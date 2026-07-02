Приглашаем вас в умиротворяющее и комфортное путешествие, в котором вы ощутите связь с природой и зарядитесь энергией. В стороне от массовых троп мы проедем по живописным местам национального парка «Ладожские шхеры».
Минуем необитаемые острова, извилистые проливы и отвезём вас к секретным локациям для поиска и наблюдением за Ладожской Нерпой.
Минуем необитаемые острова, извилистые проливы и отвезём вас к секретным локациям для поиска и наблюдением за Ладожской Нерпой.
Описание экскурсииИндивидуальное путешествие на комфортабельном катере по национальному парку Ладожские шхеры. Мы пройдём по уникальному маршруту среди маленьких скалистых островов, по извилистым проливам северного Приладожья. В пути у нас будет несколько остановок около видовых мест с красивейшими пейзажами. А на одном из необитаемых островов мы совершим высадку на берег, где с высокой скалы открывается изумительный панорамный вид на просторы Ладоги, а у подножия будут маленькие острова и проливы. В процессе путешествия вы узнаете, что такое «Крыша Ладоги», на каком острове живёт медведь, тихонько пройдёте мимо Каменной Черепахи, вдохнёте сладкий пьянящий воздух самого большого озера в Европе, сможете запечатлеть таинственный «Тайский мох», растущий только на отвесных недоступных скалах. В процессе нашего путешествия мы специально пойдём в те места, где обитает Ладожская нерпа! Эти красотки любят понежится на некоторых Ладожских островах, куда мы отправимся, украдкой полюбоваться этим зрелищем. Важная информация:
- Гостям нужно с собой обязательно иметь заряженный телефон и одеваться по погоде. Удобная обувь пригодится.
- Все катера закрытые, с обзорными окнами и отоплением (если это нужно).
- Бинокль может пригодиться для наблюдений за животными.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В пути:
- Никольский Храм на. о Риеккалансаари
- Старинное имение Доктора Винтера
- Отвесные скалы о. Хавус
- Острова Ладожских шхер
- Открытую Ладогу
- В Ладожских Шхерах:
- О. Хонкасало
- Голые камни на которых удивительным образом растут деревья
- Гору Вахтимяки (Крыша Ладоги)
- Остров «Каменной черепахи»
- Мощный утёс, который запечатлел художник Николай Рерих
- Чудесную природу
- Излюбленные места обитания Ладожской нерпы
Что включено
- Увлекательное путешествие на катере обеспеченного всеми средствами безопасности
- Рассказы капитана
- Спасательные жилеты
- Водное путешествие по Нац. парку «Ладожские Шхеры»
- Пребывание на острове в Ладожских Шхерах
Что не входит в цену
- Оплата за пребывание за в Национальном парке «Ладожские шхеры». Есть бесплатные-льготные категории
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Валаамская, 1
Завершение: Г. Сортавала, ул. Валаамская, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Гостям нужно с собой обязательно иметь заряженный телефон и одеваться по погоде. Удобная обувь пригодится
- Все катера закрытые, с обзорными окнами и отоплением (если это нужно)
- Бинокль может пригодиться для наблюдений за животными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
Прекрасный маршрут для морской прогулки, чтобы отдохнуть душой. Увы, сами нерпы живут своей жизнью и увидеть их можно только в «сезон», но когда бронировали экскурсию, нас об этом сразу предупредили. В итоге всё равно остались довольны поездкой, красоту Карелии не передать словами (а ради нерп можно и в следующем году вернуться).
Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо команде за такую замечательную экскурсию! Приехали из Питера специально чтобы посмотреть на нерп, нерпы не подвели:) Заодно посмотрели на катере Ладогу. Всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо за возможность увидеть животных в их естественной среде обитания. Дитёнок остался доволен)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере»
Групповая
до 22 чел.
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 24 чел.
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Погрузитесь в атмосферу Карелии на катере, наслаждаясь видами Ладожских шхер и уникальной природой, создающей незабываемые впечатления
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Путешествие на катере по живописным местам Ладожских шхер. Уникальная возможность увидеть нерп и других животных в их естественной среде
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 27 500 ₽ за всё до 11 чел.
27 500 ₽ за экскурсию