Специально для тех, кто предпочитает персональное внимание, мы предлагаем индивидуальные экскурсии на Валаам и секретные места Ладожских шхер.
Только вы и ваша компания, возможность продлить время прогулки, менять маршрут – все ярче и дольше, чем с группой.
Описание экскурсии
План нашего путешествия:
- Наша экскурсия начинается с Валаамского причала, откуда мы сразу выходим в живописный залив Ляппяярви. Далее остров Риеккалансаари, где возвышается церковь Николая Чудотворца. Минуя мыс Таруниемм с дачей Винтера и остров Хавус, мы погружаемся в объятия национального парка Ладожские шхеры.
- Далее движемся к острову Хонкасало (или Пиени-Хепосари, тогда на обратном пути, наоборот, в зависимости от волны и ветра). Здесь остановка на 30-40 минут, либо после монастыря.
- Открытая Ладога и, наконец, Валаамский архипелаг. Прибываем в уютную Бухту Монастырскую, где у вас будет целых три часа на знакомство с островом. За это время можно успеть посетить Никольский храм, величественный Спасо-Преображенский собор и другие святые места. Чтобы максимально использовать время и увидеть больше, советуем заранее заказать экскурсию, гида и транспорт в Паломнической службе.
На обратном пути мы обязательно полюбуемся с воды на остров Всех Святых и его храм Ксении Петербуржской. Далее в заповедные и секретные уголки национального парка Ладожские шхеры. Во время прогулки мы можем останавливаться, подходить к интересным местам и выходить на острова по вашей просьбе (если не на рейде и это не противоречит технике безопасности), можно выйти на палубу поснимать фото и видео. Важная информация:.
- Просьба прибывать на место встречи за 15 минут до начала экскурсии.
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную одежду и обувь с нескользящей подошвой.
- Женщинам для посещения храма необходим платок и юбка.
- Прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности.
Экскурсии проводятся ежедневно в 9:00, 11:00, и 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Риеккалансаари
- Церковь Николая Чудотворца
- Гидрогородок
- Мыс Таруниемм
- Дачу Винтера
- Остров Хавус
- Национальный парк Ладожские шхеры
- Остров Хонкасало
- Остров Пиени-Хепосари и скиты
- Храмы Валаамского монастыря
- Множество других интересных мест
Что включено
- Страховка пассажиров
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пожертвования в храмах
- Обед
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ул. Валаамская 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
24 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. С нами был капитан Дмитрий. Все по-дороге рассказал, на все вопросы ответил. Катер чистый, комфортный, теплый. Посетили Ладожские шхеры, высаживались на острове, погуляли по Валааму. Единственное что хотелось бы больше времени на Валааме за 3 часа мало что посмотрели.
