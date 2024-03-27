Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:15
7 мая в 06:15
от 19 650 ₽ за человека
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
«При посещении действующих храмов и внутренней территории Валаамского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины — в юбке и головном уборе»
19 мая в 08:30
26 мая в 08:30
28 500 ₽ за человека
В Карелию на майские в мини-группе и с комфортом: «Рускеала», Валаам, гора Паасо и ретропоезд
Увидеть Мраморный каньон, осмотреть Валаамский монастырь и проплыть по Ладожским шхерам на катере
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 9:00
«Побываете на острове Валаам, осмотрите белокаменный монастырь и узнаете удивительную историю этого места»
8 мая в 09:00
51 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей27 марта 2024Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит тур в Сортавале в мае 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 19 650 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2025 год по теме «Святые места», 16 ⭐ отзывов, цены от 19650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль