Девичник в Карелии: Приватный комфорт-тур - воздушный шар, ретропоезд, Рускеала, шхеры
Это девичник, который выглядит как маленькое кино
«Это девичник, который выглядит как маленькое кино: рассвет над карельскими лесами с высоты воздушного шара, бирюзовый мрамор Рускеалы, шхеры Ладоги с высадками на острова — и финал на ретропоезде 19 века с бархатом, живой музыкой и шампанским»
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 72 000 ₽
144 000 ₽ за человека
Мужская Карелия. Приватный комфорт-тур: воздушный шар, рыбалка, баня, ретро-поезд
Это не тур по Карелии, а приватный выезд на три дня
«За эти три дня вы поймаете Карелию в её лучших состояниях: рассветный полёт на воздушном шаре над лесами и озёрами, скорость и острова Ладожских шхер, мраморный каньон Рускеалы и редкая Подземная Рускеала — туда, куда обычно сложно попасть»
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 75 000 ₽
150 000 ₽ за человека
Романтическая Карелия для двоих: воздушный шар, отель на берегу Ладоги, Рускеала
Это приватный романтический выезд для двоих в летнюю Карелию
«Тем, кто любит вау-эмоции в комфортной подаче: полёт на воздушном шаре на рассвете/закате с шампанским и сертификатом — как событие, а не галочка»
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 150 000 ₽
300 000 ₽ за человека
Карелия. Комфорт-тур до 6 чел. Воздушный шар, ретропоезд, Рускеала, Ладожские шхеры
Карелия в этом туре - не про успеть всё, а про чётко собранные впечатления и спокойный ритм, в котором легко выдохнуть
«И при этом здесь есть тот самый набор вау, ради которого потом хочется пересматривать фото: воздушный шар на рассвете, Подземная Рускеала, ретропоезд-паровоз с атмосферой 19 века и живой музыкой»
1 мая в 10:00
23 окт в 10:00
от 69 900 ₽
139 800 ₽ за человека
