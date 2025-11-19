Мои заказы

4 дня в «Ягодной деревне». Новый год в Карелии

4 дня в «Ягодной деревне»
Проведите незабываемые новогодние каникулы в Карелии в насыщенном четырехдневном туре! Вы остановитесь в уютном загородном комплексе на одном из островов Ладоги.

В этом туре вас ждут увлекательные зимние приключения: сафари на снегоходах, путешествие по Ладоге на аэролодке, посещение горного парка «Рускеала» и исторического парка «Бастион», музей частной коллекции Кронида Гоголева, а также мастер-классы и встреча Нового 2026 года!
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавалу. Обзорная экскурсия по городу. Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Путешествие по Ладожским шхерам

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в 08:25.

Встреча на вокзале Сортавалы, завтрак в кафе.

Вы отправитесь с гидом на обзорную экскурсию по Сортавале, прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его необычной застройкой и живописной природой, узнаете о судьбе города: от его основания до современной жизни.

Далее вы посетите Музей частной коллекции Кронида Гоголева с работами художника в уникальной технике резьбы по дереву.

С причала Сортавалы вы отправитесь на двухчасовую прогулку на аэролодках по Ладожскому озеру – самому большому озеру Европы!

Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы. Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Багаж будет доставлен служебной машиной в загородный комплекс «Ягодная деревня». На экскурсию вы отправитесь налегке.

Экскурсия закончится прибытием в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Здесь вас уже будет ждать обед.

После расселения по номерам у вас будет свободное время.

При желании можно посетить русскую баню или баню-фурако на берегу пролива, отправиться на снегоходный маршрут, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату, цены уточняйте на стойке администратора) или отдохнуть в номерах.

Вечером продолжим знакомиться за настольными играми и общением в ресторане или у костра (в зависимости от погодных условий).

Ужин в ресторане комплекса (шведский стол).

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.

2 день

Мастер-класс по новогодней игрушке. Горный парк Рускеала. Снегоходный маршрут

После завтрака в ресторане комплекса вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению новогодней елочной игрушки.

Под руководством мастера вы своими руками сделаете для себя или в подарок близкому человеку карельский оберег, который защитит от зла, принесет удачу, здоровье и благополучие в наступающем Новом году.

Днем у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по острову или материковой части, взять в аренду лыжи, снегоступы и другой инвентарь для активного времяпрепровождения (за доп. плату) или отдохнуть в номерах.

Обед в ресторане комплекса.

Затем вы отправитесь в горный парк «Рускеала».

Здесь вас ждет увлекательный снегоходный маршрут по окрестностям (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).

Перед стартом вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.

Маршрут средней сложности занимает около 2 часов. Для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.

По окончании снегоходного маршрута вы прогуляетесь по освещенному разноцветными огнями парку во время наземной экскурсии с гидом.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России (за доп. плату возможно посещение подземной части каньона). Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро «Ладожская» и «Приморская» в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После возвращения на базу вас ждет небольшой легкий ужин.

Перед началом вечерней праздничной программы у вас будет свободное время, чтобы немного отдохнуть, переодеться и приготовиться к встрече Нового года!

В 22:30 собираемся в ресторане за праздничным столом на банкет.

Вас ждет развлекательная анимационная программа, встреча с Дедом Морозом, новогодняя вечеринка.

В 03:00 ресторан закроется.

3 день

Мастер-класс по приготовлению калиток и музыкальный мастер-класс. Дискотека

Утром, сразу после завтрака, будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционной карельской выпечки.

Хранитель карельских традиций поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.

Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки, и уже во время обеда-пикника у костра (зависит от погодных условий) вы сможете их попробовать!

Затем вы поучаствуете в музыкальном мастер-классе: вы узнаете историю музыкальных инструментов, а также поиграете на них.

В зависимости от погоды, музыкальный мастер-класс пройдет у костра или в ресторане.

После небольшого отдыха мы предлагаем вам присоединиться к нам в ресторане, чтобы всем вместе попеть в караоке любимые песни перед ужином.

Ужин в ресторане плавно перейдёт в дискотеку!

Вы расслабитесь и потанцуете под любимые хиты в компании близких людей и новых знакомых, насладитесь ощущением праздника и зарядитесь позитивом!

Не забудьте захватить с собой хорошее настроение и готовность танцевать без остановки!

Активная и громкая часть программы закончится в 23:00, но это не повод расходиться – для тех, кто еще не готов спать, будет организовано «тихое» афтепати.

4 день

Исторический парк Бастион. Восхождение на гору Паасо

Вы позавтракаете в ресторане на базе и отправитесь на экскурсию в исторический парк «Бастiонъ» – культурно-просветительский центр формата «живой истории».

Здесь вы примерите на себя роль викинга в музее «Крепость черного медведя», погрузитесь в историю советско-финляндских конфликтов в музее «Четыре фронта», посетите эко-площадку «Каменный век» – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами.

У вас будет возможность сфотографироваться в исторических костюмах и поучаствовать в мастер-классах.

Далее вы пообедаете в аутентичной таверне на территории парка.

Затем вы подниметесь по экотропе на живописную гору Паасо (или Паасонвуори, «гора с плоской вершиной»).

Отсюда, с высоты 80 метров, открывается великолепный вид на окрестности: реку Хелюлянйоки и озеро Кармаланъярви, через которое проложен железнодорожный мост, по которому ходит знаменитый поезд на паровозной тяге «Рускеальский экспресс».

Вечером у вас будет свободное время в Сортавале. Можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.

Перед этим автобус заедет на ж/д вокзал, и будет предложено оставить багаж до поезда в камере хранения. Обратите внимание! Услуга платная, цены уточняются на месте.

Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала Сортавалы в 18:45 «Ласточка» в Санкт-Петербург, в 20:36 ночной поезд № 160, идущий через Петербург в Москву.

Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00.

Проживание

Тур предполагает двухместное размещение в домике в загородном комплексе «Ягодная деревня».

Стоимость тура на 1 человека – 99 900 руб. /чел.

Скидка детям до 12 лет – 10%.

Доплата за одноместное размещение в домике – 20 000 руб. (по желанию).

Варианты проживания

Загородный комплекс «Ягодная деревня»

3 ночи

Вы будете жить в загородном комплексе «Ягодная деревня» на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.

На территории комплекса расположены:

  • ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой выше;
  • внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • 50 уютных домиков вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати-трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник;
  • баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель;
  • русская баня;
  • костровая зона с местами для сидения;
  • собственная парковка.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в домике (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе (трехразовое по программе, кроме ужина в последний день)
  • Новогодний банкет, праздничная программа 31 декабря
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, шеф-повара
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, снегоходы)
  • Снегоходный маршрут
  • Экипировка на снегоходный маршрут: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки
  • Мастер-классы: кулинарный, музыкальный и по изготовлению елочной игрушки
  • Все трансферы по программе
  • Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Сортавалы и обратно
  • Ужин в последний день программы (по желанию)
  • Доплата за одноместное размещение в домике - 20 000 руб. (по желанию)
  • Доплата за одноместную посадку на снегоходе - 12 500 руб. (по желанию)
  • Баня-фурако (по желанию) - 6 000 руб. /сеанс до 2-х часов (до 4-х чел.)
  • Русская баня (по желанию) - 10 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.)
  • Сувениры
  • Алкоголь (возможно употребление своего алкоголя: пробковый сбор - 400 руб. за бутылку крепкого, 250 руб. за вино)
  • Доп. услуги на базе (снегоступы, лыжи, снегоходы) - цену уточнять на стойке администратора
  • Доплата за проживание с питомцем - 1 000 руб. /ночь
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур с собакой?

В Ягодной деревне можно отдохнуть вместе со своей собакой небольшой породы (до 30 кг).

Проживание с питомцем стоит 1000 руб. /ночь, при заезде берётся залог 5000 руб., который возвращается, если собака вела себя воспитанно.

Мы выдаём миски и биопакеты, чтобы отдых был комфортным и для вас, и для других гостей.

Ваш питомец может оставаться в домике, пока вы на экскурсиях, в парке «Бастион» маленьких собак (которых можно взять на руки) пускают внутрь, а больших просят подождать на улице.

Важно помнить, что вся ответственность за поведение питомца остаётся на владельце.

Есть ли рекомендации по прибытию?

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд № 160В с прибытием из Москвы в 08:25.

Обратные билеты нужно купить на поезда с отправлением из Сортавалы не ранее 18:00 в заключительный день тура.

Есть ли скидки на тур?

Скидка детям до 12 лет – 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

