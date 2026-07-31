Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Древнее карельское городище, кинематографичные водопады и знаменитый горный парк
В путешествии по самому популярному маршруту в окрестностях Сортавалы вы увидите, что таковым он стал неспроста! С вершины горы Паасо окинете взглядом северный край и услышите о древних карельских поселениях.
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водопадов на реке Тохмайоки вдохнёте аромат хвойных пород деревьев, оцените красоту карельских скал и лесного массива.
Рускеала же откроет двери в мраморное царство с изумрудными озерами, где к вашим услугам представлены сезонные развлечения.
Недалеко от Сортавала находится гора с крутыми скальными обрывами. Когда-то она была удобна для обороны, так как на ней бил родник. Конечно же, штурмом 80-метровую гору, как это делали воины в 12-13 веке нашей эры, мы брать не будем. Теперь на вершину ведёт удобная лестница с видовой площадкой и подсветкой в тёмное время суток. На самой горе от городища видимых следов не осталось, тем не менее, древние карельские укрепленные поселения представляют интерес. Я познакомлю вас с историей данного места, легендами. А с высоты птичьего полёта вы сделаете прекрасные фото окрестностей.
Водопады Ахинкоски
Почти в 30 км от Сортавалы, в сторону границы с Финляндией, находятся водопады, имеющие аж четыре названия и четыре порога. Уже многие знают, что именно здесь снимали одну из сцен фильма «А зори здесь тихие». Мы с вами прогуляемся по экологической тропе, пройдём по висячим мостикам, и заглянем в домик, построенный во время съемок еще одного кино — «Темный мир». И конечно же, здесь я вам раскрою тайну цвета реки Тохмайоки. Мы окажемся в сказочном лесу, где нам встретятся король с королевой, золотая рыбка и многие другие сказочные персонажи.
Рускеальское королевство мрамора
Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс. По пути к нему я расскажу об открытии месторождения благородного камня в 17 веке и эволюции его добычи: от кустарного до промышленного производства. Вы узнаете, почему именно этот камень был выбран для украшения зданий и памятников Северной столицы и какие объекты облицованы рускеальским сокровищем. А прибыв на место, вы самостоятельно, в своем ритме, исследуете парк. Полюбуетесь озерами в мраморных чашах и стенами карьеров, желающие получить адреналин смогут пролететь на зиплайне.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Вы самостоятельно знакомитесь с Горным парком «Рускеала» или покупаете экскурсию в кассе, которую ведёт местный гид
Дополнительно оплачиваете входные билеты на объекты: гора Паасо — 500 ₽ за чел., водопады Ахинкоски — 500 ₽ за чел., Горный парк «Рускеала» — 750 ₽ за чел. Для получения льгот на билеты необходимо предоставить документы
Комфортная одежда и обувь по сезону — залог отличного путешествия по северному краю!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4163 туристов
Рада познакомиться! Я — местный экскурсовод, люблю свой край и хочу рассказать о нем всем желающим. Буду рада показать красоты северного края, познакомить с его богатой историей и национальными традициями. Стремлюсь к тому, чтобы гости получили яркие и позитивные эмоции во время наших путешествий. До встречи в Карелии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Константин
Были всей семьей, нам все понравилось. Экскурсия очень объемная и интересная, только успевай все запоминать. Ходить нужно много и это хорошо)) Спасибо за экскурсию!
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Е
Елена
Людмила профессионал и очень увлеченный своим краем человек, все прошло отлично. Очень рады, что выбрали Людмилу. Идеальная экскурсия для что бы познакомиться с окрестностями Сортавалы.
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Н
Наталья
Потрясающая экскурсия! Людмила Профессионал с большой буквы!!! Очень интересно ее слушать и познавательно. Если вы хотите узнать про Республику Карелию то вам именно к ней! Невероятная женщина любящая свое дело, один только ее наряд сшитый и собранный собственноручно заслуживает миллиона слов похвалы. Не ждите бегите уже записываться на прогулку с Людмилой!!!!!
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Полина
Хочу выразить благодарность Людмиле за незабываемые впечатления от поездки в Карелию, Вы по-настоящему любящий своё дело гид, ваша энергетика 🔥, национальный костюм, любовь к туристам зарядила меня на прекрасный день читать дальшеуменьшить
и яркие эмоции! 3 самых красивых места Карелии как на одном дыхании, без такого содержательного рассказа однозначно я потеряла бы многое, если знакомитесь с Карелией как и я впервые, рекомендую эту экскурсию, впечатлений будет много, как и новых знаний об истории и культуре карельского края🌲.
+2
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Полина
Очень интересная экскурсия и потрясающий гид Людмила. С любовью и интересом поведала нам историю края, рассказала о том, почему здесь тако рельеф, до этого даже не задумывались. Людмила - настоящий читать дальшеуменьшить
кладезь знаний. И конечно изюминка экскурсии - национальный костюм Людмилы, продуманный до мелочей. Она не просто его надевает, она рассказывает о каждом его элементе. Так что если Вы хотите не просто побродить по местам, а узнать много интересного от местного жителя - обращайтесь к Людмиле. Спасибо ей огромное ❤️
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И
Ирина
Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день. Экскурсовод умница, красавица и просто замечательный, грамотный и понимающий человек, увлеченный и вовлеченный в историю своего края и народа. Национальный костюм - читать дальшеуменьшить
это находка. Во-первых- создает атмосферу, во- вторых -колоритный, заметен в толпе и не нужен никакой зонтик, в-третьих - живая история. Окружающие обращали внимание и наверное завидовали, что у нас такой классный экскурсовод:)
+2
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