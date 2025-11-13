Индивидуальное путешествие по Ладожским шхерам вне туристических маршрутов.
Авторский маршрут, созданный с любовью к Ладоге, открывает уединённые бухты, живописные скалы и атмосферу полной тишины.
Гибкий формат, максимум внимания и личное сопровождение — вы увидите Ладогу такой, какой её знает только местный гид.
Описание водной прогулкиВ чём особенность нашей экскурсии: 1. Авторский маршрут. Путь составлен не по туристическим шаблонам, а на основе личного опыта, любви к Ладоге и знания укромных, по-настоящему живописных уголков. 2. Индивидуальный формат. Экскурсия проводится только для одной группы (или пары/одного человека) — максимум внимания каждому гостю, без спешки и суеты. 3. Гибкий маршрут. Учитываем ваши интересы — хотите остановиться подольше у скал, искупаться, послушать тишину или побродить по лесным тропам — это возможно. 4. Гид — не просто проводник, а рассказчик и соавтор впечатлений. С вами — человек, который создал этот маршрут, исследовал каждую бухту и вложил душу в это путешествие. 5. Атмосфера уединения и покоя. Выход в шхеры — как путешествие в другое измерение: нетронутая природа, кристально чистая вода, гранитные берега, редкие птицы — без толпы и шума. Не забудьте фотоаппарат, чтобы запечатлеть волшебные виды Ладоги! Важная информация:
- Экскурсия подходит для всех, кто любит природу и тишину.
- Погода может повлиять на маршрут — в случае изменений мы заранее сообщим об этом.
- Рекомендуем взять удобную обувь и одежду для прогулок на открытом воздухе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Программа авторской прогулки по Ладожским шхерам:
- Остров Хавус, где скала Хаукариутта (водная прогулка)
- Остров Хонкасаало пеший маршрут по эко-тропе с восхождением на Вахтимяки (вершину Ладоги), там же посещение горной ламбины в которой можно купаться
- Шхеры острова Лайвасаари, поклонный крест (водная прогулка)
- Остров Карнетсаари (водный подход к скале Айно, затем высадка на пеший маршрут и восхождение), оставляем камешек желания в сейдовую пирамидку
- На обратном пути: в поисках Нерпы на базовом маршруте или за островами Томханка и Маркатсимансаари (Тихая бухта)
Что включено
- Поездка на катере по Ладожским шхерам
- Опытный гид
- Предоставление спасательных жилетов
- Предоставляем бутилированную воду и леденцы от укачивания
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки)
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» 350 рублей с человека в сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Ладожской Флотилии, 5А
Завершение: Г. Сортавала, Набережная Ладожской Флотилии, 5А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
