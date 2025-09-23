Отправляйтесь на экскурсию, в которой вас ждут величественные живописные виды местной природы и уникальных достопримечательностей. Ладожские шхеры, остров Хонкасало, Дача Винтера и завораживающие виды на скалы острова Хавус.
Описание водной прогулкиЧто вы увидите: Двухчасовая экскурсия на маломерных катерах! Идем вблизи ладожских шхер на тихом ходу. Ладожские шхеры — удивительный национальный парк, характеризуется множеством скалистых островов, отделённых друг от друга узкими заливами и каналами. Ладожские шхеры включают в себя более 650 островов и островков, созадающих уникальную и красочную карельскую сказку. В рамках нашей экскурсии мы посетим самые живописные о. Хавус, о. Хонкасало, о. Казарнет-саари. Во время экскурсии путешественники узнают об истории Валаамского монастыря – одной из старейших обителей России, об уникальной флоре и фауне Ладожских шхер, об истории исследования и заселения Ладожских шхер. У всех будет прекрасная возможность сделать много красивых и необычных фотографий. За два часа мы посетим остров Хонкасало, увидим Дачу Винтера и насладимся видами на скалы острова Хавус.
ВРЕМЯ ПРОГУЛОК: 10:00-12:00; 12:00-14:00; 15:00-17:00; 17:00-19:00; 19:00-21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ладожские шхеры
- Ладожское озеро
- Дача Винтера
- Остров Хавус
- Остров Каарнетсаари
- Остров Хонкасало
Что включено
- Место в катере
- Водная прогулка по Ладожским шхерам с небольшим рассказом от капитана
- Прогулка по острову Хонкасало
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
- Входной билет в национальный парк (200 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, Набережная Ладожской Флотилии, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: ВРЕМЯ ПРОГУЛОК: 10:00-12:00; 12:00-14:00; 15:00-17:00; 17:00-19:00; 19:00-21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
