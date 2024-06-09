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Путешествие к Ладожским шхерам — это погружение в дикую, абсолютно чистую природу, где, кроме вас, будет только бесконечная вода, свежий карельский воздух и камни, неотразимые в своей суровой красоте.



Мы проследуем в национальный парк, не спеша наблюдая за чудесами природы вокруг и любуясь островами Риеккалансари, Хавус и Хонкасало.