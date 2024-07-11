На современном катере вы проплывёте по визитным карточкам Карелии. Заедете на Валаам, где у вас будет свободное время, чтобы исследовать благодатное место.
Полюбуетесь национальным парком «Ладожские шхеры» и остановитесь на приватном острове с атмосферным видом. А ещё, если повезёт, увидите краснокнижных ладожских нерп, которые нередко встречаются в пути.
Полюбуетесь национальным парком «Ладожские шхеры» и остановитесь на приватном острове с атмосферным видом. А ещё, если повезёт, увидите краснокнижных ладожских нерп, которые нередко встречаются в пути.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00
Описание водной прогулки
Комфортная прогулка на катере
Приглашаем вас полюбоваться Карелией с воды! На наших катерах есть всё для безопасного путешествия — средства опознавания, связи, спасательные принадлежности. Поэтому мы бережно и интересно прокатим вас по Ладожскому озеру.
Валаам — крупнейший остров архипелага
В пути вы услышите, как был построен Никольский скит и кто основал Спасо-Преображенский монастырь. А далее у вас будет три часа свободного времени для изучения острова. По запросу мы поможем организовать здесь экскурсию или взять транспорт напрокат.
Остановка в атмосферном месте
Затем вас ждёт прогулка по шхерам. Капитан найдёт малолюдный остров, где будет спокойно и атмосферно. Вы подниметесь на обзорную скалу, такие есть на каждом, и сделаете красивые фотографии.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катерах Grizzly Pro 660 Cabin или «Русбот-75» с отапливаемыми кабинами и возможностью выхода на нос и корму
- Это поездка без гида, но с вами будет опытный капитан, который поделится интересными историями
- Дополнительно оплачивается: посещение Валаама — 150 руб. за человека, посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200 руб. за человека
- По запросу организуем вам пешую или автомобильную экскурсию по Валааму, аренду автомобиля или электровелосипеда — подробности уточняйте в переписке
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 750 ₽
|Дети до 10 лет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сортавале
Всем привет! Меня зовут Алексей, я — капитан маломерного судна (катера) и имею лицензию на перевозку пассажиров. Живу в Карелии, в г. Сортавала. Моё увлечение катерами началось ещё в детстве.Задать вопрос
Входит в следующие категории Сортавалы
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