На комфортабельном катере с креслами по ходу движения путешественники отправляются в национальный парк «Ладожские шхеры».Уникальная возможность увидеть уединённые острова и скрытые уголки природы, прогуляться по диким берегам и услышать увлекательные

истории из капитанского опыта. Возможно, удастся встретить редкую ладожскую нерпу. Прогулка проходит на катере с полным набором спасательных средств, а также отоплением и пледами для комфорта. В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Маршрут начинается в Сортавале. Мы отправимся в залив Ляппяярви, пройдём вдоль живописного острова Риеккалансаари к мысу Таруниемм

Мы отправимся в залив Ляппяярви, пройдём вдоль живописного острова Риеккалансаари к мысу Таруниемм На короткое время остановимся у острова Хавус — либо по пути туда, либо на обратной дороге. Затем выйдем в акваторию национального парка «Ладожские шхеры»

— либо по пути туда, либо на обратной дороге. Затем выйдем в акваторию национального парка «Ладожские шхеры» Сделаем высадку на острове Хонкасало (или Пиени-Хепосаари — выбор зависит от погоды и предпочтений группы). У нас будет 30–40 минут, чтобы исследовать скрытые уголки острова

(или Пиени-Хепосаари — выбор зависит от погоды и предпочтений группы). У нас будет 30–40 минут, чтобы исследовать скрытые уголки острова По пути вы также увидите: церковь Николая Чудотворца, посёлок Гидрогородок, дачу Винтера и другие места

А ещё вы полюбуетесь просторами Ладоги, сделаете фотографии и видео. Если повезёт, то заметите и ладожскую нерпу — обитателя этих мест. Я проведу вас по самому интересному и безопасному пути, поделюсь наблюдениями, опытом и багажом удивительных рассказов.

Организационные детали

Прогулки проходят на комфортабельном катере кабинного типа, который оснащён всеми необходимыми спасательными средствами, есть отопление и пледы

Перед началом поездки проводится инструктаж по безопасности. Есть лицензию на перевозку пассажиров, каждый пассажир застрахован

Можно со своей едой, коляской и велосипедом (только предварительно обязательно сообщить об этом)

Инвалидные коляски не предусмотрены для этого типа судна, но коляску взять возможно (на заднюю палубу, тоже известив заранее)

В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности

Обратите внимание:

В открытом Ладожском озере возможны сильные волны, потому прогулка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным женщинам.