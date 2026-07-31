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Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)

Древнее карельское городище, кинематографичные водопады и знаменитый горный парк
В путешествии по самому популярному маршруту в окрестностях Сортавалы вы увидите, что таковым он стал неспроста! С вершины горы Паасо окинете взглядом северный край и услышите о древних карельских поселениях.

У
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водопадов на реке Тохмайоки вдохнёте аромат хвойных пород деревьев, оцените красоту карельских скал и лесного массива.

Рускеала же откроет двери в мраморное царство с изумрудными озерами, где к вашим услугам представлены сезонные развлечения.

5
58 отзывов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)

Описание экскурсии

Гора Паасо, древнее городище

Недалеко от Сортавала находится гора с крутыми скальными обрывами. Когда-то она была удобна для обороны, так как на ней бил родник. Конечно же, штурмом 80-метровую гору, как это делали воины в 12-13 веке нашей эры, мы брать не будем. Теперь на вершину ведёт удобная лестница с видовой площадкой и подсветкой в тёмное время суток. На самой горе от городища видимых следов не осталось, тем не менее, древние карельские укрепленные поселения представляют интерес. Я познакомлю вас с историей данного места, легендами. А с высоты птичьего полёта вы сделаете прекрасные фото окрестностей.

Водопады Ахинкоски

Почти в 30 км от Сортавалы, в сторону границы с Финляндией, находятся водопады, имеющие аж четыре названия и четыре порога. Уже многие знают, что именно здесь снимали одну из сцен фильма «А зори здесь тихие». Мы с вами прогуляемся по экологической тропе, пройдём по висячим мостикам, и заглянем в домик, построенный во время съемок еще одного кино — «Темный мир». И конечно же, здесь я вам раскрою тайну цвета реки Тохмайоки. Мы окажемся в сказочном лесу, где нам встретятся король с королевой, золотая рыбка и многие другие сказочные персонажи.

Рускеальское королевство мрамора

Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс. По пути к нему я расскажу об открытии месторождения благородного камня в 17 веке и эволюции его добычи: от кустарного до промышленного производства. Вы узнаете, почему именно этот камень был выбран для украшения зданий и памятников Северной столицы и какие объекты облицованы рускеальским сокровищем. А прибыв на место, вы самостоятельно, в своем ритме, исследуете парк. Полюбуетесь озерами в мраморных чашах и стенами карьеров, желающие получить адреналин смогут пролететь на зиплайне.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Вы самостоятельно знакомитесь с Горным парком «Рускеала» или покупаете экскурсию в кассе, которую ведёт местный гид
  • Дополнительно оплачиваете входные билеты на объекты: гора Паасо — 500 ₽ за чел., водопады Ахинкоски — 500 ₽ за чел., Горный парк «Рускеала» — 750 ₽ за чел. Для получения льгот на билеты необходимо предоставить документы
  • Комфортная одежда и обувь по сезону — залог отличного путешествия по северному краю!

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4163 туристов
Рада познакомиться! Я — местный экскурсовод, люблю свой край и хочу рассказать о нем всем желающим. Буду рада показать красоты северного края, познакомить с его богатой историей и национальными традициями. Стремлюсь к тому, чтобы гости получили яркие и позитивные эмоции во время наших путешествий. До встречи в Карелии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Были всей семьей, нам все понравилось. Экскурсия очень объемная и интересная, только успевай все запоминать. Ходить нужно много и это хорошо)) Спасибо за экскурсию!
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Е
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу. Идеальная экскурсия для что бы познакомиться с окрестностями Сортавалы.
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу.
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу.
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу.
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу.
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу.
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу.
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу.
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Н
Потрясающая экскурсия!
Людмила Профессионал с большой буквы!!!
Очень интересно ее слушать и познавательно.
Если вы хотите узнать про Республику Карелию то вам именно к ней! Невероятная женщина любящая свое дело, один только ее наряд сшитый и собранный собственноручно заслуживает миллиона слов похвалы. Не ждите бегите уже записываться на прогулку с Людмилой!!!!!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
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Полина
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело гид, ваша энергетика 🔥, национальный костюм, любовь к туристам зарядила меня на прекрасный день
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и яркие эмоции! 3 самых красивых места Карелии как на одном дыхании, без такого содержательного рассказа однозначно я потеряла бы многое, если знакомитесь с Карелией как и я впервые, рекомендую эту экскурсию, впечатлений будет много, как и новых знаний об истории и культуре карельского края🌲.

Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело+2
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело
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Полина
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала о том, почему здесь тако рельеф, до этого даже не задумывались. Людмила - настоящий
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кладезь знаний. И конечно изюминка экскурсии - национальный костюм Людмилы, продуманный до мелочей. Она не просто его надевает, она рассказывает о каждом его элементе. Так что если Вы хотите не просто побродить по местам, а узнать много интересного от местного жителя - обращайтесь к Людмиле. Спасибо ей огромное ❤️

Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала
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И
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Экскурсовод умница, красавица и просто замечательный, грамотный и понимающий человек, увлеченный и вовлеченный в историю своего края и народа. Национальный костюм -
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это находка. Во-первых- создает атмосферу, во- вторых -колоритный, заметен в толпе и не нужен никакой зонтик, в-третьих - живая история. Окружающие обращали внимание и наверное завидовали, что у нас такой классный экскурсовод:)

Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.+2
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день.
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Входит в следующие категории Сортавалы

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