1 день

Выборг, скандинавская кухня и ужин в средневековой таверне

Мы встречаемся в Санкт-Петербурге и отправляемся в путешествие в сторону элегантного Выборга, расположенного на берегу Финского залива.

Сопровождающий группы уже подготовил для нас приветственное игристое с легкими закусками, чтобы познакомиться и поднять бокал за наше путешествие!

Дорога до Выборга займет около двух часов. Сразу после приезда отправляемся на небольшую прогулку по историческому центру Выборга — городу удивительной красоты, который сохранил свое скандинавское очарование по сей день.

Мы прогуляемся по Старому городу, увидим Круглую башню, площадь Ратуши, библиотеку финского архитектора Алвара Аалто и выйдем на набережную Большого Ковша.

После прогулки нас ждёт приветственный обед в необычном месте — ресторане концептуальной северной кухни, который расположился в аутентичном винном погребе XVII века. Здесь каждое блюдо — не просто еда, а целая история!

Начнём с закуски: ржаная калитка, карельское блюдо в современной интерпретации. Хрустящая основа с начинкой из печёного картофеля, копчёной сметаны с дымной ноткой, а сверху — икра сига. Дополняет блюдо бокал прохладного Просекко, который создаёт свежий контраст и раскрывает все оттенки вкуса.

Основное блюдо — утончённый дуэт: судак, дополненный муссом из щуки, нежным морковным кремом и ароматным печёным пореем. К нему нам подадут бокал белого вина из винограда сорта Пино Гриджио с органических виноградников Сицилии.

И в завершение трапезы — сочный черничный пирог с хрустящим ржаным сабле, воздушным сыром маскарпоне и ароматным ягодным компоте.

Дополнит десерт душистый чай на карельских травах. Наслаждаемся новыми гастрономическими открытиями и приятной компанией! Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура.

Наше яркое, душевное и вкусное приключение в Карелию и Выборг начинается здесь и сейчас! Чин-чин!

После обеда заселяемся в отель в центре города.

По традиции в номере вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и вкусный отдых.

После небольшого отдыха в отеле мы отправимся на остров, где находится Выборгский замок — единственный в России полностью сохранившийся образец средневековой западноевропейской фортификации. На протяжении веков он был важным форпостом: сначала шведским, а затем российским.

Наш гид погрузит нас в атмосферу далёкого прошлого: мы узнаем, как шведы осваивали эти земли, какие связи объединяли Выборг со Скандинавией и как жили рыцари в эпоху строительства замка (XIII–XV века). Истории средневековья оживут перед нашими глазами.

После экскурсии нас будут ждать на ужин в средневековой таверне в самом сердце Старого Выборга — ресторане с историей, который славится своими блюдами, приготовленными по старинным средневековым рецептам. Здесь примечательно все: интерьер, кухонная утварь, наряды хозяюшек и необычное меню.

На закуску нам подадут дары местной семейной сыроварни с фермы «Илоранта». Попробуем ассорти авторских сыров ручной работы.

Основное блюдо вечера — поросёнок, тушёный в тёмном эле по рецепту из кулинарного сборника XI века. Это подлинный вкус Средневековья: чтобы сделать мясо особенно мягким, его сперва «купают» в эле, а затем бережно запекают. Подаётся блюдо в хлебе, а дополняют композицию сладкое яблоко и ягодный соус. Каждый кусочек переносит в атмосферу пышных пиров шведского Выборга.

В завершение трапезы — крамбл с румяной песочной крошкой и душистой начинкой из ломтиков яблок и корицы. Пряный аромат витает в воздухе!

Десерт напоминает о простых радостях старинной кухни, где каждое блюдо согревало не только тело, но и душу.

Вечером возвращаемся в наш отель после насыщенного первого дня путешествия.

Завтра мы едем в Сортавалу!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160