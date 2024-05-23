Отправляйтесь в увлекательное путешествие на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут остановки на островах, прогулки по дикой природе и подъем на вершины. Побывайте в загадочной пиратской бухте и насладитесь видами
6 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Уникальные острова и бухты
- 🌿 Прогулки по дикой природе
- 📚 Интересные рассказы гида
- 👀 Возможность увидеть нерп
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🧣 Теплые пледы на борту
Что можно увидеть
- Гора Хаукариотта
- Бухта Александра
- Пиратская бухта острова Котилуотто
- Гряда островов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гора Хаукариотта на острове Хавус.
- Бухта Александра — сделаем там остановку и сможем подняться на вершину одного из островов.
- Загадочная «пиратская» бухта острова Котилуотто.
- Целая гряда островов, не посещаемых туристами.
- Высадка на остров, находящийся практически в открытой Ладоге.
По пути вы услышите о формировании Ладожских шхер, о путанице в названиях Курил, а также о флоре и фауне Северного Приладожья.
Безопасность на воде
- Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»
- За вашу безопасность на борту будет отвечать надёжный капитан, а помогать ему будет большой опыт плавания, современные средства навигации и безукоризненное знание техники безопасности.
- Все необходимые предметы для безопасного перемещения по акватории Ладожского озера присутствуют на борту в обязательном порядке.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- С собой рекомендуем взять тёплую одежду (ориентируйтесь по прогнозу погоды). На большой воде может быть прохладно.
- Позаботьтесь и об удобной обуви для прогулок по островам
- Лёгкий перекус и термос горячего чая лишними никогда не бывают
- На катере дополнительно будут тёплые пледы для вашего комфорта
- Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сортавале
Вырос и живу в Карелии. В рамках собственных прогулок и экспедиций прошел сотни и сотни километров по Ладожским шхерам, а теперь вместе со своей командой хочу показать эти невероятные красоты вам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
23 мая 2024
Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)
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