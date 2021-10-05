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Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала

Уютные места окрестностей Сортавала: экскурсия на катере по Ладожским шхерам
Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала.

Этот уютные места имеют богатейшую историю — в разное время город Сортавала входил в состав Российской империи, Швеции, Финляндии, а также Советского Союза.

Настоящий уголок спокойствия и уюта между крупным Санкт-Петербургом и центром Карельского края — Петрозаводском.
5
10 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Маршрут начинается из центра города Сортавала, надеваем спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию. Мы увидим знаменитый парк-отель «Дача Винтера» и живописные отвесные скалы острова Хавус. Мы совершим пешую прогулку по лесной тропе видового острова Хонкасало и поднимемся на смотровую площадку. На обратном пути увидим церковь Николая Чудотворца. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь • Прогулка займет около двух часов. В катере будет только ваша компания и капитан.
  • Есть лицензия на перевозку пассажиров.
  • Ко.
  • АП РФ Статья 8.39.
  • «Нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч рублей…» • На территории национального парка запрещено находится в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.
  • В рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению Администрации национального парка «Ладожские шхеры».
  • Посещение территории национального парка является платным.
  • Вам необходимо прибыть за 30 минут до начала экскурсии.

Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Риекалансари
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Дача Винтера
  • Остров Хавус и его высокие отвесные скалы
  • Остров Хонкасало и гору Вахтимяки
Что включено
  • Прогулка на катере туда и обратно с экскурсий от капитана
  • Самостоятельная пешая прогулка по острову Хонкасало на гору Вахтимяки
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
  • Посещение национального парка Ладожские шхеры - 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
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1
Д
Соберетесь в Сортавалу, республика Карелия, обязательно берите эту экскурсию и с радостью крузаните по ладожским шхерам с выходом на о. Хонкасало. Панорамы откроются достойные 😲
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D
Лучшие острова в любое время дня и года, покажет нам (красивый) капитан Дима 😊
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Т
А по Шхерам нас катал "наш самый красивый капитан" 😉
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S
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Н
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А
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