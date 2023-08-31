Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Авторский тур в Сортавале

Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону

5
2 отзыва
Карелия славится красивой северной природой, лесами и озёрами, сказаниями и песнями.

В путешествии мы не только расскажем вам истории про знаменитые острова, но и познакомим с ними «лично». Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона. Погуляете по знаковым местам Петрозаводска и осмотрите достопримечательности города Сортавала.
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Ближайшие даты:
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27
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Дети до 14 лет35 300 ₽
Пенсионеры39 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 4 лет.
Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.

Проживание. Гостиницы в центре Петрозаводска: «Северная» 4*, «Прионежская», «Онежский замок», «Саквояж», «Cosmos», бутик-отель «13 стульев», «Карелия-спа», «Питер Инн». В г. Сортавала размещаемся в небольшом отеле с удобствами в номерах. Размещение 2-местное.

Питание. Включены 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавала). Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. Гоголева

Встречаемся и после завтрака в кафе отправляемся на небольшую обзорную экскурсию по городу Сортавала. Вы увидите здание народной школы в стиле неоклассицизма, гостиницу, где останавливался Николай Рерих. Посмотрите на старинную деревянную ратушу и храм Николая Чудотворца — главную святыню города.

В 11:00 разместимся в быстроходных метеорах, которые домчат нас до Валаама. По дороге насладимся видами ладожских шхер, скала и прибрежных лесов. Ладога — единственный пресноводный водоём России, где водятся нерпы. Если повезёт, сможем увидеть и их. Прибудем в Монастырскую бухту, пройдёмся по центральной усадьбе монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор. Послушаем певчее выступление мужского ансамбля «Валаам» и пообедаем в монастырской трапезной в Никоновской бухте. Посетим Воскресенский скит, прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим экскурсию на Елеонской горе, откуда открывается завораживающий пейзаж Ладоги.

В 17:50 вернёмся в Сортавала и заглянем в дом-музей Кронида Гоголева, мастера резьбы по дереву, работы которого знамениты по всему миру. Размещение в гостинице, отдых.

Экскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. ГоголеваЭкскурсия по г. Сортавала, знакомство с Валаамом, дом-музей К. Гоголева
2 день

Мраморный каньон и Рускеальские водопады

После завтрака отправляемся в знаменитый горный парк «Рускеала»: в 09:30 — отправление на автобусе, в 10:00 желающие могут поехать на ретропоезде, интерьер вагонов которого выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса» (билеты не включены в стоимость).

По прибытии вас ждёт пешеходная экскурсия по мраморному каньону, который многие годы арендовали финны для добычи камня. Ещё десять лет назад объект пустовал, теперь же приезжающие в Карелию стремятся увидеть эту живописную достопримечательность. На экотропе вокруг Рускеалы есть панорамные площадки, с которых можно полюбоваться видами. Будет возможность отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни), посмотреть на залежи итальянского мрамора.

Нагулявшись, держим путь в Петрозаводск. По дороге заедем полюбоваться Тохминскими (Рускеальскими) водопадами, получившими известность благодаря съёмкам фильма «А зори здесь тихие…». За доплату желающие смогут пройтись по экотропе — деревянным мостикам над водопадами. Вечером разместимся в гостинице и отдохнём.

Мраморный каньон и Рускеальские водопадыМраморный каньон и Рускеальские водопадыМраморный каньон и Рускеальские водопадыМраморный каньон и Рускеальские водопадыМраморный каньон и Рускеальские водопадыМраморный каньон и Рускеальские водопадыМраморный каньон и Рускеальские водопадыМраморный каньон и Рускеальские водопады
3 день

Кижи и прогулка по Петрозаводску

Сегодня вас ждёт путешествие на второй святой остров: позавтракав, доедем до речного вокзала, откуда отправимся на остров Кижи, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Дополнительно (за отдельную плату) музей предлагает посещение (в летний период):
церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства главной жемчужины русского деревянного зодчества;
дома Щепина — демонстрация женских ремёсел;
дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
шатровой колокольни Кижского погоста — подъём на главную кижскую звонницу и осмотр острова с высоты;
часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.

Затем вернёмся в столицу Карелии и познакомимся с ней поближе. Посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по главной достопримечательности — Онежской набережной. Далее предусмотрено свободное время: можно самостоятельно прогуляться и заглянуть в местные ресторанчики.

Кижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по ПетрозаводскуКижи и прогулка по Петрозаводску
4 день

Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору Сампо

Сегодня посетим четыре крупнейшие достопримечательности вблизи Петрозаводска: гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.

Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.

Курорт «Марциальные воды» знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.

Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг достойны внимания: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.

Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы, уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году. Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе. Вернёмся в Петрозаводск к 17:00.

Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору СампоВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору Сампо

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавала)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе, метеоры на Кижи и Валаам
  • Стоимость тура для детей 4-14 лет составит 35 300 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до г. Сортавала и обратно из Петрозаводска
  • Обеды и ужины вне программы
  • Одноместное размещение
  • Билет на ретропоезд (при желании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, 08:30
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Ольга
31 авг 2023
Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа
Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше,Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше,Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше,Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше,
О
24 мая 2022
Плюсы:
- Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная.
- Хорошо составлен план поездок - объездили все ключевые точки Карелии.
- Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд.
- Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться).

Минусы:
- Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение).
- По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом.
- В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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