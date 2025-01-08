Белые мосты – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Белые мосты» в Сортавале, цены от 2000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
На машине
9 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: добыча гранатов и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Сортавала, фонтан, площадь Кирова
Завтра в 12:00
27 янв в 12:00
5200 за человека
Фототур на водопады Северного Приладожья
На машине
скидка
20%
1 отзыв
9 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фототур на водопады Северного Приладожья
Вас привлекают северные пейзажи и поиск идеального кадра? Отправляйтесь в Карелию, чтобы запечатлеть её водопады и узнать о малых финских ГЭС
Завтра в 08:00
27 янв в 08:00
3200025 600 за всё до 7 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Очутиться в зимней сказке и очароваться дикой природой Русского Севера
Начало: В районе д. Леппясилта
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 января 2025
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Прекрасные места,потрясающие виды,ребята молодцы! Все понравилось!
  • О
    Ольга
    6 января 2025
    Фототур на водопады Северного Приладожья
    Очень познавательная экскурсия. Кирилл прекрасный гид, который любит то место в котором живет и большой профессионал в своем деле. С
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    начала бронирования и до прощания в конце экскурсии, все прошло отлично! Виды прекрасны, природа Карелии ❤️, рассказы Кирилла замечательные! Спасибо вам!!!

  • В
    Ваштова
    27 ноября 2024
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Здравствуйте. Ездили с Юлией на водопад Белые мосты и на месторождение карельского граната. Масса положительных эмоций, попали в сказку. Были 23
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    ноября, и несмотря на сложность погодных условий, Сергей и Юлия нас довезли до места. Всё показали и рассказали. Красота впечатляет очень. Спасибо большое вам за ваш труд.

    ЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйте
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Сегодня мы посетили Клондайк и Водопад "Белые мосты". С Сергеем и Юлией. Мы благодарим эту замечательную пару за организованную поездку.
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    Всё было на самом высоком уровне, начиная с мастерства Сергея как водителя, Юлии как гида и интересного рассказчика, внимательного собеседника, что в такой же мере относится и к Сергею. Приятная атмосфера поездки, интересные места, о которых так увлекательно шла беседа. Вкусные калитки и морс прекрасно дополнили впечатление от поездки. С удовольствием порекомендуем эту пару.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Белые мосты»

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  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Самое главное
  4. Рускеала
  5. Остров Хонкасало
  6. Городище Паасо
  7. Мраморный каньон
  8. Гора Хийденвуори
  9. Остров Валаам
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в январе 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Белые мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 25 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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