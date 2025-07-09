Утром встретимся в Сортавале, можно будет оставить вещи в автобусе. После завтрака изучим город со шведскими корнями и погрузимся в смешение культур — шведской, финской, советской, российской.

Во время обзорной экскурсии увидим здание народной школы в стиле неоклассицизма, гостиницу, в которой останавливался Николай Рерих, особняки Леандера и купцов Сийтонен, финский банк, ратушу с башенками, коньками, резьбой, ажурными рамами, деревянное пожарное депо, храм Николая Чудотворца, дом с фонарём.

Далее едем на причал. Вы сядете на «Метеор» к Валаамскому архипелагу (50 минут в пути). Преодолевая водную гладь, можно любоваться Ладожскими шхерами и панорамами берегов.

Обзорная экскурсия по святыне начнётся от причала, куда суда прибывают с 19 века и откуда монастырь особенно красив. Пройдя под Святыми вратами, мы посетим главный храм — величественный Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Увидим Успенскую трапезную церковь, старейшую из сохранившихся, церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные корпуса и хозпостройки. На братском кладбище вспомним валаамских подвижников былых времён. Осмотрев центральную усадьбу, послушаем концерт духовных песнопений монастырского хора. Пообедаем в трапезной постными блюдами из натуральных продуктов, приготовленными по церковным канонам.

Затем — переезд в Никоновскую бухту. Тут находится Новый Иерусалим: на высоком ладожском берегу возвышается Воскресенский скит, в котором создан аналог пещеры Гроба Господня. Пройдём мимо Гефсиманского сада и попадём в скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Завершим экскурсию на Елеонской горе, откуда открывается поэтичный вид на Ладогу.

По возвращении в Сортавалу сходим в дом-музей Кронида Гоголева и полюбуемся резьбой по дереву, посвящённой Русскому Северу, простым людям, их быту и праздникам. Вечером — заселение в отель, ужин.