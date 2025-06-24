План нашего путешествия:

Наша экскурсия начинается с Валаамского причала, откуда мы сразу выходим в живописный залив Ляппяярви. Далее остров Риеккалансаари, где возвышается церковь Николая Чудотворца. Минуя мыс Таруниемм с дачей Винтера и остров Хавус, мы погружаемся в объятия национального парка Ладожские шхеры.

Далее движемся к острову Хонкасало (или Пиени-Хепосари, тогда на обратном пути, наоборот, в зависимости от волны и ветра). Здесь остановка на 30-40 минут, либо после монастыря.

Открытая Ладога и, наконец, Валаамский архипелаг. Прибываем в уютную Бухту Монастырскую, где у вас будет целых три часа на знакомство с островом. За это время можно успеть посетить Никольский храм, величественный Спасо-Преображенский собор и другие святые места. Чтобы максимально использовать время и увидеть больше, советуем заранее заказать экскурсию, гида и транспорт в Паломнической службе.

На обратном пути мы обязательно полюбуемся с воды на остров Всех Святых и его храм Ксении Петербуржской. Далее в заповедные и секретные уголки национального парка Ладожские шхеры. Во время прогулки мы можем останавливаться, подходить к интересным местам и выходить на острова по вашей просьбе (если не на рейде и это не противоречит технике безопасности), можно выйти на палубу поснимать фото и видео. Важная информация:.

