В путешествии по самому популярному маршруту в окрестностях Сортавалы вы увидите, что таковым он стал неспроста! С вершины Паасонвуори окинем взглядом северный край и поговорим о Старой Карелии. У водопадов на реке Тохмайоки вы оцените красоту лесных пейзажей изнутри. Рускеала же откроет двери в мраморное царство с изумрудными озерами, где к вашим услугам будут сезонные развлечения и замечательный музей деревянных шедевров.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Паасо, древнее городище

Хотя на самой горе от городища видимых следов не осталось, тем не менее, карельские укрепленные поселения 12-16 вв. представляют интерес. Поднявшись на почти 80-метровую высоту, вы откроете прекрасные виды окрестностей и познакомитесь с древней историей места, овеянного легендами. Также в путешествии я расскажу, как наш северный край называют другие народы, познакомлю с особенностями карельского языка и культурой народа — как материальной, так и духовной.

Водопады Ахинкоски

Почти в 30 км от Сортавалы, в сторону границы с Финляндией, находятся водопады, имеющие аж четыре названия. Уже многие знают, что именно здесь снимали одну из сцен фильма «А зори здесь тихие». Вы прогуляетесь по экологической тропе, пройдете по висячим мостикам и заглянете в домик, построенный во время съемок еще одного кино — «Темный мир». И, конечно, здесь вы раскроете красоту типичных карельских пейзажей, которыми так богаты местные леса.

Рускеальское королевство мрамора

Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс. По пути к нему я расскажу об открытии месторождения благородного камня в 17 веке и эволюции его добычи: от кустарного до промышленного производства. Вы узнаете, какие памятники Северной столицы облицованы рускеальским сокровищем. А прибыв на место, сможете в своем ритме исследовать парк самостоятельно. Полюбуетесь озерами в мраморных чашах и стенами карьеров. Желающие получить адреналин смогут пролететь на зиплайне. И непременно я посоветую посетить местный музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов».

Организационные детали