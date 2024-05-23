На катере - к ладожским Курилам

Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут остановки на островах, прогулки по дикой природе и подъем на вершины. Побывайте в загадочной пиратской бухте и насладитесь видами
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Северного Приладожья. По пути гид расскажет о формировании Ладожских шхер и местной флоре и фауне. Комфортабельный катер и опытный капитан обеспечат вашу безопасность. Не забудьте взять теплую одежду и удобную обувь для прогулок. Легкий перекус и горячий чай сделают путешествие еще приятнее. Посещение национального парка оплачивается отдельно

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🛥️ Уникальные острова и бухты
  2. 🌿 Прогулки по дикой природе
  3. 📚 Интересные рассказы гида
  4. 👀 Возможность увидеть нерп
  5. 🚤 Комфортабельный катер
  6. 🧣 Теплые пледы на борту

Что можно увидеть

  • Гора Хаукариотта
  • Бухта Александра
  • Пиратская бухта острова Котилуотто
  • Гряда островов
На катере - к ладожским Курилам
На катере - к ладожским Курилам
На катере - к ладожским Курилам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Гора Хаукариотта на острове Хавус.
  • Бухта Александра — сделаем там остановку и сможем подняться на вершину одного из островов.
  • Загадочная «пиратская» бухта острова Котилуотто.
  • Целая гряда островов, не посещаемых туристами.
  • Высадка на остров, находящийся практически в открытой Ладоге.

По пути вы услышите о формировании Ладожских шхер, о путанице в названиях Курил, а также о флоре и фауне Северного Приладожья.

Безопасность на воде

  • Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»
  • За вашу безопасность на борту будет отвечать надёжный капитан, а помогать ему будет большой опыт плавания, современные средства навигации и безукоризненное знание техники безопасности.
  • Все необходимые предметы для безопасного перемещения по акватории Ладожского озера присутствуют на борту в обязательном порядке.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • С собой рекомендуем взять тёплую одежду (ориентируйтесь по прогнозу погоды). На большой воде может быть прохладно.
  • Позаботьтесь и об удобной обуви для прогулок по островам
  • Лёгкий перекус и термос горячего чая лишними никогда не бывают
  • На катере дополнительно будут тёплые пледы для вашего комфорта
  • Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
23 мая 2024
Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)
Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)Нам с Женой очень понравилась прогулка! Локации и природа нас поразили, обязательно приедем еще:)

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