1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей: погружение в мир вепсов
Познайте древние традиции и целительные практики вепсов на мистической горе Паасо. Встреча заката на вершине горы обещает быть незабываемой
Начало: У кассы на гору Паасо
11 июля в 20:30
12 июля в 20:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века
Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы
Начало: На Парковой улице
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уксинская озовая гряда: сап-прогулка в одном из самых красивых мест Карелии
Прокатиться по прозрачным лесным озёрам вдоль россыпей ледниковых валунов
Начало: Питкяранта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Целительное путешествие по глубинной Карелии
Увидеть Ладожские шхеры, научиться языку камней и узнать тайны карельских ведунов
Начало: У памятника рунопевцу
Сегодня в 17:30
10 июня в 14:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 мая 2024Благодарю за волшебное путешествие по местам силы❤ идеально для перезагрузки и отдыха от городской суеты и напряжения. Будет интересно для
- ДДиана9 мая 2024Огромное спасибо, Виктории за самую прекрасную экскурсию, мы затаив дыхание слушали и с каждой минутой влюбилась в сказочную Карелию!!! Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся!!! Спасибо!!!
- ККсения18 апреля 2024Огромная благодарность Виктории за такую волшебную экскурсию! Она показала нам настоящую магию вне Хогвартса и открыла в нас силу, о
- ВВасилий11 января 2024Очень интересная, насыщенная и необычная экскурсия. Большая благодарность Виктории за проведенное мероприятие! По прошествию времени дополнительно утверждаешься, что многие вещи полностью
- ННаталья23 ноября 2023Экскурсия очень понравилась. Интересная, информативная. Жаль, что в голове осталось не всё. Но перипетии с переносом границ туда-сюда оставили впечатление.
- ААлла11 сентября 2023Прекрасно провела время на прогулке. Сергей приятный и любознательный человек, который любит свой край, изучает историю родных мест, и делится
- ННаталья12 августа 2023Сказочное путешествие в девственный лес! Поросшие мхом валуны, высокие ели, ягодные поляны, тишина и воздух, пропитанный лесными ароматами и духом
- ЕЕлена2 августа 2023Самобытное путешествие по прекраснейшим лесным дорожкам, невероятная природа и приятная атмосфера волшебных рассказов. Увлекательный поход на гору по узким тропкам и, конечно, захватывающие виды.
- ВВладимир2 августа 2023Экскурсия просто огонь!!! Илья, наш проводник, настолько интересный и приятный человек, что за это отдельная благодарность!! Само место настолько необычное,
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Уникальный опыт»
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