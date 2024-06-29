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экскурсии за весь наш отдых, до этого брала несколько экскурсий в Петербурге, экскурсии на 4 уже появилось ощущение что дальше продолжать не стоит, потому что подача материала была чисто энциклопедическая, сложно воспринималось на слух и мало что запомнилось, дети так вообще ходили с кислыми лицами. Но здесь, это чудо какое то! Я столько нового для себя узнала и материал отлично запомнился. Мы еще несколько дней обсуждали каждую экскурсию проведенную с Татьяной и с таким теплом вспоминаем ее ❤️ очень хочется чтобы появились новые маршруты, с удовольствием в следующую поездку в Карелию посетила бы новые места с этим гидом. Рекомендую на все 100%!!!