Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь на экскурсию, в которой вас ждут величественные живописные виды местной природы и уникальных достопримечательностей. Ладожские шхеры, остров Хонкасало, Дача Винтера и завораживающие виды на скалы острова Хавус.

Элис Ваш гид в Сортавале Написать вопрос Водная прогулка Длитель­ность 2 часа На чём проводится На катере Когда ВРЕМЯ ПРОГУЛОК: 10:00-12:00; 12:00-14:00; 15:00-17:00; 17:00-19:00; 19:00-21:00 3500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание водной прогулки Что вы увидите: Двухчасовая экскурсия на маломерных катерах! Идем вблизи ладожских шхер на тихом ходу. Ладожские шхеры — удивительный национальный парк, характеризуется множеством скалистых островов, отделённых друг от друга узкими заливами и каналами. Ладожские шхеры включают в себя более 650 островов и островков, созадающих уникальную и красочную карельскую сказку. В рамках нашей экскурсии мы посетим самые живописные о. Хавус, о. Хонкасало, о. Казарнет-саари. Во время экскурсии путешественники узнают об истории Валаамского монастыря – одной из старейших обителей России, об уникальной флоре и фауне Ладожских шхер, об истории исследования и заселения Ладожских шхер. У всех будет прекрасная возможность сделать много красивых и необычных фотографий. За два часа мы посетим остров Хонкасало, увидим Дачу Винтера и насладимся видами на скалы острова Хавус.

ВРЕМЯ ПРОГУЛОК: 10:00-12:00; 12:00-14:00; 15:00-17:00; 17:00-19:00; 19:00-21:00 Выбрать дату