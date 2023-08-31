Встречаемся и после завтрака в кафе отправляемся на небольшую обзорную экскурсию по городу Сортавала. Вы увидите здание народной школы в стиле неоклассицизма, гостиницу, где останавливался Николай Рерих. Посмотрите на старинную деревянную ратушу и храм Николая Чудотворца — главную святыню города.

В 11:00 разместимся в быстроходных метеорах, которые домчат нас до Валаама. По дороге насладимся видами ладожских шхер, скала и прибрежных лесов. Ладога — единственный пресноводный водоём России, где водятся нерпы. Если повезёт, сможем увидеть и их. Прибудем в Монастырскую бухту, пройдёмся по центральной усадьбе монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор. Послушаем певчее выступление мужского ансамбля «Валаам» и пообедаем в монастырской трапезной в Никоновской бухте. Посетим Воскресенский скит, прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Закончим экскурсию на Елеонской горе, откуда открывается завораживающий пейзаж Ладоги.

В 17:50 вернёмся в Сортавала и заглянем в дом-музей Кронида Гоголева, мастера резьбы по дереву, работы которого знамениты по всему миру. Размещение в гостинице, отдых.