Экскурсии из центра Сортавалы

Найдено 10 экскурсий в категории «Из центра» в Сортавале, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
111 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
79 отзывов
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
3 250 за человека
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
115 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
22 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
30 отзывов
Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древних карельских поселений и насладитесь красотой природы Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
10 июля в 08:30
15 июля в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
Идеальный маршрут для знакомства с Карелией. Водопады Ахинкоски, секретный мраморный карьер и экотропа «Вдохновение» ждут вас
Начало: В центре Сортавалы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 4 чел.
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
5 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
Завтра в 13:00
5 июля в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Познакомиться с обитателями комплекса, услышать истории края и полюбоваться панорамами шхер
Начало: В центре города Сортавала
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Вечерняя одиссея по Ладожским шхерам из Сортавалы
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя одиссея по Ладожским шхерам из Сортавалы
Проплыть по нетуристическим уголкам Ладоги, полюбоваться шхерами и узнать историю края
Начало: В центре Сортавалы
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 20 000 за всё до 6 чел.
Из Сортавалы - на остров Айно
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Из Сортавалы - на остров Айно
Прокатиться на катере по Ладожским шхерам и погулять по уединенному острову
Начало: В центре Сортавалы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли! Очень информативно и активно)) спасибо, Ольге, за сопровождение и увлекательное путешествие!!!
    Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!Экскурсия получилась очень насыщенная и разнообразная, от парка Рускеала до лесных троп и гор мраморной пыли!
  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Очень интересная поездка, хороший гид, время распланировано.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Экскурсия просто из разряда топ! С нами на маршруте была Ольга, получили много полезной и интересной информации. Поездка спланирована просто
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    на высшем уровне! Ярослав зараннее предупредил о всех ньюансах, какие вещи брать с собой. В Рускеала приехали одними из первых, была возможность насладиться красотами парка до того, как заехали толпы туристов. После парка проехали по диким местам, насладились видами рек и водопадов, искупались в карьере с прозрачной водой, это было очень кстати, учитывая погоду) В общем занесла контакты как Сортавала экскурсии ТОП, на экскурсии теперь только с ними! Ольге отдельное спасибо за терпение, внимание и профессионализм!

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  • Я
    Янина
    28 июня 2024
    Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
    Татьяна - лучший гид трипстера ❤️ Настолько интересная подача материала, я таких гидов еще не встречала 🫶🫶🫶 Это были лучшие
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    экскурсии за весь наш отдых, до этого брала несколько экскурсий в Петербурге, экскурсии на 4 уже появилось ощущение что дальше продолжать не стоит, потому что подача материала была чисто энциклопедическая, сложно воспринималось на слух и мало что запомнилось, дети так вообще ходили с кислыми лицами. Но здесь, это чудо какое то! Я столько нового для себя узнала и материал отлично запомнился. Мы еще несколько дней обсуждали каждую экскурсию проведенную с Татьяной и с таким теплом вспоминаем ее ❤️ очень хочется чтобы появились новые маршруты, с удовольствием в следующую поездку в Карелию посетила бы новые места с этим гидом. Рекомендую на все 100%!!!

  • А
    Алина
    26 июня 2024
    Поездка в горный парк Рускеала
    Хороший гид Ольга и отличный водитель! Ехали не скучали, узнали много нового и интересного
    Хороший гид Ольга и отличный водитель! Ехали не скучали, узнали много нового и интересногоХороший гид Ольга и отличный водитель! Ехали не скучали, узнали много нового и интересногоХороший гид Ольга и отличный водитель! Ехали не скучали, узнали много нового и интересногоХороший гид Ольга и отличный водитель! Ехали не скучали, узнали много нового и интересного
  • О
    Оксана
    20 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Экскурсия понравилась, все хорошо, единственный минус - нам не показали дачу Винтера, хотя это было заявлено в программе, которую мы, к сожалению, изучили уже после экскурсии
  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает
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    на любые вопросы! Есть остановка с высадкой на берег заповедника, по ходу движения достаточно остановок у знаковых объектах для фотосъёмок. А также очень продуманная безопасность ест жилеты и капитан всегда предупреждает где и когда безопасно выйти на открытую палубу. Вообщем красота и 2 часа пролетели незаметно!

    Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод оченьВсе замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод оченьВсе замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод оченьВсе замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод оченьВсе замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень
  • И
    Ирина
    17 июня 2024
    Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
    Провели очень насыщенный на впечатления, но не обременительный день. Экскурсовод умница, красавица и просто замечательный, грамотный и понимающий человек, увлеченный и
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    вовлеченный в историю своего края и народа. Национальный костюм - это находка. Во-первых- создает атмосферу, во- вторых -колоритный, заметен в толпе и не нужен никакой зонтик, в-третьих - живая история. Окружающие обращали внимание и наверное завидовали, что у нас такой классный экскурсовод:)

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  • А
    Алексей
    14 июня 2024
    Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
    Замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Интересный и познавательный рассказ сопровождал нас на всем протяжении экскурсии. Спасибо огромное Татьяне.
  • А
    Анастасия
    11 июня 2024
    Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
    Были на этой замечательной экскурсии 9 июня 2024. Элиза рассказывала про свою республику Карелию, которую очень любит,узнали много интересного. Всегда
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    шла нам на уступки и придумала. замечательную программу, которую мы могли обговорить прям в моменте. Всегда старалась угодить, что то придумывала и была очень любезна. Элиза,спасибо большое!

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Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
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  3. Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
  4. Трилогия Приладожья: Паасо, Ахинкоски, Рускеала (на вашем авто)
  5. Рускеальские водопады, секретный мраморный карьер и экотропа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
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