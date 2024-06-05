Приглашаем вас в умиротворяющее и комфортное путешествие, в котором вы ощутите связь с природой и зарядитесь энергией. В стороне от массовых троп мы проедем по живописным местам национального парка «Ладожские шхеры».
Минуем необитаемые острова, извилистые проливы и отвезём вас к секретным локациям для наблюдения за представителями местной фауны, включая краснокнижных.
Минуем необитаемые острова, извилистые проливы и отвезём вас к секретным локациям для наблюдения за представителями местной фауны, включая краснокнижных.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В путешествии вы узнаете, что такое «крыша Ладоги», на каком острове живёт медведь, где построил свою хатку хитрый бобёр и почему морские котики живут не только в море.
Тихонько пройдёте мимо Каменной черепахи, вдохнёте сладкий пьянящий воздух самого большого озера в Европе, сможете запечатлеть таинственный «таиландский мох», растущий только на отвесных недоступных скалах.
На одном из островов будет остановка с выходом. Также по пути мы будем замедляться в некоторых локациях, чтобы вы насладились природой — в особом месте вы вблизи понаблюдаете за ладожскими нерпами.
Организационные детали
- Все наши катера обеспечены необходимыми средствами безопасности (в соответствии с правилами Морского регистра). Есть спасательные жилеты разных размеров, включая детские, спасательные плоты, навигационное оборудование и др. спец. средства. Лицензия на перевозку морским и внутренним водным транспортом.
- Мы можем провести экскурсию для большего числа участников на катере большего размера, стоимость для компании от 6 до 11 человек составит 28000 руб.
- Сопровождать вас буду я или другой гид-капитан из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Валаамская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Сортавале
Интерес к активному и приятному отдыху помогает нам создавать широкий ассортимент туристических услуг в Сортавале. Наша команда создаёт интересные авторские программы, мы открываем новые направления и постоянно работаем над маршрутами, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым и влюбить в Ладогу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
5 июня 2024
Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
А
Алла
14 мая 2024
Ездили в путешествие с ребенком, очень удобно и комфортно. Главная цель была - увидеть нерп, и мы это сделали 🥳
Всем рекомендую!
Всем рекомендую!
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