Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала

Древнее карельское городище, кинематографичные водопады и знаменитый горный парк

В путешествии по самому популярному маршруту в окрестностях Сортавалы вы увидите, что таковым он стал неспроста! С вершины Паасонвуори окинем взглядом северный край и поговорим о Старой Карелии. У водопадов на реке Тохмайоки вы оцените красоту лесных пейзажей изнутри.

Рускеала же откроет двери в мраморное царство с изумрудными озерами, где к вашим услугам будут сезонные развлечения и замечательный музей деревянных шедевров.
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала
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Описание

Что вас ожидает

Гора Паасо, древнее городище

Хотя на самой горе от городища видимых следов не осталось, тем не менее, карельские укрепленные поселения 12-16 вв. представляют интерес. Поднявшись на почти 80-метровую высоту, вы откроете прекрасные виды окрестностей и познакомитесь с древней историей места, овеянного легендами. Также в путешествии я расскажу, как наш северный край называют другие народы, познакомлю с особенностями карельского языка и культурой народа — как материальной, так и духовной.

Водопады Ахинкоски

Почти в 30 км от Сортавалы, в сторону границы с Финляндией, находятся водопады, имеющие аж четыре названия. Уже многие знают, что именно здесь снимали одну из сцен фильма «А зори здесь тихие». Вы прогуляетесь по экологической тропе, пройдете по висячим мостикам и заглянете в домик, построенный во время съемок еще одного кино — «Темный мир». И, конечно, здесь вы раскроете красоту типичных карельских пейзажей, которыми так богаты местные леса.

Рускеальское королевство мрамора

Третий и центральный компонент экскурсии — знаменитый горный парк, где создали большой всесезонный туристический комплекс. По пути к нему я расскажу об открытии месторождения благородного камня в 17 веке и эволюции его добычи: от кустарного до промышленного производства. Вы узнаете, какие памятники Северной столицы облицованы рускеальским сокровищем. А прибыв на место, сможете в своем ритме исследовать парк самостоятельно. Полюбуетесь озерами в мраморных чашах и стенами карьеров. Желающие получить адреналин смогут пролететь на зиплайне. И непременно я посоветую посетить местный музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов».

Организационные детали

  • Цена за экскурсию указан без учета транспорта и предполагает поездку на вашем авто, также я могу арендовать машину за дополнительную плату
  • Отдельно оплачивается входные билеты: гора Паасо — 100-150 руб. /чел., водопады — 200-300 руб. /чел., горный парк — 200-450 руб. /чел., музей «Обитель Ангелов» — 200 руб. /чел., историко-культурный центр — 200 руб. /чел., местная экскурсия «Мраморный каньон» — 600 руб. /чел., «Подземная Рускеала» — 2000 руб.
  • Комфортная одежда и обувь по сезону — залог отличного путешествия по северному краю!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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