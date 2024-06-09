Путешествие к Ладожским шхерам — это погружение в дикую, абсолютно чистую природу, где, кроме вас, будет только бесконечная вода, свежий карельский воздух и камни, неотразимые в своей суровой красоте.
Мы проследуем в национальный парк, не спеша наблюдая за чудесами природы вокруг и любуясь островами Риеккалансари, Хавус и Хонкасало.
Мы проследуем в национальный парк, не спеша наблюдая за чудесами природы вокруг и любуясь островами Риеккалансари, Хавус и Хонкасало.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Перед прогулкой я проведу инструктаж по безопасности на судне и обеспечу пассажиров, которые едут в открытой части катера, спасательным жилетом
- Мы прокатимся вдоль острова Риеккалансари и увидим церковь Николая Чудотворца на подворье Валаамского монастыря
- Пройдём на малом ходу возле дачи Винтера, чтобы хорошенько её разглядеть
- Проследуем до острова Хавус, где я расскажу о местных глубинах и покажу необычно растущие деревья
- Сделаем остановку на острове Хонкасало. По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку «Крыша Ладоги», откуда вам откроются виды удивительной красоты
- С удовольствием поддержу любую беседу с пассажирами и отвечу на все интересующие вопросы!
На чём едем
Я предлагаю новый 7-ми местный комфортабельный катер 2022 года выпуска. Катер оснащен печкой для комфортной прогулки в холодную погоду, что для Карельского края не редкость. Закрытая тентом кормовая часть катера позволяет защититься от сильного ветра.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается разрешение на посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От причала на улице Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Сортавале
Я — коренной житель города Сортавала. Занимаюсь водными прогулками на катере более 6 лет. Вместе со своей командой расскажу и покажу всё, что знаю о Ладожском озере и их уголках. Имею лицензию капитана катера, который оборудован всем необходимым для безопасного и комфортабельного путешествия.Задать вопрос
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