5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Потрясающие виды с горы Паасо
- 💦 Водопады Ахинкоски и кинолокации
- 🗻 Мраморный каньон Рускеала
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍽 Дегустация карельской кухни
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гора Паасо
- Водопады Ахинкоски
- Горный парк Рускеала
- Нетуристический Мраморный каньон
Описание экскурсии
Гора Паасо. В 12 веке здесь была крепость древних карел, которые оборонялись от врагов. Несложный подъём на гору проходит по деревянной экотропе среди живописного леса. А с вершины открывается потрясающий вид на макушки елей и железную дорогу посреди озера, по которой мчится ретропоезд в парк «Рускеала».
Водопады Ахинкоски. Пройдём по подвесным мостикам над бурными порогами реки Тохмайоки и увидим места, где снимали знаменитые фильмы.
Горный парк «Рускеала». Вы прогуляетесь по тропам парка, где раньше добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга. Рассмотрите большой мраморный каньон со всех сторон, зайдёте в штольню, увидите Сердце каньона и рассмотрите вблизи рисунки полосчатого мрамора в Итальянском карьере. А ещё постараетесь найти всех членов семьи Мармориков — хранителей парка, которые следят здесь за порядком.
Нетуристический Мраморный каньон. В нём нет толп туристов и сувенирных магазинов. Зато есть завораживающие виды огромного карьера и космическая локация, оставшаяся от былой добычи мрамора. Фото здесь получаются шикарные!
Я расскажу о богатой истории и загадочных легендах Ладожского края, формировании уникального рельефа региона, особенностях природы и карельской кухни.
Угощу вас чаем из трав и ягод, заваренным в термосе, и карельскими калитками. При желании отвезу вас на обед в проверенное заведение с аутентичной кухней.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4
- Возможно проведение экскурсии на минивэне для компании до 7 человек — подробности в переписке
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию.
Дополнительные расходы
- Гора Паасо — 500 ₽ за чел.
- Водопад Ахинкоски — 500 ₽ за чел.
- Горный парк Рускеала — 650 ₽ за чел.
- Обед (по желанию)
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Отзывы и рейтинг
Вцелом:
Комфортное перемещение между локациями; размеренное, без какой-либо спешки, передвижение по самим достопримечательностям
Лёгкая подача материала, понятного абсолютно каждому.
Помощь с выбором наилучших локаций для фото, для перекуса, для развлечений.
В двух словах - профессионально и интересно.
Однозначно рекомендуем!
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