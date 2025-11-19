1 день

Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Путешествие по Ладожским шхерам

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в 08:25.

Встреча на вокзале Сортавалы, завтрак в кафе.

Вы отправитесь с гидом на обзорную экскурсию по Сортавале, прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.

Далее вы посетите Музей частной коллекции Кронида Гоголева с работами художника в уникальной технике резьбы по дереву.

С причала Сортавалы вы отправитесь на двухчасовую прогулку на аэролодках по Ладожскому озеру – самому большому озеру Европы!

Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы. Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Багаж будет доставлен служебной машиной в загородный комплекс «Ягодная деревня». На экскурсию вы отправитесь налегке.

Экскурсия закончится прибытием в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Здесь вас уже будет ждать обед.

После расселения по номерам у вас будет свободное время.

При желании можно посетить русскую баню или баню-фурако на берегу пролива, отправиться на снегоходный маршрут, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.

Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане или у костра (в зависимости от погодных условий).

Ужин в ресторане комплекса (шведский стол).

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

