Девичник в Карелии: Приватный комфорт-тур - воздушный шар, ретропоезд, Рускеала, шхеры

Это девичник, который выглядит как маленькое кино
Описание тура

Это девичник, который выглядит как маленькое кино: рассвет над карельскими лесами с высоты воздушного шара, бирюзовый мрамор Рускеалы, шхеры Ладоги с высадками на острова — и финал на ретропоезде 19 века с бархатом, живой музыкой и шампанским. За 3 дня вы успеете прожить вау, но без ощущения марафона — красиво, цельно и с правильными паузами.

Мы продюсируем этот сценарий так, чтобы было спокойно и комфортно всем: встречаем в Сортавале, держим логистику, заботимся о багаже, оставляем окна на сон, отдых и удовольствие от отеля у Ладоги. Вы просто приезжаете — и дальше остаётся главное: быть вместе, смеяться, выдыхать и увезти с собой память, которую хочется пересматривать.

Кому подойдёт этот тур:

  • Девичникам и компаниям подруг 4 - 10 человек, которые хотят не просто поездку, а событие с атмосферой: красиво, легко, по-настоящему — без суеты и компромиссов.

  • Тем, кто мечтает о Карелии как в кино: бирюзовый мрамор Рускеалы, шхеры с высадками на острова, ретропоезд с шампанским и живая музыка — вау-моменты, собранные в цельный сценарий.

  • Тем, для кого важен комфорт тела как стандарт: нормальный сон, тишина, паузы, понятный темп, время на отель и Ладогу — чтобы не устать от отдыха.

  • Тем, кто ценит приватность и безопасность: только ваша компания, проверенная логистика, один ответственный на месте, заранее продуманные детали и план B (включая перенос полёта на шаре по погоде).

  • Тем, кому нужен баланс впечатлений и восстановления: утром — шар/природа, днём — шхеры и культурные точки, вечером — мягкий отдых и красивый ужин у воды.

  • Тем, кто любит, когда есть свобода выбора: можно добавить Spa, зиплайн, больше прогулок и фото-остановок — или оставить ритм мягким и восстановительным.

  • Тем, кто хочет за 3 дня сменить картинку так, чтобы вернуться не выжатой, а наполненной — с ощущением мы были вместе, и это получилось.

Кому точно не подойдёт этот тур:

  • Тем, кто выбирает поездки строго по минимальной цене и готов мириться с компромиссами по размещению, логистике и сервису. Здесь вы платите за предсказуемый комфорт, спокойствие и продюсерскую организацию.

  • Тем, кто хочет впихнуть всё за 3 дня: по 15 точек в день, постоянные переезды, гонка и быстрее-быстрее. Наш формат — впечатления + паузы, чтобы поездка проживалась, а не отбивалась галочками.

  • Тем, кто едет за шумной тусовкой, ночными барами и бессонными вечерами. Эта Карелия — про тишину, природу, вкусные ужины и нормальный сон (особенно важно, потому что полёт на шаре требует раннего подъёма).

  • Тем, кому принципиально контролировать всё и менять план каждые 30 минут. Мы оставляем свободу внутри дня, но сценарий собран так, чтобы снять тревогу и трение: тайминги, логистика и ключевые точки уже продуманы.

  • Тем, кто ищет жёсткий экстрим/выживание: палатки, тяжёлые походы, бытовые испытания. Здесь будет слишком по-взрослому: комфортный отель у Ладоги, забота и безопасные активности.

Программа может быть именно такой — как готовый пример частного девичника-путешествия с нашим продюсерским ритмом и продуманной организацией. Но она не жёсткая: мы легко адаптируем сценарий под вашу компанию — по длительности, темпу, интересам, уровню активности, формату праздник/restore/киношная эстетика и личным границам — чтобы девичник получился вашим, а не как у всех.

Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Программа тура по дням

1 день

Водопады, месторождение граната, закат над Ладогой

  • Мы встречаем вас на вокзале в Сортавале — без суеты, ожиданий и а куда дальше? . С первых минут вы просто переключаетесь в режим мы под присмотром, можно расслабиться. Спокойный завтрак уже включён: собираемся, знакомимся, настраиваем ритм группы — без спешки и организационных чатов.

  • Дальше — первая порция карельского вау без толпы и лишних переездов: едем к водопадам Северного Приладожья. Это тот самый звук воды и леса, который мгновенно очищает голову. Заедем на месторождение граната — каждая добудет себе камень-талисман на память (не сувенир из лавки, а свой, настоящий). Маленький ритуал, который делает поездку вашей.

  • После — мягкое заселение в отель на берегу Ладоги. Мы берём на себя всю бытовую часть: заезд, номера, вещи — чтобы вы не думали ни о чем, кроме отдыха. Обедаем, выдыхаем, делаем паузу на сон/тишину/перезагрузку. По желанию — Спа при отеле или прогулка вдоль воды: комфорт тела здесь — не опция, а стандарт.

  • Вечер оставляем свободным — именно так рождается близость. Можно гулять по большой территории комплекса, устроить красивый ужин в ресторане, открыть вино, поговорить по-настоящему и встретить карельский закат, который выглядит как фильтр, но без фильтра. Это день, когда девичник не начинается гонкой, а начинается правильно: спокойно, эстетично и с ощущением, что всё уже продумано.

2 день

Воздушный шар на рассвете, шхеры, деревня Викингов

  • Этот день собран как продюсерский сценарий: один большой вау-момент + природная красота без толпы + культурный опыт без скучной экскурсионщины. И при этом — с заботой о ритме и восстановлении.

  • Ранний выезд на воздушный шар. Да, подъём будет ранним, но это ровно тот случай, когда стоило — потому что Карелия сверху выглядит невероятно: леса, озёра, долины и тишина, которую сложно описать. На месте — инструктаж, всё безопасно и организовано, вам не нужно ничего разруливать. Финал — как положено событию: бокал шампанского, торжественное посвящение и сертификаты. Очень красивый старт дня и идеальный контент, но главное — эмоция, которая держится ещё долго.

  • После возвращаемся в отель и компенсируем ранний подъём правильной паузой: поздний завтрак, время отдохнуть, поспать, прогуляться по территории. Мы специально оставляем это окно — чтобы вы не устали от отдыха и не ехали дальше на силе воли.

  • Дальше — Ладожские шхеры на скоростном катере. Это Карелия, ради которой сюда возвращаются: отвесные скалы, узкие проливы, вода и воздух, от которых будто проветривает голову. Высадки на уединённые острова — без толпы, с ощущением, что вы одни на весь пейзаж. Там мы делаем маленький карельский ритуал: загадываем желание по местным обычаям — такие вещи потом вспоминаются как наше.

  • После — вкусный карельский обед (без спешки и очередей), и уже ближе к вечеру — Музей живой истории / Деревня викингов. Это не послушать и уйти, а живое пространство: реконструкция поселения, увлекательный рассказ, дегустация медовухи, ремесленные зоны и мастер-классы (кузнечное дело, гончарка), где можно попробовать руками. Лёгкий драйв, много смеха и ощущение, что день получился цельным.

  • Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем — и вы снова в режиме нам хорошо, и всё уже устроено.

Если полёт на шаре отменят из-за погоды — мы переносим его на следующий день. Это часть нашего плана B: впечатление будет, просто в правильное окно по условиям и безопасности.

3 день

Горный парк Рускеала, мраморный каньон, ретропоезд

  • Утро начинаем без гонки: завтрак в отеле и время досмаковать Карелию — выспаться, неспешно собрать вещи, прогуляться у воды, выпить кофе с видом. Этот день мы специально строим так, чтобы финальные впечатления были яркими, но вы уехали не выжатые, а наполненные.

  • Дальше — мягкое выселение: о чемоданах мы позаботимся, вам не нужно думать, где их оставить и как всё успеть. И отправляемся в Рускеалу — место, которое невозможно просто посмотреть. Это мраморный каньон с бирюзовой водой, свет, который красиво ложится на кожу и на кадр, и ощущение масштаба, от которого хочется говорить тише. Пройдёмся по лучшим точкам, узнаем историю карьеров — без перегруза фактами, по делу и интересно. По желанию можно добавить адреналин: зиплайн над каньоном — для тех, кто любит чуть-чуть смелости.

  • После — обед в местном кафе, чтобы спокойно восстановиться и не превращать день в марафон.

  • И затем — Подземная Рускеала. Это тот самый скрытый слой путешествия, куда попасть непросто, но с нами возможно: бывшие штольни добычи мрамора, а сегодня — мистические гроты, где звук и свет работают как декорации. Очень кинематографично и абсолютно не как у всех.

  • Финальный аккорд — ретропоезд. Не просто дорога обратно, а красиво поставленная сцена: настоящий паровоз, вагоны в стиле конца Xix века, бархат, живой звук, шампанское — и ощущение, что вы завершаете девичник не прощанием на бегу, а последним роскошным кадром. На таком поезде вы точно ещё не ездили — и это идеальная точка для памяти.

Дальше мы аккуратно разводим логистику под ваши поезда:

  • тех, кто уезжает на питерской Ласточке, проводим и посадим — без нервов и беготни;

  • у тех, кто едет в Москву, будет время на ужин: заедем в ресторан национальной кухни и затем так же спокойно довезём до вокзала и посадим на поезд.

Это день, где всё заканчивается правильно: красиво, спокойно, продуманно — и с ощущением девичник получился.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2 ночи в гостевом комплексе Времена года на берегу Ладожского озера
  • Завтраки (3 дня) - в отеле
  • Встреча и сопровождение по программе: турлидер в группе, организационная поддержка на протяжении тура
  • Все переезды по маршруту в рамках программы (встреча/перемещения между локациями/доставка к поездам по завершении)
  • Экскурсия к водопадам Северного Приладожья
  • Посещение месторождения граната + возможность добыть сувенир
  • Прогулка по Ладожским шхерам на катере с высадками на острова
  • Посещение этно-комплекса Музей живой истории Карелии (Деревня викингов): экскурсия и активности по программе комплекса
  • Посещение горного парка Рускеала + экскурсия по наземной части
  • Экскурсия Подземная Рускеала
  • Билеты на ретропоезд 19 века - проезд по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до/из Сортавалы
  • Обеды и ужины (оплачиваются отдельно в ресторанах/кафе бронируем лучшие места)
  • Полет на воздушном шаре
  • Spa/баня при отеле
  • Развлечения и активности в Рускеале по желанию (например, зиплайн)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это приватный тур только для вашей компании. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

