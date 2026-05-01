Классика Приладожья: Валаам и Рускеала

Два удивительных дня в Карелии! В этом коротком, но содержательном туре вас ждёт гостеприимная Сортавала, легендарный Валаам, атмосферная галерея Кронида Гоголева, а также знаменитый горный парк Рускеала и величественные водопады Ахинкоски.
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Сортавале. Остров Валаам. Галерея Кронида Гоголева

08:20 Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала.

Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, есть возможность выезда в 04:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

08:40 Завтрак в кафе.

09:10-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале с осмотром местной архитектуры — памятников северного модерна.

11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам. Переход по Ладожскому озеру — 50 мин.

11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.

Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».

Постный обед в трапезной.

Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.

Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.

16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.

18:00 Посещение галереи Кронида Гоголева — уникального собрания работ мастера, выполненных в технике резьбы по дереву.

19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

2 день

Горный парк Рускеала. Водопады Ахинкоски

08:45 Завтрак в кафе и освобождение номеров.

09:30 Отправление в Рускеала на автобусе или ретропоезде (билеты покупаются самостоятельно).

11:30 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1,5 часа). Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.

Свободное время для прогулок и развлечений в парке.

14:45 Выезд в Петрозаводск. В пути – 4 часа.

Остановка у водопадов Ахинкоски на реке Тохмайоки. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Для желающих (за доп. плату) – экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.

19:30 Прибытие в Петрозаводск. Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице Сортавалы.

При бронировании от 3 до 6 месяцев — 5%, цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый – 34 900 руб.;
  • льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий) – 32 900 руб.;
  • дети 3-14 лет – 28 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 4 000 руб. Скидка за доп. место – 2 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Сортавала»

1 ночь

Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».

Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Гостиница «Родина»

1 ночь

«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.

Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.

В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.

Гостиница «Ладога»

1 ночь

«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.

Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Отель «Пийпун Пиха»

1 ночь

Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.

Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.

Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.

Отель «Белые ночи»

1 ночь

Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».

Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.

Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.

Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.

Гостиница «Каунис»

1 ночь

«Каунис» располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха. На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.

Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.

В пределах двух километров расположена площадь Кирова, Никольская церковь, достопримечательность Ротонда, музей Северного Приладожья.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 1 обед (на Валааме), 1 ужин
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на метеоре на о. Валаам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Сортавалы/Петрозаводска и обратно из Петрозаводска
  • Сувениры и доп. расходы по желанию
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

