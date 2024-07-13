Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой);

На катере может разместиться до 6-7 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров;

Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии;

У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом;

Согласно Ко.

АП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей;

Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне;

Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»;

Посещение территории национального парка является платным.

Остров Валаам — одно из самых святых мест России. Валаам известен своим Спасо-Преображенским мужским монастырем и другими местами, которые дороги не только для православных, но и для всех ценителей красивой архитектуры. У вас будет возможность посетить службы и приложиться к мощам святых. Ладожские шхеры — это уникальный природный комплекс, включающий в себя множество скалистых островов, разделённых узкими проливами. Вы сможете насладиться красотами северной природы, а также сделать потрясающие фотографии! Прогулка длится от 5,5 до 6 часов. За это время Вы посетите остров Валаам, Ладожские шхеры с прогулкой по острову Хонкасало, увидим Дачу Винтера и насладимся видами на скалы острова Хавус. Наши опытные капитаны проведут вас по самым живописным местам, где вы сможете насладиться красотами природы и увидеть уникальные ландшафты! Наши катера: -"Silver Eagle Cabin"; -"Касатка"; Важная информация: