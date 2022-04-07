Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала

Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Риекалансари
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Дача Винтера
  • Остров Хавус и его высокие отвесные скалы
  • Остров Хонкасало и гору Вахтимяки
Наш маршрут мы начнем из центра города Сортавала, все одеваемся в спасательные жилеты и отправляемся на современном катере с кабиной и печкой на увлекательную экскурсию. Мы увидим с вами знаменитую Дачу Винтера, живописные отвесные скалы острова Хавус, прогуляетесь пешком по лесной тропе видового острова Хонкасало и подниметесь там на смотровую площадку. на обратном пути увидим церковь Николая Чудотворца. Прогулка около двух часов. В катере 1-6 человек,только ваша компания. Есть лицензия на перевозку пассажиров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере туда и обратно с экскурсий от Капитана
  • Самостоятельная пешая прогулка по острову Хонкасало на гору Вахтимяки
Что не входит
  • Еда
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, улина Ленина
Завершение: Сортавала, улица Ленина
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно начиная с 29 апреля. В 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • За 2 дня до отправления созвонимся и обговорим все детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно начиная с 29 апреля. В 8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

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