Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
14 дек в 10:30
3350 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Очутиться в зимней сказке и очароваться дикой природой Русского Севера
Начало: В районе д. Леппясилта
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по живописным местам Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии, путешествуя на автомобиле. Маршрут включает водопады, горы и карьеры, а также сюрпризы и памятные подарки
5 янв в 09:00
2 апр в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег26 октября 2025Отличный квест по красивым местам приладожья, подобран с душой и любовью. Олеся всегда была на связи, но в общем там
- ЕЕлена25 сентября 2025Отличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные места.
- ННаталья15 сентября 2025Замечательная прогулка. Мы были все в восторге, особенно от вездехода, на котором удалось прокатиться, бодро проходя все буераки.
Водопады шикарные. Вокруг тишина и только гул быстропадающей воды, ударяющейся об огромные булыжники. Большое спасибо Олегу за новые впечатления!!!
- ГГоломаздина13 сентября 2025Благодарим за интересную и познавательную экскурсию. На одном дыхании, с большим интересом наша семья включилась в этапы автоквеста. Гид Олеся
- ЕЕкатерина6 сентября 2025Спасибо большое Олесе за сказочную экскурсию и отличный маршрут! Наша семья осталась в полном восторге! На вопрос, что тебе больше всего понравилось в Карелии, ребёнок назвал места именно с данной экскурсии! Олеся, Вы чудо, мы очень благодарны)))))
- ООльга30 августа 2025Нам, компания 4 человека и возраст 60+, квест не только понравился видами и маршрутами, но и взбодрил нас и добавил
- ДДмитрий28 августа 2025Все прошло отлично,особенно рекомендую если вы с детьми (им понравится искать буквы).
Локации очень красивые,других туристов там либо нет,либо очень немного,организатор
- ААнна27 августа 2025Самый лучший вариант для времяпрепровождения семей с детьми-подростками
Так получилось, что начали свое знакомство с Карелией именно с этого авто квеста
Мы с дочкой в восторге и с приятной усталостью
Точно будем вспоминать добычу карельских рубинов и фото природных локаций
- ЕЕлена27 августа 2025Хочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристов, виды просто потрясающие, очень
- ВВалентина25 августа 2025Во время квеста была понятная маршрутизация, поддержка организатора. Дети 11 и 6 лет были заинтересованы и с удовольствием выполняли задания.
- ВВиктор21 августа 2025Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!
Бонусом пособирали чернику!
- ЕЕлена13 августа 2025Нам понравилось очень! Мы в Карелию ездим каждый год, и казалось, были везде в этих окрестностях. Но сегодня открыли для
- ААнна11 августа 2025Все было супер! Очень увлекательный квест, были первый раз в таком формате и не разочаровались!
Рекомендую 👍
- ВВиталий6 августа 2025все на высшем уровне на одном дыхании прошли квест
- ИИрина6 августа 2025Отлино провели время с автоквестом от Олеси. Маршрут, во-первых, увлеклательный и по восхитительным локациям, во-вторых, грамотно продуман, не утомительный, где-то
- ООксана5 августа 2025Это было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-то необычном. Дорога нелегкая, но
- ААлександра5 августа 2025Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!
- ГГалина3 августа 2025Все хорошо продумано и спланировано, организатор Олеся все время на связи. Локации интересные, доступные. Самое главное - настрой, если включится в игру - то все пройдет очень замечательно. Спасибо автору
- ММария26 июля 2025Поездка нам с мужем очень понравилась:) Ездили в своем темпе, отдыхали, наслаждались красивейшими видами, природой, заезжая по пути на чашечку
- ККарина13 июля 2025Приехав в Карелию на машине с ребенком и собакой, искали такой вариант экскурсии, чтобы было можно всем, было интересно младшему
