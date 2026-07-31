В путешествии по самому популярному маршруту в окрестностях Сортавалы вы увидите, что таковым он стал неспроста! С вершины горы Паасо окинете взглядом северный край и услышите о древних карельских поселениях.

Описание экскурсии

Гора Паасо, древнее городище

Недалеко от Сортавала находится гора с крутыми скальными обрывами. Когда-то она была удобна для обороны, так как на ней бил родник. Конечно же, штурмом 80-метровую гору, как это делали воины в 12-13 веке нашей эры, мы брать не будем. Теперь на вершину ведёт удобная лестница с видовой площадкой и подсветкой в тёмное время суток. На самой горе от городища видимых следов не осталось, тем не менее, древние карельские укрепленные поселения представляют интерес. Я познакомлю вас с историей данного места, легендами. А с высоты птичьего полёта вы сделаете прекрасные фото окрестностей.

Водопады Ахинкоски

Почти в 30 км от Сортавалы, в сторону границы с Финляндией, находятся водопады, имеющие аж четыре названия и четыре порога. Уже многие знают, что именно здесь снимали одну из сцен фильма «А зори здесь тихие». Мы с вами прогуляемся по экологической тропе, пройдём по висячим мостикам, и заглянем в домик, построенный во время съемок еще одного кино — «Темный мир». И конечно же, здесь я вам раскрою тайну цвета реки Тохмайоки. Мы окажемся в сказочном лесу, где нам встретятся король с королевой, золотая рыбка и многие другие сказочные персонажи.

Рускеальское королевство мрамора

Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс. По пути к нему я расскажу об открытии месторождения благородного камня в 17 веке и эволюции его добычи: от кустарного до промышленного производства. Вы узнаете, почему именно этот камень был выбран для украшения зданий и памятников Северной столицы и какие объекты облицованы рускеальским сокровищем. А прибыв на место, вы самостоятельно, в своем ритме, исследуете парк. Полюбуетесь озерами в мраморных чашах и стенами карьеров, желающие получить адреналин смогут пролететь на зиплайне.

Организационные детали