Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии в Сортавале - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Карелии особенно красива, погода тёплая и комфортная для прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, однако стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.

Карелия завораживает с первого взгляда. Подъём на гору Паасо подарит панорамы лесов и озёр. Водопады Ахинкоски и подвесные мостики откроют виды, знакомые по фильмам. В парке Рускеала мраморный каньон и штольни удивят своей красотой. Нетуристическая часть каньона впечатлит космическими пейзажами. Завершите день дегустацией карельских калиток и чая из местных трав. Эта экскурсия - идеальный способ влюбиться в Карелию

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Гора Паасо. В 12 веке здесь была крепость древних карел, которые оборонялись от врагов. Несложный подъём на гору проходит по деревянной экотропе среди живописного леса. А с вершины открывается потрясающий вид на макушки елей и железную дорогу посреди озера, по которой мчится ретропоезд в парк «Рускеала».

Водопады Ахинкоски. Пройдём по подвесным мостикам над бурными порогами реки Тохмайоки и увидим места, где снимали знаменитые фильмы.

Горный парк «Рускеала». Вы прогуляетесь по тропам парка, где раньше добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга. Рассмотрите большой мраморный каньон со всех сторон, зайдёте в штольню, увидите Сердце каньона и рассмотрите вблизи рисунки полосчатого мрамора в Итальянском карьере. А ещё постараетесь найти всех членов семьи Мармориков — хранителей парка, которые следят здесь за порядком.

Нетуристический Мраморный каньон. В нём нет толп туристов и сувенирных магазинов. Зато есть завораживающие виды огромного карьера и космическая локация, оставшаяся от былой добычи мрамора. Фото здесь получаются шикарные!

Я расскажу о богатой истории и загадочных легендах Ладожского края, формировании уникального рельефа региона, особенностях природы и карельской кухни.

Угощу вас чаем из трав и ягод, заваренным в термосе, и карельскими калитками. При желании отвезу вас на обед в проверенное заведение с аутентичной кухней.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4

Возможно проведение экскурсии на минивэне для компании до 7 человек — подробности в переписке

Маршрут можно скорректировать по вашему желанию.

Дополнительные расходы