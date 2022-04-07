Наш маршрут мы начнем из центра города Сортавала, все одеваемся в спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию. Мы увидим с вами знаменитую Дачу Винтера, живописные отвесные скалы острова Хавус, прогуляетесь пешком по лесной тропе видового острова Хонкасало и подниметесь там на смотровую площадку. на обратном пути увидим церковь Николая Чудотворца. Прогулка около двух часов. В катере 1-6 человек,только ваша компания. Есть лицензия на перевозку пассажиров.
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на катере туда и обратно с экскурсий от Капитана
Самостоятельная пешая прогулка по острову Хонкасало на гору Вахтимяки
Что не входит
Еда
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, улина Ленина
Завершение: Сортавала, улица Ленина
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно начиная с 29 апреля. В 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
За 2 дня до отправления созвонимся и обговорим все детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно начиная с 29 апреля. В 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
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