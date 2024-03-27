Религиозные туры по святым местам Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Сортавале, цены от 19 650 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
На автобусе
2 дня 18 часов
16 отзывов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:15
7 мая в 06:15
от 19 650 ₽ за человека
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
На автобусе
2 дня
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
«При посещении действующих храмов и внутренней территории Валаамского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины — в юбке и головном уборе»
19 мая в 08:30
26 мая в 08:30
28 500 ₽ за человека
В Карелию на майские в мини-группе и с комфортом: «Рускеала», Валаам, гора Паасо и ретропоезд
На машине
На катере
На микроавтобусе
3 дня
В Карелию на майские в мини-группе и с комфортом: «Рускеала», Валаам, гора Паасо и ретропоезд
Увидеть Мраморный каньон, осмотреть Валаамский монастырь и проплыть по Ладожским шхерам на катере
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 9:00
«Побываете на острове Валаам, осмотрите белокаменный монастырь и узнаете удивительную историю этого места»
8 мая в 09:00
51 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
    Закончилось наше прекрасное зимнее путешествие. Приехали сюда из Москвы посмотреть на местные красоты. Карелия невероятная, мы остались под огромным впечатлением.
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    Виды потрясают, хоть и зима, есть на что посмотреть, не пожалели ни капли. Водопады, бескрайние леса, реки и озера потрясли и остались в сердце. Огромное СПАСИБО нашему гиду Александру Адамовичу! Профессионал своего дела, влюбленный в свою работу. А еще хороший, с чувством юмора и душевный человек! Рассказывал нам интересные факты и истории про свой родной город Сортавала, отвечал на любые вопросы, давал советы и в целом с ним экскурсии проходили легко и увлекательно. Также спасибо водителю-гиду Максиму! Мы посмотрели все и даже больше чем планировали. Обязательно вернемся сюда еще и не 1 раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Святые места»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
  2. Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
  3. В Карелию на майские в мини-группе и с комфортом: «Рускеала», Валаам, гора Паасо и ретропоезд
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Остров Валаам
  5. Ретро поезд
  6. Исторический парк «Бастионъ»
  7. Мраморный каньон
  8. Городище Паасо
  9. Парк Ваккосалми
  10. Памятник «Рунопевец»
Сколько стоит тур в Сортавале в мае 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 19 650 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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