На современном катере вы проплывёте по визитным карточкам Карелии. Заедете на Валаам, где у вас будет свободное время, чтобы исследовать благодатное место. Полюбуетесь национальным парком «Ладожские шхеры» и остановитесь на приватном острове с атмосферным видом. А ещё, если повезёт, увидите краснокнижных ладожских нерп, которые нередко встречаются в пути.

Описание водной прогулки

Комфортная прогулка на катере

Приглашаем вас полюбоваться Карелией с воды! На наших катерах есть всё для безопасного путешествия — средства опознавания, связи, спасательные принадлежности. Поэтому мы бережно и интересно прокатим вас по Ладожскому озеру.

Валаам — крупнейший остров архипелага

В пути вы услышите, как был построен Никольский скит и кто основал Спасо-Преображенский монастырь. А далее у вас будет три часа свободного времени для изучения острова. По запросу мы поможем организовать здесь экскурсию или взять транспорт напрокат.

Остановка в атмосферном месте

Затем вас ждёт прогулка по шхерам. Капитан найдёт малолюдный остров, где будет спокойно и атмосферно. Вы подниметесь на обзорную скалу, такие есть на каждом, и сделаете красивые фотографии.

Организационные детали