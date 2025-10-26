Мои заказы

Водопады Койриноя – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопады Койриноя» в Сортавале, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
На автобусе
7.5 часов
730 отзывов
Групповая
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
14 дек в 10:30
3350 ₽ за человека
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Пешая
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
Очутиться в зимней сказке и очароваться дикой природой Русского Севера
Начало: В районе д. Леппясилта
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
3000 ₽ за человека
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
На машине
6 часов
38 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по живописным местам Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии, путешествуя на автомобиле. Маршрут включает водопады, горы и карьеры, а также сюрпризы и памятные подарки
5 янв в 09:00
2 апр в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    26 октября 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Отличный квест по красивым местам приладожья, подобран с душой и любовью. Олеся всегда была на связи, но в общем там
    читать дальше

    сложно было заблудиться, при этом нужно было кое-какие усилия все-таки приложить чтобы найти все точки. Очень рекомендую и здорово было бы если такие квесты были и в других регионах.

  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Отличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные места.
    Отличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные местаОтличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные местаОтличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные местаОтличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные местаОтличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные местаОтличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные места
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
    Замечательная прогулка. Мы были все в восторге, особенно от вездехода, на котором удалось прокатиться, бодро проходя все буераки.
    Водопады шикарные. Вокруг тишина и только гул быстропадающей воды, ударяющейся об огромные булыжники. Большое спасибо Олегу за новые впечатления!!!
    Замечательная прогулка. Мы были все в восторге, особенно от вездехода, на котором удалось прокатиться, бодро проходя все буеракиЗамечательная прогулка. Мы были все в восторге, особенно от вездехода, на котором удалось прокатиться, бодро проходя все буераки
  • Г
    Голомаздина
    13 сентября 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Благодарим за интересную и познавательную экскурсию. На одном дыхании, с большим интересом наша семья включилась в этапы автоквеста. Гид Олеся
    читать дальше

    просто молодец, полное аудио сопровождение, доступные комментарии в пути. Очаровательная и завораживающая природа и конечно клад в конце пути надолго останутся в наших сердцах

  • Е
    Екатерина
    6 сентября 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Спасибо большое Олесе за сказочную экскурсию и отличный маршрут! Наша семья осталась в полном восторге! На вопрос, что тебе больше всего понравилось в Карелии, ребёнок назвал места именно с данной экскурсии! Олеся, Вы чудо, мы очень благодарны)))))
  • О
    Ольга
    30 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Нам, компания 4 человека и возраст 60+, квест не только понравился видами и маршрутами, но и взбодрил нас и добавил
    читать дальше

    положительных эмоций. В плане физической нагрузки в некоторых местах это было не легко, но усталость была приятной. Спасибо, Олеся! Было интересно и познавательно!

  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Все прошло отлично,особенно рекомендую если вы с детьми (им понравится искать буквы).
    Локации очень красивые,других туристов там либо нет,либо очень немного,организатор
    читать дальше

    всегда на связи (в принципе это не сильно требуется,инструкции очень подробные).
    В общем для тех кто на авто и хочет прокатится «в своем темпе» однозначный маст хэв.

  • А
    Анна
    27 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Самый лучший вариант для времяпрепровождения семей с детьми-подростками
    Так получилось, что начали свое знакомство с Карелией именно с этого авто квеста
    Мы с дочкой в восторге и с приятной усталостью
    Точно будем вспоминать добычу карельских рубинов и фото природных локаций
    Самый лучший вариант для времяпрепровождения семей с детьми-подросткамиСамый лучший вариант для времяпрепровождения семей с детьми-подросткамиСамый лучший вариант для времяпрепровождения семей с детьми-подросткамиСамый лучший вариант для времяпрепровождения семей с детьми-подростками
  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Хочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристов, виды просто потрясающие, очень
    читать дальше

    жаль, что фото не может передать всей красоты. Инструкции понятны, советы где покушать сходить в уборную полезные, Олеся все время на связи, если есть вопросы быстро приходит на помощь.

    Хочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристовХочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристовХочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристовХочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристовХочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристовХочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристовХочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристов
  • В
    Валентина
    25 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Во время квеста была понятная маршрутизация, поддержка организатора. Дети 11 и 6 лет были заинтересованы и с удовольствием выполняли задания.
    читать дальше

    А мы, взрослые, кайфовали от природы. Понравилось, что можно никуда не спешить, идти в своём темпе, за этот жаркий день успели искупаться в трех местах. Локации квеста были выбраны прекрасно: запоминающиеся, интересные, разнообразные. Спасибо организатору!

  • В
    Виктор
    21 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!
    Бонусом пособирали чернику!
    Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!
  • Е
    Елена
    13 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Нам понравилось очень! Мы в Карелию ездим каждый год, и казалось, были везде в этих окрестностях. Но сегодня открыли для
    читать дальше

    себя массу интересных мест и получили кучу впечатлений. Классный формат для всей семьи - когда интересно всем! Ребёнок был в восторге.

    Нам понравилось очень! Мы в Карелию ездим каждый год, и казалось, были везде в этих окрестностяхНам понравилось очень! Мы в Карелию ездим каждый год, и казалось, были везде в этих окрестностяхНам понравилось очень! Мы в Карелию ездим каждый год, и казалось, были везде в этих окрестностяхНам понравилось очень! Мы в Карелию ездим каждый год, и казалось, были везде в этих окрестностях
  • А
    Анна
    11 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Все было супер! Очень увлекательный квест, были первый раз в таком формате и не разочаровались!
    Рекомендую 👍
    Все было супер! Очень увлекательный квест, были первый раз в таком формате и не разочаровались!Все было супер! Очень увлекательный квест, были первый раз в таком формате и не разочаровались!Все было супер! Очень увлекательный квест, были первый раз в таком формате и не разочаровались!Все было супер! Очень увлекательный квест, были первый раз в таком формате и не разочаровались!
  • В
    Виталий
    6 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    все на высшем уровне на одном дыхании прошли квест
  • И
    Ирина
    6 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Отлино провели время с автоквестом от Олеси. Маршрут, во-первых, увлеклательный и по восхитительным локациям, во-вторых, грамотно продуман, не утомительный, где-то
    читать дальше

    на машине, где-то пешочком. При старте вам будут выданы все необходимые инструкции, поездка будет сопровождаться историческими справками, но в меру, чтобы не отвлекать от красоты вокруг. На квест лучше выделить день, чтобы другие дела не мешали вам наслаждаться прекрасными видами Карелии.

    Отлино провели время с автоквестом от Олеси. Маршрут, во-первых, увлеклательный и по восхитительным локациям, во-вторых, грамотноОтлино провели время с автоквестом от Олеси. Маршрут, во-первых, увлеклательный и по восхитительным локациям, во-вторых, грамотноОтлино провели время с автоквестом от Олеси. Маршрут, во-первых, увлеклательный и по восхитительным локациям, во-вторых, грамотно
  • О
    Оксана
    5 августа 2025
    Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
    Это было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-то необычном. Дорога нелегкая, но
    читать дальше

    веселая. К тому же наш гид сам так радовался поездке, что поневоле заражал своим настроением. Водопады чудесные, дикие, без всяких ограждений, мостиков над ними и - нам повезло - без толпы народу. Но хотелось бы побольше времени погулять, помедитировать, искупаться.

    Это было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-тоЭто было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-тоЭто было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-тоЭто было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-то
  • А
    Александра
    5 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!
    Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!
  • Г
    Галина
    3 августа 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Все хорошо продумано и спланировано, организатор Олеся все время на связи. Локации интересные, доступные. Самое главное - настрой, если включится в игру - то все пройдет очень замечательно. Спасибо автору
  • М
    Мария
    26 июля 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Поездка нам с мужем очень понравилась:) Ездили в своем темпе, отдыхали, наслаждались красивейшими видами, природой, заезжая по пути на чашечку
    читать дальше

    кофе с калитками после супчика лохикейтто:) Поднялись на гору, добыли гранаты, искупались в карьере - всё было чудесно! А поиски букв и клада добавили свою изюминку в чудесную поездку:) Олесе - огромное спасибо, и дальнейших успехов!

  • К
    Карина
    13 июля 2025
    Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
    Приехав в Карелию на машине с ребенком и собакой, искали такой вариант экскурсии, чтобы было можно всем, было интересно младшему
    читать дальше

    участнику, и желательно без толп людей.
    Вариант авто-квеста идеально подошел: мы перемещались с комфортной скоростью, любовались красотами природы и разгадывали загадки квеста. Большое спасибо за отличную организацию!

    Приехав в Карелию на машине с ребенком и собакой, искали такой вариант экскурсии, чтобы было можноПриехав в Карелию на машине с ребенком и собакой, искали такой вариант экскурсии, чтобы было можноПриехав в Карелию на машине с ребенком и собакой, искали такой вариант экскурсии, чтобы было можно

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водопады Койриноя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
  2. Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы
  3. Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
  4. Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Городище Паасо
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Водопады Койриноя" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 778 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год по теме «Водопады Койриноя», 778 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль