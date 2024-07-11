Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе

Насладиться прогулкой по Ладожскому озеру, изучить святыни Валаама и посетить нацпарк
На современном катере вы проплывёте по визитным карточкам Карелии. Заедете на Валаам, где у вас будет свободное время, чтобы исследовать благодатное место.

Полюбуетесь национальным парком «Ладожские шхеры» и остановитесь на приватном острове с атмосферным видом. А ещё, если повезёт, увидите краснокнижных ладожских нерп, которые нередко встречаются в пути.
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Описание водной прогулки

Комфортная прогулка на катере

Приглашаем вас полюбоваться Карелией с воды! На наших катерах есть всё для безопасного путешествия — средства опознавания, связи, спасательные принадлежности. Поэтому мы бережно и интересно прокатим вас по Ладожскому озеру.

Валаам — крупнейший остров архипелага

В пути вы услышите, как был построен Никольский скит и кто основал Спасо-Преображенский монастырь. А далее у вас будет три часа свободного времени для изучения острова. По запросу мы поможем организовать здесь экскурсию или взять транспорт напрокат.

Остановка в атмосферном месте

Затем вас ждёт прогулка по шхерам. Капитан найдёт малолюдный остров, где будет спокойно и атмосферно. Вы подниметесь на обзорную скалу, такие есть на каждом, и сделаете красивые фотографии.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катерах Grizzly Pro 660 Cabin или «Русбот-75» с отапливаемыми кабинами и возможностью выхода на нос и корму
  • Это поездка без гида, но с вами будет опытный капитан, который поделится интересными историями
  • Дополнительно оплачивается: посещение Валаама — 150 руб. за человека, посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200 руб. за человека
  • По запросу организуем вам пешую или автомобильную экскурсию по Валааму, аренду автомобиля или электровелосипеда — подробности уточняйте в переписке

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 750 ₽
Дети до 10 лет2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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