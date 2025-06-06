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Влюбиться в Карелию за 1 день

Откройте для себя Карелию за один день: гора Паасо, водопады Ахинкоски и парк Рускеала. История, природа и карельская кухня ждут вас
Карелия завораживает с первого взгляда. Подъём на гору Паасо подарит панорамы лесов и озёр. Водопады Ахинкоски и подвесные мостики откроют виды, знакомые по фильмам. В парке Рускеала мраморный каньон и штольни удивят своей красотой. Нетуристическая часть каньона впечатлит космическими пейзажами. Завершите день дегустацией карельских калиток и чая из местных трав. Эта экскурсия - идеальный способ влюбиться в Карелию
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Потрясающие виды с горы Паасо
  • 💦 Водопады Ахинкоски и кинолокации
  • 🗻 Мраморный каньон Рускеала
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍽 Дегустация карельской кухни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Сортавале - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа Карелии особенно красива, погода тёплая и комфортная для прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, однако стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Влюбиться в Карелию за 1 день
Влюбиться в Карелию за 1 день
Влюбиться в Карелию за 1 день
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Гора Паасо
  • Водопады Ахинкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Нетуристический Мраморный каньон

Описание экскурсии

Гора Паасо. В 12 веке здесь была крепость древних карел, которые оборонялись от врагов. Несложный подъём на гору проходит по деревянной экотропе среди живописного леса. А с вершины открывается потрясающий вид на макушки елей и железную дорогу посреди озера, по которой мчится ретропоезд в парк «Рускеала».

Водопады Ахинкоски. Пройдём по подвесным мостикам над бурными порогами реки Тохмайоки и увидим места, где снимали знаменитые фильмы.

Горный парк «Рускеала». Вы прогуляетесь по тропам парка, где раньше добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга. Рассмотрите большой мраморный каньон со всех сторон, зайдёте в штольню, увидите Сердце каньона и рассмотрите вблизи рисунки полосчатого мрамора в Итальянском карьере. А ещё постараетесь найти всех членов семьи Мармориков — хранителей парка, которые следят здесь за порядком.

Нетуристический Мраморный каньон. В нём нет толп туристов и сувенирных магазинов. Зато есть завораживающие виды огромного карьера и космическая локация, оставшаяся от былой добычи мрамора. Фото здесь получаются шикарные!

Я расскажу о богатой истории и загадочных легендах Ладожского края, формировании уникального рельефа региона, особенностях природы и карельской кухни.

Угощу вас чаем из трав и ягод, заваренным в термосе, и карельскими калитками. При желании отвезу вас на обед в проверенное заведение с аутентичной кухней.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4
  • Возможно проведение экскурсии на минивэне для компании до 7 человек — подробности в переписке
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию.

Дополнительные расходы

  • Гора Паасо — 500 ₽ за чел.
  • Водопад Ахинкоски — 500 ₽ за чел.
  • Горный парк Рускеала — 650 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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2
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И
6 июн 2025
Маргарита провела прекрасную экскурсию! Поездка проходила на комфортабельном автомобиле. Мы посетили гору Паасо, водопад Ахинкоски, горный парк Рускеала и ещё два места, где не проходят туристические маршруты. Экскурсия длилась с 12 до 19.00. Было очень интересно, Маргарита прекрасный собеседник, мы получили массу информации. Рекомендую!!!!
Дмитрий
5 июн 2025
Наша компания была 3.06.25, Маргарита нас и забирала от дома, и вернула на тоже место по окончании)))
Вцелом:
Комфортное перемещение между локациями; размеренное, без какой-либо спешки, передвижение по самим достопримечательностям
Лёгкая подача материала, понятного абсолютно каждому.
Помощь с выбором наилучших локаций для фото, для перекуса, для развлечений.
В двух словах - профессионально и интересно.
Однозначно рекомендуем!
Наша компания была 3.06.25, Маргарита нас и забирала от дома, и вернула на тоже место по окончании)))Наша компания была 3.06.25, Маргарита нас и забирала от дома, и вернула на тоже место по окончании)))Наша компания была 3.06.25, Маргарита нас и забирала от дома, и вернула на тоже место по окончании)))Наша компания была 3.06.25, Маргарита нас и забирала от дома, и вернула на тоже место по окончании)))
О
4 июн 2025
Кто не был в Карелии, обязательно посетите!!! Кто поедет в Рускеала - ехать нужно только с Маргаритой! У нас было маленькое, но насыщенное путешествие. Живописное место, природа!!! Неспешные прогулки. В
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Карелию за один день влюбилась вся наша небольшая группа. И это благодаря обаятельной Маргарите! Мы очень благодарны ей за профессионализм. Маргарита отличный гид, видно, что она любит и знает свой край и готова поделиться этой любовью со всеми окружающими! Весь маршрут был продуман до мелочей, Маргарита подстраивалась под все наши "хотелки". Начиная с того, что на момент бронирования экскурсии нас было трое и мы спокойно помещались в ее автомобиль. Потом нас стало пятеро, но менять гида уже не хотелось (и это было правильное желание!). Нам предоставили автомобиль побольше. Огромным желанием всей нашей группы было прокатиться на "Рускеальском экспрессе", и гид встретила нас, когда мы сошли с поезда. А по окончании прогулки вернула нас на вокзал к "Ласточке". За время прогулки погода менялась каждые полчаса, то дождь, то солнце. В ее волшебном рюкзаке на этот случай даже нашлось 2 дождевика для нас. А еще в этом рюкзаке был горячий чай с медом и травами и карельские калитки, которые мы с большим удовольствием съели на горе Паасо. А потом вкусный ужин в ресторане с видом на один из Ладожских заливов. Благодаря его рекомендациям мы увидели много интересных мест, очень понравилось ее секретное нетуристическое место. Подытоживая, могу сказать еще раз: кто поедет в Рускеала - ехать нужно только с Маргаритой!

Кто не был в Карелии, обязательно посетите!!! Кто поедет в Рускеала - ехать нужно только сКто не был в Карелии, обязательно посетите!!! Кто поедет в Рускеала - ехать нужно только сКто не был в Карелии, обязательно посетите!!! Кто поедет в Рускеала - ехать нужно только сКто не был в Карелии, обязательно посетите!!! Кто поедет в Рускеала - ехать нужно только с
В
3 июн 2025
Маргарита показала красивейшие места. Комфортный автомобиль, не торопливая душевная поездка. Рекомендую!
Ольга
20 фев 2025
Огромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездки хочется приехать еще. Обязательно советуем и будем обращаться еще.
Огромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездкиОгромное спасибо Маргарите. Маргарита, показала нам много красивого и рассказала много интересной информации. После такой поездки
Бойко
18 фев 2025
Нам все супер понравилось, отлично провели день. Маргарита будто наша подружка, смеялась с нами и поддерживала наши идеи! Повеселились, прогулялись!
Ю
16 фев 2025
Это была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда и мы с комфортом поехали по нашему маршруту (который Рита подстроила под наши пожелания).
Сперва мы
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отправились на водопады и Рита очень информативно, подробно и с душой все рассказывала нам по пути и на месте, пофотографировала нас).
Затем мы отправились в зоопарк с огромной территорией, с удовольствием там погуляли.
Затем Рита отвезла нас в шикарное и, наверное, самое Карельское место, поесть форель и калитки! Мы в восторге, наелись от души!
Затем было секретное место от Риты бонусом (за это отдельное спасибо!!!!)
И в окончании маршрута мы поднялись на гору Паасо и вид нас заворожил, насмотреться нереально, хочется вдыхать там воздух полной грудью и момент будто замирает.
Все это время Рита сопровождала наше путешествие рассказами и интересными фактами и беседами, нам с ней было настолько комфортно, будто мы знаем друг друга давно! Лучше наверное быть не может!))) а еще Рита очень красиво рассказывает!)
Рита угощала нас вкусным чаем, который готовила сама, в этот день было холодно и он был очень кстати!))

И что тоже немаловажно, Рита хороший водитель, с ней очень комфортно и спокойно ехать.
Ну и в конце нас вернули к нашему поезду))

Если подвести итог, мы великолепно провели время, посетили очень красивые места в сопровождении Риты, которая сделала эту поездку незабываемой!

Спасибо!!!!!

Это была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда иЭто была великолепная экскурсия! Превзошла все наши ожидания! Рита встретила нас нас прямо с поезда и
Р
13 фев 2025
Начну с того, что Карелию мы посетили впервые. И не могу не отметить, что благодаря Маргарите, мы увидели настоящую Карелию: с ее завораживающими пейзажами, попробовали на вкус карельскую кухню с
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потрясающим лохикейтто, калитками с пшеном и картофелем, вареньем из шишек, и, конечно, форель. Маргарита— светлая, позитивная, любящая свой край девушка. Благодаря мобильности и гибкости нашего хрупкого гида, мы изменили маршрут нашего мини путешествия, успев вместить в экскурсию те места, которые хотели посетить. Маргарита, вам большой респект от нашей небольшой группы. Благодарим вас за заботу (травяной чай, собранный и приготовленный вами), внимание (остановки для фотосессии), экскурс, изложенный понятным и красивым языком, предусмотрительность (при восхождении на гору), и за возможность менять программу маршрута. Всё это оставило не только великолепные фото, незабываемые впечатления, а также тепло от общения с вами и любовь к этому чудесному месту, Карелии!
Ирина, Анастасия, Максим.

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