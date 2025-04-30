Мои заказы

По Ладожским шхерам на Аэролодке зимой. С остановками и высадками

По Ладожским шхерам на Аэролодке зимой
водная прогулка по ладожским шхерам
5
1 отзыв
По Ладожским шхерам на Аэролодке зимой. С остановками и высадками
Ближайшие даты:
23
дек24
дек25
дек26
дек27
дек28
дек29
дек
Время начала: 12:00, 14:30

Описание водной прогулки

Открыть великолепие и величие карельских фьордов можно даже зимой! Закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру. Приглашаю на водную прогулку с нами. Аэролодки оборудованы печками, они крытые и защищены от ветра. Важная информация: Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера, по возможности сделаем несколько остановок в красивых местах чтобы прогуляться и пофотографировать, посещаемые места зависят от погодных условий. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции. В аэролодке мы вам предоставим наушники, так как в них шумно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сортавала, жд станция сортавала центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Во время двухчасового путешествия мы высадимся на одном из островов Ладожского озера
  • По возможности сделаем несколько остановок в красивых местах чтобы прогуляться и пофотографировать
  • Посещаемые места зависят от погодных условий. Зимние снимки обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции. В аэролодке мы вам предоставим наушники
  • Так как в них шумно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вероника
30 апр 2025
Очень красиво

Входит в следующие категории Сортавалы

Похожие экскурсии из Сортавалы

Ладожские шхеры и острова Карелии - из Сортавалы
На катере
2 часа
16 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ладожским шхерам и островам Карелии
Индивидуальная экскурсия на катере по Ладожским шхерам и островам Карелии. Насладитесь природой и узнайте интересные факты
Начало: От причала на улице Валаамской
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Зимние ладожские шхеры - на аэролодке
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Зимние ладожские шхеры - на аэролодке
Погрузитесь в зимнюю сказку Ладоги на аэролодке! Вас ждут захватывающие виды шхер и возможность подняться на смотровую площадку «Крыша Ладоги»
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
25 дек в 10:00
26 дек в 10:00
6000 ₽ за человека
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
На катере
2 часа
160 отзывов
Водная прогулка
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сортавале