Приглашаем вас в умиротворяющее и комфортное путешествие, в котором вы ощутите связь с природой и зарядитесь энергией. В стороне от массовых троп мы проедем по живописным местам национального парка «Ладожские шхеры». Минуем необитаемые острова, извилистые проливы и отвезём вас к секретным локациям для наблюдения за представителями местной фауны, включая краснокнижных.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В путешествии вы узнаете, что такое «крыша Ладоги», на каком острове живёт медведь, где построил свою хатку хитрый бобёр и почему морские котики живут не только в море.

Тихонько пройдёте мимо Каменной черепахи, вдохнёте сладкий пьянящий воздух самого большого озера в Европе, сможете запечатлеть таинственный «таиландский мох», растущий только на отвесных недоступных скалах.

На одном из островов будет остановка с выходом. Также по пути мы будем замедляться в некоторых локациях, чтобы вы насладились природой — в особом месте вы вблизи понаблюдаете за ладожскими нерпами.

Организационные детали