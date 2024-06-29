1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
3 250₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
22 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
10 июля в 08:30
15 июля в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Идеальный маршрут для знакомства с Карелией. Водопады Ахинкоски, секретный мраморный карьер и экотропа «Вдохновение» ждут вас
Начало: В центре Сортавалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
5 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
Завтра в 13:00
5 июля в 13:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Познакомиться с обитателями комплекса, услышать истории края и полюбоваться панорамами шхер
Начало: В центре города Сортавала
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя одиссея по Ладожским шхерам из Сортавалы
Проплыть по нетуристическим уголкам Ладоги, полюбоваться шхерами и узнать историю края
Начало: В центре Сортавалы
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из Сортавалы - на остров Айно
Прокатиться на катере по Ладожским шхерам и погулять по уединенному острову
Начало: В центре Сортавалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июня 2024Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли! Очень информативно и активно)) спасибо, Ольге, за сопровождение и увлекательное путешествие!!!
- ЕЕлена28 июня 2024Очень интересная поездка, хороший гид, время распланировано.
- ННаталья28 июня 2024Экскурсия просто из разряда топ! С нами на маршруте была Ольга, получили много полезной и интересной информации. Поездка спланирована просто
- ЯЯнина28 июня 2024Татьяна - лучший гид трипстера ❤️ Настолько интересная подача материала, я таких гидов еще не встречала 🫶🫶🫶 Это были лучшие
- ААлина26 июня 2024Хороший гид Ольга и отличный водитель! Ехали не скучали, узнали много нового и интересного
- ООксана20 июня 2024Экскурсия понравилась, все хорошо, единственный минус - нам не показали дачу Винтера, хотя это было заявлено в программе, которую мы, к сожалению, изучили уже после экскурсии
- ООльга19 июня 2024Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает
- ИИрина17 июня 2024Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день. Экскурсовод умница, красавица и просто замечательный, грамотный и понимающий человек, увлеченный и
- ААлексей14 июня 2024Замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Интересный и познавательный рассказ сопровождал нас на всем протяжении экскурсии. Спасибо огромное Татьяне.
- ААнастасия11 июня 2024Были на этой замечательной экскурсии 9 июня 2024. Элиза рассказывала про свою республику Карелию, которую очень любит,узнали много интересного. Всегда
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Из центра»
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