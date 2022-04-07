Наш маршрут мы начнем из центра города Сортавала, все одеваемся в спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию. Мы увидим с вами знаменитую Дачу Винтера, живописные отвесные скалы острова Хавус, прогуляетесь пешком по лесной тропе видового острова Хонкасало и подниметесь там на смотровую площадку. на обратном пути увидим церковь Николая Чудотворца. Прогулка около двух часов. В катере 1-6 человек,только ваша компания. Есть лицензия на перевозку пассажиров.