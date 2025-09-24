Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Присоединитесь к путешествию, в котором вам обеспечены незабываемые пейзажи и уникальные впечатления от поездки на Аэроглиссере по узким заснеженным проливам Ладожских Шхер сквозь кристальные ледяные торосы.

Сортавала Ваш гид в Сортавале Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-9 человек Когда Ежедневно 09:00, 11:30 58 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 11:30

Описание экскурсии Что вас ожидает: Удивительный Остров Валаам! У вас будет 3 часа на самостоятельное посещение этого живописного места! Незабываемые пейзажи и уникальные впечатления от поездки на Аэроглиссере по узким заснеженным проливам Ладожских Шхер сквозь кристальные ледяные торосы - вот о чем эта поездка! Во время нашей экскурсии вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитую Дачу Винтера, остров Хавус и остров Риеккалансаари. Прекрасные фотографии и незабываемые воспоминания обеспечены!

Ежедневно 09:00, 11:30 Выбрать дату