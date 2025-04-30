Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы водная прогулка по ладожским шхерам 5 1 отзыв

Дмитрий Ваш гид в Сортавале Водная прогулка Длитель­ность 2 часа На чём проводится На катере 4800 ₽ за человека

Описание водной прогулки Открыть великолепие и величие карельских фьордов можно даже зимой! Закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру. Приглашаю на водную прогулку с нами. Аэролодки оборудованы печками, они крытые и защищены от ветра. Важная информация: Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, по возможности сделаем несколько остановок в красивых местах чтобы прогуляться и пофотографировать, посещаемые места зависят от погодных условий. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции. В аэролодке мы вам предоставим наушники, так как в них шумно.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Сортавала, жд станция сортавала центр Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера

По возможности сделаем несколько остановок в красивых местах чтобы прогуляться и пофотографировать

Посещаемые места зависят от погодных условий. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции. В аэролодке мы вам предоставим наушники

Так как в них шумно Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.