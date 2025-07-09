Вы окунётесь в по-европейски уютную атмосферу, гуляя по Сортавале, ведь
Описание тура
Организационные детали
При посещении действующих храмов и внутренней территории Валаамского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины — в юбке и головном уборе.
Необходимо учитывать риски отмены поездки на Валаам в связи с погодными условиями. В случае отмены Валаама в 1-й день, мы попробуем его организовать во 2-й, поменяв экскурсионные дни местами. Если шторм будет идти несколько дней и попасть на остров не получится, экскурсия на Валаам будет заменена на равноценную (экскурсия на катерах по Ладожским шхерам (2 часа), обед в кафе и на водопад Белые мосты (Юканкоски) на автомобиле «УРАЛ» + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей).
Программа тура по дням
Прогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида Гоголева
Утром встретимся в Сортавале, можно будет оставить вещи в автобусе. После завтрака изучим город со шведскими корнями и погрузимся в смешение культур — шведской, финской, советской, российской.
Во время обзорной экскурсии увидим здание народной школы в стиле неоклассицизма, гостиницу, в которой останавливался Николай Рерих, особняки Леандера и купцов Сийтонен, финский банк, ратушу с башенками, коньками, резьбой, ажурными рамами, деревянное пожарное депо, храм Николая Чудотворца, дом с фонарём.
Далее едем на причал. Вы сядете на «Метеор» к Валаамскому архипелагу (50 минут в пути). Преодолевая водную гладь, можно любоваться Ладожскими шхерами и панорамами берегов.
Обзорная экскурсия по святыне начнётся от причала, куда суда прибывают с 19 века и откуда монастырь особенно красив. Пройдя под Святыми вратами, мы посетим главный храм — величественный Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Увидим Успенскую трапезную церковь, старейшую из сохранившихся, церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные корпуса и хозпостройки. На братском кладбище вспомним валаамских подвижников былых времён. Осмотрев центральную усадьбу, послушаем концерт духовных песнопений монастырского хора. Пообедаем в трапезной постными блюдами из натуральных продуктов, приготовленными по церковным канонам.
Затем — переезд в Никоновскую бухту. Тут находится Новый Иерусалим: на высоком ладожском берегу возвышается Воскресенский скит, в котором создан аналог пещеры Гроба Господня. Пройдём мимо Гефсиманского сада и попадём в скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Завершим экскурсию на Елеонской горе, откуда открывается поэтичный вид на Ладогу.
По возвращении в Сортавалу сходим в дом-музей Кронида Гоголева и полюбуемся резьбой по дереву, посвящённой Русскому Северу, простым людям, их быту и праздникам. Вечером — заселение в отель, ужин.
Отдых в "Рускеале", место съёмок фильма "А зори здесь тихие…", по желанию - ретропоезд, экотропа
Сегодня отправимся к одной из главных жемчужин Карелии — скальному парку «Рускеала». За доплату туда можно добраться на ретропоезде с вагонами в стиле «Николаевского экспресса».
В парке мы пройдём по экотропе со множеством панорамных площадок и обязательно увидим жемчужину этих мест — Мраморный каньон. Будет и свободное время, когда вы сможете самостоятельно осмотреть залежи итальянского мрамора, покататься на лодке или по канатной дороге, прыгнуть с тарзанки.
После экскурсии поедем в Петрозаводск. По пути остановимся у Тохминских водопадов, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Обязательно сделаем фото на память — место очень живописное. Желающие смогут пройти прямо над каскадами по экотропе (за доплату).
Вечером прибудем в карельскую столицу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 900 ₽
|Дети до 12 лет
|28 900 ₽
|Пенсионеры
|32 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- По 1 завтраку, обеду и ужину
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Сортавалу и обратно в ваш город из Петрозаводска
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
- По желанию:
- Ретропоезд
- Экотропа на водопадах - 400-500 ₽ в зависимости от возраста, дети младше 7 лет бесплатно