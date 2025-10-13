На комфортабельном катере с креслами по ходу движения путешественники отправляются в национальный парк «Ладожские шхеры».
Уникальная возможность увидеть уединённые острова и скрытые уголки природы, прогуляться по диким берегам и услышать увлекательные
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортабельный катер
- 🌿 Уединённые острова
- 📚 Увлекательные истории
- 🐾 Возможность увидеть нерпу
- 📸 Прекрасные фото и видео
Что можно увидеть
- Церковь Николая Чудотворца
- Посёлок Гидрогородок
- Дача Винтера
Описание водной прогулки
- Маршрут начинается в Сортавале. Мы отправимся в залив Ляппяярви, пройдём вдоль живописного острова Риеккалансаари к мысу Таруниемм
- На короткое время остановимся у острова Хавус — либо по пути туда, либо на обратной дороге. Затем выйдем в акваторию национального парка «Ладожские шхеры»
- Сделаем высадку на острове Хонкасало (или Пиени-Хепосаари — выбор зависит от погоды и предпочтений группы). У нас будет 30–40 минут, чтобы исследовать скрытые уголки острова
- По пути вы также увидите: церковь Николая Чудотворца, посёлок Гидрогородок, дачу Винтера и другие места
А ещё вы полюбуетесь просторами Ладоги, сделаете фотографии и видео. Если повезёт, то заметите и ладожскую нерпу — обитателя этих мест. Я проведу вас по самому интересному и безопасному пути, поделюсь наблюдениями, опытом и багажом удивительных рассказов.
Организационные детали
- Прогулки проходят на комфортабельном катере кабинного типа, который оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, есть отопление и пледы
- Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности. Есть лицензию на перевозку пассажиров, каждый пассажир застрахован
- Можно со своей едой, коляской и велосипедом (только предварительно обязательно сообщить об этом)
- Инвалидные коляски не предусмотрены для этого типа судна, но коляску взять возможно (на заднюю палубу, тоже известив заранее)
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности
Обратите внимание:
В открытом Ладожском озере возможны сильные волны, потому прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
|Дети 3-10 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 53 туристов
Я родился в городе Сортавала, по окончании 42 школы СРП ВМФ в Кронштадте был направлен на Ладогу. Знаю много «секретных», потрясающе красивых и фотогеничных мест, которые покажу на экскурсии и расскажу о них. А также про Валаамский архипелаг, монастырь и храмы, Ладожское озеро, шхеры, природу, рыбалку и отдых, историю, быт и легенды Приладожья, Карелии и многое другое. Будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
13 окт 2025
Отличная прогулка, капитан пунктуальный, вежливый, все рассказывал по ходу экскурсии, давал время пофотографироваться и сам побыл в роли фотографа. Катер в отличном состоянии. Получили массу положительных эмоций. Спасибо
Входит в следующие категории Сортавалы
