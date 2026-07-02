в василиса

Прекрасный маршрут для морской прогулки, чтобы отдохнуть душой. Увы, сами нерпы живут своей жизнью и увидеть их можно только в «сезон», но когда бронировали экскурсию, нас об этом сразу предупредили. В итоге всё равно остались довольны поездкой, красоту Карелии не передать словами (а ради нерп можно и в следующем году вернуться).