Присоединитесь к путешествию, в котором вам обеспечены незабываемые пейзажи и уникальные впечатления от поездки на Аэроглиссере по узким заснеженным проливам Ладожских Шхер сквозь кристальные ледяные торосы.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Удивительный Остров Валаам! У вас будет 3 часа на самостоятельное посещение этого живописного места! Незабываемые пейзажи и уникальные впечатления от поездки на Аэроглиссере по узким заснеженным проливам Ладожских Шхер сквозь кристальные ледяные торосы - вот о чем эта поездка! Во время нашей экскурсии вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитую Дачу Винтера, остров Хавус и остров Риеккалансаари. Прекрасные фотографии и незабываемые воспоминания обеспечены!
Ежедневно 09:00, 11:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дачу Винтера
- Остров Хавус
- Остров Риеккалансаари
- О. Валаам
Что включено
- Трансфер и рассказ от капитана
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала ул. Промышленная 44
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00, 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
