Уникальная индивидуальная экскурсия в национальный парк Ладожские шхеры с посещением острова Валаам, а также прогулкой по живописному острову Хонкасало.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00
Описание водной прогулки
Остров Валаам — одно из самых святых мест России. Валаам известен своим Спасо-Преображенским мужским монастырем и другими местами, которые дороги не только для православных, но и для всех ценителей красивой архитектуры. У вас будет возможность посетить службы и приложиться к мощам святых. Ладожские шхеры — это уникальный природный комплекс, включающий в себя множество скалистых островов, разделённых узкими проливами. Вы сможете насладиться красотами северной природы, а также сделать потрясающие фотографии! Прогулка длится от 5,5 до 6 часов. За это время Вы посетите остров Валаам, Ладожские шхеры с прогулкой по острову Хонкасало, увидим Дачу Винтера и насладимся видами на скалы острова Хавус. Наши опытные капитаны проведут вас по самым живописным местам, где вы сможете насладиться красотами природы и увидеть уникальные ландшафты! Наши катера: -"Silver Eagle Cabin"; -"Касатка"; Важная информация:
- Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой);
- На катере может разместиться до 6-7 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров;
- Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии;
- У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом;
- Согласно Ко.
- АП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей;
- Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне;
- Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»;
- Посещение территории национального парка является платным.
Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Дача Винтера
- Остров Риекалансари
- Остров Хавус
- Остров Хонкасало
Что включено
- Услуги гида
- Место в комфортабельном катере
- Водная прогулка по Ладожскому озеру и шхерам
- Прогулка по острову Хонкасало
- Посещение острова Валаам.
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда (можно взять с собой), напитки, сувениры)
- Входной билет в национальный парк Ладожские шхеры (200 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии 5
Завершение: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Одевайтесь удобно и надевайте комфортную обувь (с плоской и не скользящей подошвой)
- На катере может разместиться до 6-7 человек, но если ваша компания больше, то для прогулки потребуется несколько катеров
- Прибыть на место нужно минимум за полчаса до начала экскурсии
- У компании есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом
- Согласно КоАП РФ, статья 8.39, нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков карается штрафом от трёх тысяч рублей
- Запрещено находиться на территории национального парка «Ладожские шхеры» в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне
- Вход и заезд в рекреационную зону возможны только по разрешению администрации национального парка «Ладожские шхеры»
- Посещение территории национального парка является платным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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