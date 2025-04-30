водная прогулка по ладожским шхерам
Описание водной прогулкиОткрыть великолепие и величие карельских фьордов можно даже зимой! Закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру. Приглашаю на водную прогулку с нами. Аэролодки оборудованы печками, они крытые и защищены от ветра. Важная информация: Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, по возможности сделаем несколько остановок в красивых местах чтобы прогуляться и пофотографировать, посещаемые места зависят от погодных условий. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции. В аэролодке мы вам предоставим наушники, так как в них шумно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сортавала, жд станция сортавала центр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера
- По возможности сделаем несколько остановок в красивых местах чтобы прогуляться и пофотографировать
- Посещаемые места зависят от погодных условий. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции. В аэролодке мы вам предоставим наушники
- Так как в них шумно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
30 апр 2025
Очень красиво
