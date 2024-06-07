Экскурсии для студентов в Сортавале

Найдено 45 экскурсий в категории «Для студентов» в Сортавале, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
🛣 Джиппинг
Мини-группа
3.5 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Приключение на вездеходе: исследование мыса Импиниеми и Ладожских шхер
Путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми: через скалы и леса, к радоновому озеру и заброшенным каменоломням. Узнаем легенды и полюбуемся Ладожскими шхерами
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
🚤 На катере
Групповая
2.5 часа
372 отзыва
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
549 отзывов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Мини-группа
5.5 часов
81 отзыв
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800 за человека
История Сортавалы: факты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
207 отзывов
Популярное предложение
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 7 чел.
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне
Завтра в 18:00
10 июня в 08:00
800 за человека
Сортавала - с карелкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
72 отзыва
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 250 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Групповая
2.5 часа
596 отзывов
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Сортавала - город трех государств
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори
Начало: На площади Вяйнемяйнена
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.
Сортавала с коренной карелкой - квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000 за человека
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Разведайте красоты Ладоги на моторной лодке! Проплывите среди шхер, загляните в залив Сумерианлахти и пещеру. Чаепитие и незабываемые виды гарантированы
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 000 за человека
Сортавала - самый финский город России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
198 отзывов
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 10 чел.
Места силы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
69 отзывов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 250 за человека
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Вечерний каякинг по заливу Сортавалы
Поймать лучи уходящего солнца и проплыть по живописному озеру Ляппяярви в мини-группе
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Паасонвуори, Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Индивидуальная
5 часов
112 отзывов
Однодневная экскурсия: Паасонвуори, Рускеала и водопады Ахинкоски
Карелия - край удивительной природы. Посетите гору Паасо, водопады Ахинкоски и знаменитый парк Рускеала с его Мраморным каньоном за один день
Начало: В центре Сортавалы
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
7.5 часов
131 отзыв
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900 за человека
Прогулка на каяках по озерам Карелии
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Групповая каякинг экскурсия по озеру Ристиярви в Карелии
Погрузитесь в мир карельских озер на каяках! Увлекательная экскурсия по озеру Ристиярви с рассказами о легендах и истории края. Подходит для всех
Начало: На озере Ристиярви в 16 км от г. Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2.5 часа
117 отзывов
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200 за человека
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
62 отзыва
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500 за человека
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас
Начало: Питкярантский район, Сортавальский район
15 июня в 11:00
17 июня в 12:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
С любовью, Сортавала
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
10 июня в 12:00
14 июня в 10:00
1 000 за человека
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
1 отзыв
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 190 за человека
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мифы финно-угорских народов: экскурсия в парке Ваккосалми
Путешествие по парку Ваккосалми раскроет тайны древних легенд и обычаев, встреча с величием природы и истории Сортавалы
Начало: У входа в парк «Ваккосалми»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 5 чел.
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940 за всё до 6 чел.
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
74 отзыва
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320 за человека
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
12 отзывов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320 за человека
Лешего бояться - Карелию не видать
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
51 отзыв
Групповая экскурсия в Сортавале: Лешего бояться - Карелию не видать
Вместе раскроем тайны карельского лешего и его леса, пройдем ритуалы и ощутим магию природы
Начало: В деревне Хийденсельга
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 990 за человека
По Ладожским шхерам - на сапбордах
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100 за человека
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
7 отзывов
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
🚤 На катере
Мини-группа
5 часов
На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе)
Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах
Начало: На набережной Сортавалы
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
12 июня в 09:00
15 июня в 08:00
4 200 за человека
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Начало: В районе Памятника рунопевцу
15 июня в 11:00
21 июня в 12:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
🚗 На машине
Аудиогид
6 часов
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
Прокатиться по увлекательному маршруту с аудиогидом, узнать о крае и найти клад
11 июня в 09:00
12 июня в 17:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    7 июня 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо огромное капитану Илье. Программа была насыщенна и познавательная. По пути на о. Валаам посетили много интересных мест. Шхеры конечно впечатлили, природа очень красивая. На Валааме арендовала велосипед, очень удобно передвигаться по острову. Катер новый,комфортабельный, вместительный. Однозначно рекомендую!
  • И
    Илья
    7 июня 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Побывал на водной прогулке по Ладожским шхерам и Валаамскому архипелагу, и это было незабываемое путешествие! Не мог упустить возможность посетить эти
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    удивительные места. Прогулка была организована на комфортабельном катере, что позволило насладиться красотами природы в полной мере, за что спасибо организаторам. Особенно меня впечатлили Ладожские шхеры — это настоящий рай для любителей природы. Здесь можно увидеть множество валунов, скал и заливов, которые создают неповторимые пейзажи, сделал много фотографий на память)) Валаам тоже оставил незабываемые впечатления. Не стал брать там экскурсию, захотел побродить сам. Это место с богатой историей и культурой, которое стоит посетить каждому, кто интересуется не только религией, но и историей. Я зашел в основной храм, а также дошел до Никольского скита, там сейчас очень красиво цветет сирень!

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Мы с ребёнком отправились на прогулку к Валаамскому архипелагу в сопровождении капитана Ильи. Это путешествие оказалось увлекательным не только для
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    тех, кто интересуется религиозной составляющей этого места. Валаам и Ладожское озеро, которое больше похоже на море, поражают своей красотой. Дополнительным приятным моментом во время любования пейзажем «Лес и камни» была встреча с нерпами, которые нам попались дважды по пути. Капитан поделился информацией о местных обитателях, дал рекомендации по рыбалке и подсказал интересные места для посещения на самом Валааме. Там мы взяли экскурсия на гольф-каре, чтобы узнать основные факты об истории этого места и успеть посмотреть побольше. Благодарим за увлекательную прогулку!

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Карельский Клондайк и водопад Белые мосты
    Спасибо большое за экскурсию Юлии и Сергею! Очень душевно, профессионально показали и рассказали! Рекомендую всем, кто любит природу, кто хочет увидеть необыкновенную красоту родного края!
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Отличный вариант для путешествия! Сергей интересно рассказывает, показывает, объясняет. Времени достаточно для прогулки и для фото, перед высадкой на острове ориентирует по оптимальному маршруту, даёт подсказки. Как бонус заехали к камням, где могут быть нерпы (и нам повезло!).
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
    В целом идея и её реализация хорошие. Дорога до места сбора плохая, как предложение - встречать туристов раньше. Места очень живописные. Обязательно берите с собой средства от насекомых, очень много комаров, оводов, в лесу клещи.
  • П
    Павел
    7 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Все отлично. Рекомендую. Не пожалеете!!!
  • Б
    Борис
    6 июня 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Всё отлично. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
    Спасибо большое Людмиле за интересный рассказ о городе Сортавала: его истории, людях, досторимечательностях, архитектуре и обычаях карельского народа.
  • П
    Полина
    6 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Были на экскурсии с Сергеем 26 мая. Все прошло очень насыщенно и познавательно, но в то же время спокойно и
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    без спешки. Было достаточно времени для прогулок и фото. Благодарим за интересную экскурсию, отлично продуманный маршрут и приятное общение. Вся наша компания осталась в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Для студентов»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
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