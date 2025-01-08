4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: добыча гранатов и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Сортавала, фонтан, площадь Кирова
Завтра в 12:00
27 янв в 12:00
5200₽ за человека
скидка
20%
9 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фототур на водопады Северного Приладожья
Вас привлекают северные пейзажи и поиск идеального кадра? Отправляйтесь в Карелию, чтобы запечатлеть её водопады и узнать о малых финских ГЭС
Завтра в 08:00
27 янв в 08:00
3200025 600₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Очутиться в зимней сказке и очароваться дикой природой Русского Севера
Начало: В районе д. Леппясилта
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 января 2025Прекрасные места,потрясающие виды,ребята молодцы! Все понравилось!
- ООльга6 января 2025Очень познавательная экскурсия. Кирилл прекрасный гид, который любит то место в котором живет и большой профессионал в своем деле. С
- ВВаштова27 ноября 2024Здравствуйте. Ездили с Юлией на водопад Белые мосты и на месторождение карельского граната. Масса положительных эмоций, попали в сказку. Были 23
- ААлександр23 июля 2024Сегодня мы посетили Клондайк и Водопад "Белые мосты". С Сергеем и Юлией. Мы благодарим эту замечательную пару за организованную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Белые мосты»
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