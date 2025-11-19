В этом туре вас ждут увлекательные зимние приключения: сафари на снегоходах, путешествие по Ладоге на аэролодке, посещение горного парка «Рускеала» и исторического парка «Бастион», музей частной коллекции Кронида Гоголева, а также мастер-классы и встреча Нового 2026 года!
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Путешествие по Ладожским шхерам
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в 08:25.
Встреча на вокзале Сортавалы, завтрак в кафе.
Вы отправитесь с гидом на обзорную экскурсию по Сортавале, прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.
Далее вы посетите Музей частной коллекции Кронида Гоголева с работами художника в уникальной технике резьбы по дереву.
С причала Сортавалы вы отправитесь на двухчасовую прогулку на аэролодках по Ладожскому озеру – самому большому озеру Европы!
Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы. Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Багаж будет доставлен служебной машиной в загородный комплекс «Ягодная деревня». На экскурсию вы отправитесь налегке.
Экскурсия закончится прибытием в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.
Здесь вас уже будет ждать обед.
После расселения по номерам у вас будет свободное время.
При желании можно посетить русскую баню или баню-фурако на берегу пролива, отправиться на снегоходный маршрут, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.
Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане или у костра (в зависимости от погодных условий).
Ужин в ресторане комплекса (шведский стол).
Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.
Мастер-класс по новогодней игрушке. Горный парк Рускеала. Снегоходный маршрут
После завтрака в ресторане комплекса вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению новогодней елочной игрушки.
Под руководством мастера вы своими руками сделаете для себя или в подарок близкому человеку карельский оберег, который защитит от зла, принесет удачу, здоровье и благополучие в наступающем Новом году.
Днем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по острову или материковой части, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату) или отдохнуть в номерах.
Обед в ресторане комплекса.
Затем вы отправитесь в горный парк «Рускеала».
Здесь вас ждет увлекательный снегоходный маршрут по окрестностям (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).
Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.
Маршрут средней сложности занимает около 2 часов. Для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
По окончании снегоходного маршрута вы прогуляетесь по освещенному разноцветными огнями парку во время наземной экскурсии с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России (за доп. плату возможно посещение подземной части каньона). Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро «Ладожская» и «Приморская» в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После возвращения на базу вас ждет небольшой легкий ужин.
Перед началом вечерней праздничной программы у вас будет свободное время, чтобы немного отдохнуть, переодеться и приготовиться к встрече Нового года!
В 22:30 собираемся в ресторане за праздничным столом на банкет.
Вас ждет развлекательная анимационная программа, встреча с Дедом Морозом, новогодняя вечеринка.
В 03:00 ресторан закроется.
Мастер-класс по приготовлению калиток и музыкальный мастер-класс. Дискотека
Утром, сразу после завтрака, будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционной карельской выпечки.
Хранитель карельских традиций поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки, и уже во время обеда-пикника у костра (зависит от погодных условий) вы сможете их попробовать!
Затем вы поучаствуете в музыкальном мастер-классе: вы узнаете историю музыкальных инструментов, а также поиграете на них.
В зависимости от погоды, музыкальный мастер-класс пройдет у костра или в ресторане.
После небольшого отдыха мы предлагаем вам присоединиться к нам в ресторане, чтобы всем вместе попеть в караоке любимые песни перед ужином.
Ужин в ресторане плавно перейдёт в дискотеку!
Вы расслабитесь и потанцуете под любимые хиты в компании близких людей и новых знакомых, насладитесь ощущением праздника и зарядитесь позитивом!
Не забудьте захватить с собой хорошее настроение и готовность танцевать без остановки!
Активная и громкая часть программы закончится в 23:00, но это не повод расходиться – для тех, кто еще не готов спать, будет организовано «тихое» афтепати.
Исторический парк Бастион. Восхождение на гору Паасо
Вы позавтракаете в ресторане на базе и отправитесь на экскурсию в исторический парк «Бастiонъ» – культурно-просветительский центр формата «живой истории».
Здесь вы примерите на себя роль викинга в музее «Крепость черного медведя», погрузитесь в историю советско-финляндских конфликтов в музее «Четыре фронта», посетите эко-площадку «Каменный век» – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами.
У вас будет возможность сфотографироваться в исторических костюмах и поучаствовать в мастер-классах.
Далее вы пообедаете в аутентичной таверне на территории парка.
Затем вы подниметесь по экотропе на живописную гору Паасо (или Паасонвуори, «гора с плоской вершиной»).
Отсюда, с высоты 80 метров, открывается великолепный вид на окрестности: реку Хелюлянйоки и озеро Кармаланъярви, через которое проложен железнодорожный мост, по которому ходит знаменитый поезд на паровозной тяге «Рускеальский экспресс».
Вечером у вас будет свободное время в Сортавале. Можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
Перед этим автобус заедет на ж/д вокзал, и будет предложено оставить багаж до поезда в камере хранения. Обратите внимание! Услуга платная, цены уточняются на месте.
Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала Сортавалы в 18:45 «Ласточка» в Санкт-Петербург, в 20:36 ночной поезд № 160, идущий через Петербург в Москву.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00.
Проживание
Тур предполагает двухместное размещение в домике в загородном комплексе «Ягодная деревня».
Стоимость тура на 1 человека – 99 900 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 10%.
Доплата за одноместное размещение в домике – 20 000 руб. (по желанию).
Варианты проживания
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Вы будете жить в загородном комплексе «Ягодная деревня» на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.
На территории комплекса расположены:
- ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой выше;
- внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми;
- 50 уютных домиков вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати-трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник;
- баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель;
- русская баня;
- костровая зона с местами для сидения;
- собственная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в домике (3 ночи)
- Питание, указанное в программе (трехразовое по программе, кроме ужина в последний день)
- Новогодний банкет, праздничная программа 31 декабря
- Услуги опытных гидов, инструкторов, шеф-повара
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, снегоходы)
- Снегоходный маршрут
- Экипировка на снегоходный маршрут: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки
- Мастер-классы: кулинарный, музыкальный и по изготовлению елочной игрушки
- Все трансферы по программе
- Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Доплата за одноместное размещение в домике - 20 000 руб. (по желанию)
- Доплата за одноместную посадку на снегоходе - 12 500 руб. (по желанию)
- Баня-фурако (по желанию) - 6 000 руб. /сеанс до 2-х часов (до 4-х чел.)
- Русская баня (по желанию) - 10 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.)
- Сувениры
- Алкоголь (возможно употребление своего алкоголя: пробковый сбор - 400 руб. за бутылку крепкого, 250 руб. за вино)
- Доп. услуги на базе (снегоступы, лыжи, снегоходы) - цену уточнять на стойке администратора
- Доплата за проживание с питомцем - 1 000 руб. /ночь
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с собакой?
В Ягодной деревне можно отдохнуть вместе со своей собакой небольшой породы (до 30 кг).
Проживание с питомцем стоит 1000 руб. /ночь, при заезде берётся залог 5000 руб., который возвращается, если собака вела себя воспитанно.
Мы выдаём миски и биопакеты, чтобы отдых был комфортным и для вас, и для других гостей.
Ваш питомец может оставаться в домике, пока вы на экскурсиях, в парке «Бастион» маленьких собак (которых можно взять на руки) пускают внутрь, а больших просят подождать на улице.
Важно помнить, что вся ответственность за поведение питомца остаётся на владельце.
Есть ли рекомендации по прибытию?
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в 08:25.
Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00 в заключительный день тура.
Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 12 лет – 10%.