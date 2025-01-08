читать дальше

Всё было на самом высоком уровне, начиная с мастерства Сергея как водителя, Юлии как гида и интересного рассказчика, внимательного собеседника, что в такой же мере относится и к Сергею. Приятная атмосфера поездки, интересные места, о которых так увлекательно шла беседа. Вкусные калитки и морс прекрасно дополнили впечатление от поездки. С удовольствием порекомендуем эту пару.