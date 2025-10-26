О Олег Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше сложно было заблудиться, при этом нужно было кое-какие усилия все-таки приложить чтобы найти все точки. Очень рекомендую и здорово было бы если такие квесты были и в других регионах. Отличный квест по красивым местам приладожья, подобран с душой и любовью. Олеся всегда была на связи, но в общем там

Е Елена Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) Отличный формат, путешествовали в своём темпе. Все было супер. Ребёнок понравилось, очень интересные места.

Н Наталья Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы Замечательная прогулка. Мы были все в восторге, особенно от вездехода, на котором удалось прокатиться, бодро проходя все буераки.

Водопады шикарные. Вокруг тишина и только гул быстропадающей воды, ударяющейся об огромные булыжники. Большое спасибо Олегу за новые впечатления!!!

Г Голомаздина Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше просто молодец, полное аудио сопровождение, доступные комментарии в пути. Очаровательная и завораживающая природа и конечно клад в конце пути надолго останутся в наших сердцах Благодарим за интересную и познавательную экскурсию. На одном дыхании, с большим интересом наша семья включилась в этапы автоквеста. Гид Олеся

Е Екатерина Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) Спасибо большое Олесе за сказочную экскурсию и отличный маршрут! Наша семья осталась в полном восторге! На вопрос, что тебе больше всего понравилось в Карелии, ребёнок назвал места именно с данной экскурсии! Олеся, Вы чудо, мы очень благодарны)))))

О Ольга Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше положительных эмоций. В плане физической нагрузки в некоторых местах это было не легко, но усталость была приятной. Спасибо, Олеся! Было интересно и познавательно! Нам, компания 4 человека и возраст 60+, квест не только понравился видами и маршрутами, но и взбодрил нас и добавил

Д Дмитрий Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)

Локации очень красивые,других туристов там либо нет,либо очень немного,организатор читать дальше всегда на связи (в принципе это не сильно требуется,инструкции очень подробные).

В общем для тех кто на авто и хочет прокатится «в своем темпе» однозначный маст хэв. Все прошло отлично,особенно рекомендую если вы с детьми (им понравится искать буквы).Локации очень красивые,других туристов там либо нет,либо очень немного,организатор

А Анна Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) Самый лучший вариант для времяпрепровождения семей с детьми-подростками

Так получилось, что начали свое знакомство с Карелией именно с этого авто квеста

Мы с дочкой в восторге и с приятной усталостью

Точно будем вспоминать добычу карельских рубинов и фото природных локаций

Е Елена Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше жаль, что фото не может передать всей красоты. Инструкции понятны, советы где покушать сходить в уборную полезные, Олеся все время на связи, если есть вопросы быстро приходит на помощь. Хочу выразить благодарность Олесе! Тур отличный! Было очень интересно, смогли насладиться красотой природы без толп туристов, виды просто потрясающие, очень

В Валентина Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше А мы, взрослые, кайфовали от природы. Понравилось, что можно никуда не спешить, идти в своём темпе, за этот жаркий день успели искупаться в трех местах. Локации квеста были выбраны прекрасно: запоминающиеся, интересные, разнообразные. Спасибо организатору! Во время квеста была понятная маршрутизация, поддержка организатора. Дети 11 и 6 лет были заинтересованы и с удовольствием выполняли задания.

В Виктор Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) Отлично собранный маршрут. Детям очень понравилось на каждом этапе/остановке! Важно, поскольку вы на своей машине - время ваше полностью!

Бонусом пособирали чернику!

Е Елена Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше себя массу интересных мест и получили кучу впечатлений. Классный формат для всей семьи - когда интересно всем! Ребёнок был в восторге. Нам понравилось очень! Мы в Карелию ездим каждый год, и казалось, были везде в этих окрестностях. Но сегодня открыли для

А Анна Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) Все было супер! Очень увлекательный квест, были первый раз в таком формате и не разочаровались!

Рекомендую 👍

В Виталий Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) все на высшем уровне на одном дыхании прошли квест

И Ирина Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше на машине, где-то пешочком. При старте вам будут выданы все необходимые инструкции, поездка будет сопровождаться историческими справками, но в меру, чтобы не отвлекать от красоты вокруг. На квест лучше выделить день, чтобы другие дела не мешали вам наслаждаться прекрасными видами Карелии. Отлино провели время с автоквестом от Олеси. Маршрут, во-первых, увлеклательный и по восхитительным локациям, во-вторых, грамотно продуман, не утомительный, где-то

О Оксана Прогулка к водопадам Приладожья - из Сортавалы читать дальше веселая. К тому же наш гид сам так радовался поездке, что поневоле заражал своим настроением. Водопады чудесные, дикие, без всяких ограждений, мостиков над ними и - нам повезло - без толпы народу. Но хотелось бы побольше времени погулять, помедитировать, искупаться. Это было очень неожиданно. Я люблю ходить пешком, но никогда не откажусь от путешествия на чем-то необычном. Дорога нелегкая, но

А Александра Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) Классная экскурсия! Было очень увлекательно! Очень красивые локации! Рекомендую!

Г Галина Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) Все хорошо продумано и спланировано, организатор Олеся все время на связи. Локации интересные, доступные. Самое главное - настрой, если включится в игру - то все пройдет очень замечательно. Спасибо автору

М Мария Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников) читать дальше кофе с калитками после супчика лохикейтто:) Поднялись на гору, добыли гранаты, искупались в карьере - всё было чудесно! А поиски букв и клада добавили свою изюминку в чудесную поездку:) Олесе - огромное спасибо, и дальнейших успехов! Поездка нам с мужем очень понравилась:) Ездили в своем темпе, отдыхали, наслаждались красивейшими видами, природой, заезжая по пути на чашечку