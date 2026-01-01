Программа тура по дням
Выборг, скандинавская кухня и ужин в средневековой таверне
Мы встречаемся в Санкт-Петербурге и отправляемся в путешествие в сторону элегантного Выборга, расположенного на берегу Финского залива.
Сопровождающий группы уже подготовил для нас приветственное игристое с легкими закусками, чтобы познакомиться и поднять бокал за наше путешествие!
Дорога до Выборга займет около двух часов. Сразу после приезда отправляемся на небольшую прогулку по историческому центру Выборга — городу удивительной красоты, который сохранил свое скандинавское очарование по сей день.
Мы прогуляемся по Старому городу, увидим Круглую башню, площадь Ратуши, библиотеку финского архитектора Алвара Аалто и выйдем на набережную Большого Ковша.
После прогулки нас ждёт приветственный обед в необычном месте — ресторане концептуальной северной кухни, который расположился в аутентичном винном погребе XVII века. Здесь каждое блюдо — не просто еда, а целая история!
Начнём с закуски: ржаная калитка, карельское блюдо в современной интерпретации. Хрустящая основа с начинкой из печёного картофеля, копчёной сметаны с дымной ноткой, а сверху — икра сига. Дополняет блюдо бокал прохладного Просекко, который создаёт свежий контраст и раскрывает все оттенки вкуса.
Основное блюдо — утончённый дуэт: судак, дополненный муссом из щуки, нежным морковным кремом и ароматным печёным пореем. К нему нам подадут бокал белого вина из винограда сорта Пино Гриджио с органических виноградников Сицилии.
И в завершение трапезы — сочный черничный пирог с хрустящим ржаным сабле, воздушным сыром маскарпоне и ароматным ягодным компоте.
Дополнит десерт душистый чай на карельских травах. Наслаждаемся новыми гастрономическими открытиями и приятной компанией! Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура.
Наше яркое, душевное и вкусное приключение в Карелию и Выборг начинается здесь и сейчас! Чин-чин!
После обеда заселяемся в отель в центре города.
По традиции в номере вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и вкусный отдых.
После небольшого отдыха в отеле мы отправимся на остров, где находится Выборгский замок — единственный в России полностью сохранившийся образец средневековой западноевропейской фортификации. На протяжении веков он был важным форпостом: сначала шведским, а затем российским.
Наш гид погрузит нас в атмосферу далёкого прошлого: мы узнаем, как шведы осваивали эти земли, какие связи объединяли Выборг со Скандинавией и как жили рыцари в эпоху строительства замка (XIII–XV века). Истории средневековья оживут перед нашими глазами.
После экскурсии нас будут ждать на ужин в средневековой таверне в самом сердце Старого Выборга — ресторане с историей, который славится своими блюдами, приготовленными по старинным средневековым рецептам. Здесь примечательно все: интерьер, кухонная утварь, наряды хозяюшек и необычное меню.
На закуску нам подадут дары местной семейной сыроварни с фермы «Илоранта». Попробуем ассорти авторских сыров ручной работы.
Основное блюдо вечера — поросёнок, тушёный в тёмном эле по рецепту из кулинарного сборника XI века. Это подлинный вкус Средневековья: чтобы сделать мясо особенно мягким, его сперва «купают» в эле, а затем бережно запекают. Подаётся блюдо в хлебе, а дополняют композицию сладкое яблоко и ягодный соус. Каждый кусочек переносит в атмосферу пышных пиров шведского Выборга.
В завершение трапезы — крамбл с румяной песочной крошкой и душистой начинкой из ломтиков яблок и корицы. Пряный аромат витает в воздухе!
Десерт напоминает о простых радостях старинной кухни, где каждое блюдо согревало не только тело, но и душу.
Вечером возвращаемся в наш отель после насыщенного первого дня путешествия.
Завтра мы едем в Сортавалу!
Крепость Корела, «город ангелов» и ужин на острове Риеккалансаари
Завтракаем в отеле и настраиваемся на красивый день!
Мы выезжаем из Выборга и направляем в сторону Ладожского озера в город Приозерск.
В Приозерске нас ждёт историческая крепость Корела — древняя твердыня, возведённая новгородцами в XIII веке для защиты северных рубежей от шведских набегов. Этот стратегический форпост не раз становился ареной сражений и свидетелем ключевых событий русско-шведского противостояния.
Мы прогуляемся с гидом по территории крепости и рассмотрим её древние сооружения: мощную сторожевую башню, глубокий ров, служивший надёжной защитой, старинный арсенал. И заглянем в музей.
После экскурсии по крепости мы отправимся в город с мелодичным финским названием Лахденпохья.
Нас ждёт обед в одном из лучших ресторанов региона. Шеф-повар представит авторские блюда, в которых тонко переплетаются местные традиции и современные гастрономические тренды. Это очень камерное заведение, куда непросто попасть: оно по-настоящему уединённое и атмосферное. Из панорамных окон открывается завораживающий вид на Ладожское озеро.
Начнём с бархатистого супа из спелых томатов с печёными овощами и щёчками.
Следующим блюдом шеф-повар представит изысканную композицию: оленину с копчёным гратеном и гранатовым демиглясом. Идеальную пару к этому гастрономическому трио составит полнотелое сухое вино из винограда сорта Мальбек с виноградников Мендосы (Аргентина).
Завершим обед десертом с истинным карельским колоритом — «Ром-бабой» в авторской интерпретации. Подается с клюквой, карельским бальзамом, меренгой и нежным кремом англез из местной ряженки.
После обеда мы отправимся в «Город ангелов» — необычный музей деревянных скульптур под открытым небом в Лахденпохье. Эта уникальная экспозиция возникла в руинах старинной кирхи Яккима (середина XIX века) в рамках международного фестиваля «Между небом и землёй».
Лучшие резчики по дереву из России и Европы создали здесь за неделю десятки самобытных скульптур — деревянных ангелов в самых неожиданных образах. Каждая скульптура сопровождается историей — и вместе они складываются в трогательный рассказ о любви, надежде и человечности.
Обратите внимание! Вариант размещения зависит от выбранного заезда.
№ 1. Для заездов в мае и июле.
Затем мы отправимся в Сортавалу и разместимся в отеле, расположенном в национальном парке «Ладожские шхеры». Он стоит на берегу залива Ладожского озера, в окружении нетронутой северной природы — здесь слышен лишь шум воды и пение птиц, а вокруг простираются скалистые острова и вековые леса. Это уникальный ландшафтный отель, окруженный дикой природой и органично встроенный в скалистый рельеф. Все номера для нашей группы оснащены панорамными окнами: из них открываются завораживающие виды на водную гладь и прибрежные скалы.
На территории отеля расположен легендарный Дом композиторов, где была написана знаменитая песня о Карелии «Долго будет Карелия сниться…». Здесь также был создан сценарий известного советского фильма «Чучело» Ролана Быкова. Сегодня это излюбленное место отдыха и поиска вдохновения для творческой интеллигенции.
№ 2. Для заездов в июне и августе.
Затем мы отправимся в Сортавалу и разместимся в загородном клубе-отеле, который находится на берегу Ладожского озера, и остаемся здесь на три ночи.
Далее программа дня продолжается для всех заездов.
Мы расположимся, немного отдохнем, а вечером отправимся на ужин в один из лучших ресторанов Карелии. Он находится на крупнейшем острове Ладоги — Риеккалансаари. Попробуйте произнести это название.
Вечер начнем с тартара из карельской форели со свежим огурцом и сладко-кислым брусничным соусом.
На горячее нас ждет стейк угольной трески с кремовым пюре из батата и лимонно-кунжутным соусом понзу. Блюда идеально дополняет белое сухое вино из сорта Совиньон блан с яркой кислотностью и фруктовыми нотами.
В завершение ужина мы попробуем нежный сырок из рикотты в молочном шоколаде с начинкой из вареного сгущенного молока.
Десерт подают с легкой пеной из облепихи и облепиховым конфитюром, в сопровождении ароматного карельского чая.
После ужина мы вернемся в отель, где сможем отдохнуть и насладиться атмосферой спокойствия и гармонии среди природы.
Остров Валаам, пикник на Ладожских шхерах, Сортавала и ужин в ресторане современной карельской кухни
После вкусного завтрака с видом на Ладожское озеро мы направляемся в сторону Финляндии, до города Сортавала — нас ждет путешествие на остров Валаам!
Водный путь по просторам Ладоги до острова займет примерно час — мы отправимся на комфортабельном скоростном катере.
Во время плавания наслаждаемся великолепием самого большого пресноводного озера Европы и второго по площади озера России после легендарного Байкала.
Мы прогуляемся по острову вместе с гидом, изучим достопримечательности и осмотрим прекрасную усадьбу.
Остров впечатляет особенностью климата: здесь можно выращивать южные фруктовые породы, даже виноград и арбуз. Очень необычно для севера!
Дальше мы отправимся на катере исследовать уникальный природный заповедник — Ладожские шхеры. Эта местность действительно напоминает знаменитые норвежские фьорды: высокие гранитные скалы, глубоко врезанные в воду, извилистые проливы и зеркальная гладь озёр.
Кстати, название «шхеры» тоже имеет скандинавские корни: оно произошло от норвежского слова skjær, означающего «скалу посреди моря». Шхерами называют проливы и заливы между берегом и островами с необычным рельефом и архипелагом необитаемых островов. Очень живописное место!
Здесь мы выйдем на одном из необитаемых островов, где нас ждет обед-пикник на свежем воздухе: запеченная белая рыбка, картофель и овощи на гриле.
После возвращения в Сортавалу, мы неспешно погуляем по ее улочкам и познакомимся с главными достопримечательностями.
Город три раза менял своё название, поскольку в разное время принадлежал Швеции, Финляндии и России. С конца XIX века Сортавала переживала бурный рост: став крупным торговым, образовательным и промышленным центром, она привлекла лучших архитекторов своего времени.
Благодаря талантливым проектировщикам город приобрел необычный облик, вобравший элементы модерна, классицизма и национального романтизма.
После прогулки отправляемся на ужин в ресторан, который располагается в здании XIX века на живописном берегу озера.
Меню сочетает традиции карельской кухни с актуальными кулинарными тенденциями.
На закуску нам подадут фирменную грибную икру с горячими картофельными калитками и вепские мясные деликатесы, специально приготовленные по традициям финно-угорского народа — вепсов.
Основное блюдо — нежнейшее мясо утиной ножки, медленно томленное в собственном соку, с цитрусовым соусом и сочным стейком из сельдерея, аккуратно прожаренным до золотистой корочки.
На десерт нас ждёт печеное яблоко с восхитительной начинкой из орехов и меда, с шариком сливочного мороженого и брусничным соусом.
После вкусного ужина возвращаемся в наш комфортный отель, чтобы отдохнуть и восполнить силы.
Завтра нас ждут новые впечатления!
Горный парк Рускеала, красивейшие водопады, форелевое хозяйство и заключительный ужин
Сегодня после завтрака в отеле едем на железнодорожный вокзал Сортавалы, откуда отправляется наш поезд в Рускеалу!
Нас ждёт настоящее путешествие во времени — садимся в ретро-вагон Рускеальского экспресса, ожидаем знакомый паровозный гудок и отправляемся в поездку до Горного парка Рускеала. За окном мелькают живописные пейзажи Карелии, а дорога займёт всего около часа.
Рускеала — самый знаменитый парк Карелии. Наслаждаться этим парком можно бесконечно, он входит в топ-10 лучших направлений для путешествий по России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (по версии The Guardian).
На обратном пути из Рускеалы мы заедем на Рускеальские водопады. Место очень живописное!
Прямо над водопадами сделаны подвесные мостики, с которых получаются потрясающие фотографии. Именно здесь снимался знаменитый фильм «… А зори здесь тихие» 1972-го года.
Пора подкрепиться!
Мы едем на берег Ладожского озера в ресторан, который принадлежит форелевому хозяйству. Это местная рыбная ферма, которая занимается выращиванием радужной форели в чистых водах Ладоги.
Начнем наш обед с изысканной закуски — нежнейшего тартара из свежей форели с зернистой красной икрой.
Затем попробуем знаменитый традиционный финский суп «лохикейто» — густую, кремообразную уху из филе лосося в сливках, приправленную легкими специями и зеленью.
В роли главного угощения выступят сочные стейки из свежей форели, приготовленные на гриле до легкой золотистой корочки, с запеченными на решетке овощами.
Завершит нашу трапезу оригинальный десерт — ароматное домашнее мороженое с добавлением карельских молодых сосновых шишек.
Обратите внимание! Для заездов в мае и июле — возвращение в отель. Немного отдыхаем и идем в сауну с мягким паром. Здесь, в тишине карельского леса, есть все необходимые удобства и зона отдыха с видом на обворожительную природу Карелии!
Для заездов в июне и августе — возвращение в отель. Немного отдыхаем и идем в настоящую северную баню на дровах. Нас ждет хвойный детокс! Баня находится прямо на воде Ладожского озера, имеет свой пирс и топится дровами. Греемся, купаемся в озере и пьем вкусный карельский чай на ягодах.
Далее программа дня продолжается для всех заездов.
После у нас будет время подготовиться к заключительному ужину.
Вечером нас будут ждать в изысканном ресторане карельской кухни. Здесь все блюда готовят исключительно из локальных ингредиентов.
Наше меню откроет оригинальным сморреброд — открытый бутерброд со свежим хлебом и нежным ладожским сигом.
Вечер продолжит сиг горячего копчения — настоящее лакомство для гурманов! Процесс горячего копчения придает блюду изумительный вкус и аромат дымка, а также делает мясо рыбы более сочным и нежным. Блюда сопровождаются бокалом белого сухого вина.
В завершение вечера нас ждёт эксклюзивный десертный сет — миниатюрные калитки с нежной песочной основой и ароматной начинкой из свежих северных ягод вместе со стопочками традиционных карельских настоек.
Отличное завершение нашего гастрономического приключения!
Завершение тура
Сегодня после завтрака за нами приедет наш комфортабельный микроавтобус, и мы отправимся в обратный путь до Санкт-Петербурга!
Мы организуем для вас трансфер до Московского вокзала или аэропорта.
Желаем счастливого пути и до встречи в новых гастрономических путешествиях.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в Выборге и в Сортавале.
Для заездов в мае и июле:
- Отель «Виктория» 4* — 1 ночь (Выборг).
- Ландшафтный отель «RANTALA» — 3 ночи (Сортавала).
Для заездов в июне и августе:
- Отель «Виктория» 4* — 1 ночь (Выборг).
- Загородный клуб «Ламберг» — 3 ночи (Сортавала, берег Ладожского озера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в рублях:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное размещение по акции раннего бронирования
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение по акции раннего бронирования
|Одноместное размещение
|Для заездов 7-11 мая 2026 и 10-14 июня 2026
|156 000 (до 30.01.2026)
|162 000
|179 000 (до 30.01.2026)
|185 000
|Для заездов 15-19 июля 2026 и 16-20 августа 2026
|162 000 (до 30.03.2026)
|168 000
|189 000 (до 30.03.2026)
|195 000
Варианты проживания
Отель «Виктория»
Отель «Виктория» в Выборге удален от центра на 0,4 км.
Четырёхзвёздочный отель «Виктория» представляет собой современный 7-этажный комплекс для размещения гостей и жителей города в историческом центре Выборга.
Номерной фонд составлен из нескольких категорий, из которых Вы подберете наилучший вариант. Так, к примеру, апартаменты имеют спальную и гостевую зоны, собственный санузел и душевую. На всей территории работает бесплатный интернет. Курение на всей территории запрещено, но для курящих отведены специальные зоны. Во всех номерах и на территории отеля курение запрещено.
Заезд в отель начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00.
В отеле работает 2 ресторана, где каждый гость может отведать любимые блюда и напитки.
В непосредственной близости от отеля расположен Выборгский замок, рынок, а также авто- и железнодорожный вокзал. Поблизости находятся круглая башня, собор святых Петра и Павла, дом Бюргера.
Ландшафтный отель «Рантала»
Ландшафтный отель «Рантала» находится в национальном парке «Ладожские шхеры» в Карелии, на берегу залива Кирьявалахти. Предоставляются парковочные места, чтобы гостям было куда поставить машину.
В номерной фонд отеля входит 25 номеров. В каждом из них есть плазменный телевизор, удобная мебель и ванная комната со средствами личной гигиены, феном и индивидуальными тапочками. Помимо этого, из номера открывается восхитительный вид на карельский лес и залив Ладожского озера благодаря большим окнам. Также на территории расположено 4 коттеджа, все они находятся на первой линии залива. В каждом коттедже есть 2 комнаты: проходная гостиная и спальня, а также ванная комната и тёплые полы. В номерах, коттеджах и ресторане работает бесплатный скоростной Wi-Fi.
В коттеджах имеется оборудованная кухня со всей необходимой бытовой техникой. Кроме того, на придомовой территории находится открытый мангал.
От отеля до центра города Сортавала 9,9 км. До Рускельских водопадов приблизительно 30 минут езды. Расстояние до железнодорожного вокзала Сортавалы — 11,1 км, до аэропорта Петрозаводска — 227 км.
Загородный клуб «Ламберг»
«Ламберг» находится у берега залива Токкарлахти, в одноименном поселке, в 4,5 км от центра Сортавалы.
Гости могут разместиться в одном из девятнадцати номеров, которые оборудованы удобными спальными местами со свежим комплектом постельного белья, прикроватными тумбами, лампами для вечернего чтения, шкафом, затемненными шторами, письменным столом. Доступен бесплатный Wi-Fi и телевизор. Санузел оснащен необходимой сантехникой.
В приотельном ресторане подают блюда карельской кухни только из местных продуктов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в Выборге (1 ночь) и в Сортавале (3 ночи)
- Питание, указанное в программе: все завтраки в отеляхобеды и ужины в лучших ресторанах региона, с винным сопровождением
- Все завтраки в отелях
- Обеды и ужины в лучших ресторанах региона, с винным сопровождением
- Встреча и проводы в аэропорт или на ж/д вокзал (для рекомендованных рейсов)
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии (Приозерск, Лахденпохья, Сортавала, Рускеала, Рускеальские водопады, Валаам, Ладожские шхеры)
- Прогулка на катере: до острова Валаам и обратно, по Ладожским шхерам (катер только для нашей группы)
- Пикник на острове на Ладожских шхерах
- Билет на Рускеальский экспресс Сортавала - Рускеала
- Баня/сауна в 4 день тура
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
- Подарки всем участникам путешествия
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли поехать с ребёнком?
Конечно. Ограничение по возрасту — не менее 6 лет.
Есть ли рекомендации по прибытию и отправлению?
Туда: встреча на Московском вокзале Санкт-Петербурга в 10:00. Можно выбрать любой рейс (самолет/поезд/автобус) с прибытием до этого времени, либо остановиться в отеле накануне.
Обратно: прибытие в Санкт-Петербург на Московский вокзал в 15:00 или в аэропорт до 16:00. Далее можно добраться до своего города любым удобным способом (самолет/поезд/автобус).
Важно! Встреча/проводы всех рейсов или поездов, за исключением рекомендованных, осуществляются за доп. плату (стоимость по запросу).