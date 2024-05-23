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читать дальше Северного Приладожья. По пути гид расскажет о формировании Ладожских шхер и местной флоре и фауне. Комфортабельный катер и опытный капитан обеспечат вашу безопасность. Не забудьте взять теплую одежду и удобную обувь для прогулок. Легкий перекус и горячий чай сделают путешествие еще приятнее. Посещение национального парка оплачивается отдельно

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут остановки на островах, прогулки по дикой природе и подъем на вершины. Побывайте в загадочной пиратской бухте и насладитесь видами