Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
В путешествии мы не только расскажем вам истории про знаменитые острова, но и познакомим с ними «лично». Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона. Погуляете по знаковым местам Петрозаводска и осмотрите достопримечательности города Сортавала.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
|Дети до 14 лет
|35 300 ₽
|Пенсионеры
|39 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.
Проживание. Гостиницы в центре Петрозаводска: «Северная» 4*, «Прионежская», «Онежский замок», «Саквояж», «Cosmos», бутик-отель «13 стульев», «Карелия-спа», «Питер Инн». В г. Сортавала размещаемся в небольшом отеле с удобствами в номерах. Размещение 2-местное.
Питание. Включены 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавала). Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. Гоголева
Встречаемся и после завтрака в кафе отправляемся на небольшую обзорную экскурсию по городу Сортавала. Вы увидите здание народной школы в стиле неоклассицизма, гостиницу, где останавливался Николай Рерих. Посмотрите на старинную деревянную ратушу и храм Николая Чудотворца — главную святыню города.
В 11:00 разместимся в быстроходных метеорах, которые домчат нас до Валаама. По дороге насладимся видами ладожских шхер, скала и прибрежных лесов. Ладога — единственный пресноводный водоём России, где водятся нерпы. Если повезёт, сможем увидеть и их. Прибудем в Монастырскую бухту, пройдёмся по центральной усадьбе монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор. Послушаем певчее выступление мужского ансамбля «Валаам» и пообедаем в монастырской трапезной в Никоновской бухте. Посетим Воскресенский скит, прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим экскурсию на Елеонской горе, откуда открывается завораживающий пейзаж Ладоги.
В 17:50 вернёмся в Сортавала и заглянем в дом-музей Кронида Гоголева, мастера резьбы по дереву, работы которого знамениты по всему миру. Размещение в гостинице, отдых.
Мраморный каньон и Рускеальские водопады
После завтрака отправляемся в знаменитый горный парк «Рускеала»: в 09:30 — отправление на автобусе, в 10:00 желающие могут поехать на ретропоезде, интерьер вагонов которого выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса» (билеты не включены в стоимость).
По прибытии вас ждёт пешеходная экскурсия по мраморному каньону, который многие годы арендовали финны для добычи камня. Ещё десять лет назад объект пустовал, теперь же приезжающие в Карелию стремятся увидеть эту живописную достопримечательность. На экотропе вокруг Рускеалы есть панорамные площадки, с которых можно полюбоваться видами. Будет возможность отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни), посмотреть на залежи итальянского мрамора.
Нагулявшись, держим путь в Петрозаводск. По дороге заедем полюбоваться Тохминскими (Рускеальскими) водопадами, получившими известность благодаря съёмкам фильма «А зори здесь тихие…». За доплату желающие смогут пройтись по экотропе — деревянным мостикам над водопадами. Вечером разместимся в гостинице и отдохнём.
Кижи и прогулка по Петрозаводску
Сегодня вас ждёт путешествие на второй святой остров: позавтракав, доедем до речного вокзала, откуда отправимся на остров Кижи, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Дополнительно (за отдельную плату) музей предлагает посещение (в летний период):
церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства главной жемчужины русского деревянного зодчества;
дома Щепина — демонстрация женских ремёсел;
дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
шатровой колокольни Кижского погоста — подъём на главную кижскую звонницу и осмотр острова с высоты;
часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.
Затем вернёмся в столицу Карелии и познакомимся с ней поближе. Посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по главной достопримечательности — Онежской набережной. Далее предусмотрено свободное время: можно самостоятельно прогуляться и заглянуть в местные ресторанчики.
Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору Сампо
Сегодня посетим четыре крупнейшие достопримечательности вблизи Петрозаводска: гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.
Курорт «Марциальные воды» знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.
Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг достойны внимания: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.
Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы, уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году. Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе. Вернёмся в Петрозаводск к 17:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавала)
- Работа экскурсовода
- Проживание
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе, метеоры на Кижи и Валаам
- Стоимость тура для детей 4-14 лет составит 35 300 руб
Что не входит в цену
- Проезд до г. Сортавала и обратно из Петрозаводска
- Обеды и ужины вне программы
- Одноместное размещение
- Билет на ретропоезд (при желании)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
- Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная.
- Хорошо составлен план поездок - объездили все ключевые точки Карелии.
- Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд.
- Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться).
Минусы:
- Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение).
- По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом.
- В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).