1 день

Обзорная экскурсия по Сортавале. Остров Валаам. Галерея Кронида Гоголева

08:20 Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала.

Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, есть возможность выезда в 04:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

08:40 Завтрак в кафе.

09:10-10:50 Обзорная экскурсия по Сортавале с осмотром местной архитектуры — памятников северного модерна.

11:00 Отправление на метеоре на остров Валаам. Переход по Ладожскому озеру — 50 мин.

11:50 Прибытие в Монастырскую бухту.

Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».

Постный обед в трапезной.

Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.

Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.

16:50-17:50 Обратный путь на метеоре в г. Сортавала.

18:00 Посещение галереи Кронида Гоголева — уникального собрания работ мастера, выполненных в технике резьбы по дереву.

19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

