) Надеюсь, экскурсия будет пользоваться спросом. Удачи

  • А
    Алла
    11 сентября 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Прекрасно провела время на прогулке. Сергей приятный и любознательный человек, который любит свой край, изучает историю родных мест, и делится
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    этим с нами. Особенно интересно было лично для меня рассматривать растительный мир, слушать исторические факты и просто находиться на природе. Огромная благодарность Сергею.

  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Сказочное путешествие в девственный лес! Поросшие мхом валуны, высокие ели, ягодные поляны, тишина и воздух, пропитанный лесными ароматами и духом
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    волшебства… Леший, Баба Яга, Кошей и Иван-царевич -- кто они на самом деле?. . Очень правильная информация, которая подаëтся в непринуждëнной увлекательной форме, погружает в сказку и заставляет задуматься. Приходите сами и обязательно приводите детей!

  • Е
    Елена
    2 августа 2023
    Лешего бояться - Карелию не видать
    Самобытное путешествие по прекраснейшим лесным дорожкам, невероятная природа и приятная атмосфера волшебных рассказов. Увлекательный поход на гору по узким тропкам и, конечно, захватывающие виды.
  • В
    Владимир
    2 августа 2023
    Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
    Экскурсия просто огонь!!! Илья, наш проводник, настолько интересный и приятный человек, что за это отдельная благодарность!! Само место настолько необычное,
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    описать эмоции и впечатления можно одним словом - они зашкаливают!!! Хотите необычных, ярких ни с чем не сравнимых впечатлений - вам сюда. Рекомендую на все 100%! 👍

    Экскурсия просто огонь!!! Илья, наш проводник, настолько интересный и приятный человек, что за это отдельная благодарность!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Уникальный опыт»

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  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 990 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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