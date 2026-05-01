Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Сортавале. Остров Валаам. Галерея Кронида Гоголева
08:20 Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала.
Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, есть возможность выезда в 04:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.
08:40 Завтрак в кафе.
09:10-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале с осмотром местной архитектуры — памятников северного модерна.
11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам. Переход по Ладожскому озеру — 50 мин.
11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.
Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».
Постный обед в трапезной.
Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.
Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.
16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.
18:00 Посещение галереи Кронида Гоголева — уникального собрания работ мастера, выполненных в технике резьбы по дереву.
19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.
Горный парк Рускеала. Водопады Ахинкоски
08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.
09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно).
11:30 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа). Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.
Свободное время для прогулок и развлечений в парке.
14:45 Выезд в Петрозаводск. В пути – 4 часа.
Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Для желающих (за доп. плату) – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
19:30 Прибытие в Петрозаводск. Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице Сортавалы.
При бронировании от 3 до 6 месяцев — 5%, цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый – 34 900 руб.;
- льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий) – 32 900 руб.;
- дети 3-14 лет – 28 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 4 000 руб. Скидка за доп. место – 2 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Отель «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».
Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.
Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.
Гостиница «Каунис»
«Каунис» располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха. На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.
Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.
В пределах двух километров расположена площадь Кирова, Никольская церковь, достопримечательность Ротонда, музей Северного Приладожья.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 обед (на Валааме), 1 ужин
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на метеоре на о. Валаам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Сортавалы/Петрозаводска и обратно из Петрозаводска
- Сувениры и доп. расходы по желанию
- Питание, не указанное в программе
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.