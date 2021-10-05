Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала.
Этот уютные места имеют богатейшую историю — в разное время город Сортавала входил в состав Российской империи, Швеции, Финляндии, а также Советского Союза.
Настоящий уголок спокойствия и уюта между крупным Санкт-Петербургом и центром Карельского края — Петрозаводском.
Этот уютные места имеют богатейшую историю — в разное время город Сортавала входил в состав Российской империи, Швеции, Финляндии, а также Советского Союза.
Настоящий уголок спокойствия и уюта между крупным Санкт-Петербургом и центром Карельского края — Петрозаводском.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Маршрут начинается из центра города Сортавала, надеваем спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию. Мы увидим знаменитый парк-отель «Дача Винтера» и живописные отвесные скалы острова Хавус. Мы совершим пешую прогулку по лесной тропе видового острова Хонкасало и поднимемся на смотровую площадку. На обратном пути увидим церковь Николая Чудотворца. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь • Прогулка займет около двух часов. В катере будет только ваша компания и капитан.
- Есть лицензия на перевозку пассажиров.
- Ко.
- АП РФ Статья 8.39.
- «Нарушение установленного режима на территориях государственных природных заповедников и национальных парков влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч рублей…» • На территории национального парка запрещено находится в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне.
- В рекреационной зоне вход и заезд возможны только по разрешению Администрации национального парка «Ладожские шхеры».
- Посещение территории национального парка является платным.
- Вам необходимо прибыть за 30 минут до начала экскурсии.
Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Риекалансари
- Церковь Николая Чудотворца
- Дача Винтера
- Остров Хавус и его высокие отвесные скалы
- Остров Хонкасало и гору Вахтимяки
Что включено
- Прогулка на катере туда и обратно с экскурсий от капитана
- Самостоятельная пешая прогулка по острову Хонкасало на гору Вахтимяки
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
- Посещение национального парка Ладожские шхеры - 200 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 29 апреля: 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Соберетесь в Сортавалу, республика Карелия, обязательно берите эту экскурсию и с радостью крузаните по ладожским шхерам с выходом на о. Хонкасало. Панорамы откроются достойные 😲
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D
Лучшие острова в любое время дня и года, покажет нам (красивый) капитан Дима 😊
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Т
А по Шхерам нас катал "наш самый красивый капитан" 😉
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S
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Н
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А
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