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Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам

Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Приезжайте в гости — мы покажем вам всю красоту Карелии и постараемся навсегда оставить воспоминания об этих выходных в вашем сердце.

Вы окунётесь в по-европейски уютную атмосферу, гуляя по Сортавале, ведь
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этот городок основан по указу короля Швеции и некоторое время был частью Финляндии. Проникнетесь многовековой духовностью и особенным умиротворением, царящими в Валаамском монастыре.

Тут вы не только посетите древние обители и поклонитесь важным иконам и мощам, но и отобедаете в трапезной блюдами по церковным канонам и насладитесь мелодичными голосами хоровой братии.

А также вдоволь налюбуетесь творениями северной природы: рассмотрите мозаики мрамора на фоне бирюзовых вод и зелени хвои в «Рускеале» и сделаете памятное фото у живописных водопадов, ставших местом съёмок фильма «А зори здесь тихие…».

5
1 отзыв
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам

Описание тура

Организационные детали

При посещении действующих храмов и внутренней территории Валаамского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины — в юбке и головном уборе.

Необходимо учитывать риски отмены поездки на Валаам в связи с погодными условиями. В случае отмены Валаама в 1-й день, мы попробуем его организовать во 2-й, поменяв экскурсионные дни местами. Если шторм будет идти несколько дней и попасть на остров не получится, экскурсия на Валаам будет заменена на равноценную (экскурсия на катерах по Ладожским шхерам (2 часа), обед в кафе и на водопад Белые мосты (Юканкоски) на автомобиле «УРАЛ» + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей).

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида Гоголева

Утром встретимся в Сортавале, можно будет оставить вещи в автобусе. После завтрака изучим город со шведскими корнями и погрузимся в смешение культур — шведской, финской, советской, российской.

Во время обзорной экскурсии увидим здание народной школы в стиле неоклассицизма, гостиницу, в которой останавливался Николай Рерих, особняки Леандера и купцов Сийтонен, финский банк, ратушу с башенками, коньками, резьбой, ажурными рамами, деревянное пожарное депо, храм Николая Чудотворца, дом с фонарём.

Далее едем на причал. Вы сядете на «Метеор» к Валаамскому архипелагу (50 минут в пути). Преодолевая водную гладь, можно любоваться Ладожскими шхерами и панорамами берегов.

Обзорная экскурсия по святыне начнётся от причала, куда суда прибывают с 19 века и откуда монастырь особенно красив. Пройдя под Святыми вратами, мы посетим главный храм — величественный Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Увидим Успенскую трапезную церковь, старейшую из сохранившихся, церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные корпуса и хозпостройки. На братском кладбище вспомним валаамских подвижников былых времён. Осмотрев центральную усадьбу, послушаем концерт духовных песнопений монастырского хора. Пообедаем в трапезной постными блюдами из натуральных продуктов, приготовленными по церковным канонам.

Затем — переезд в Никоновскую бухту. Тут находится Новый Иерусалим: на высоком ладожском берегу возвышается Воскресенский скит, в котором создан аналог пещеры Гроба Господня. Пройдём мимо Гефсиманского сада и попадём в скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Завершим экскурсию на Елеонской горе, откуда открывается поэтичный вид на Ладогу.

По возвращении в Сортавалу сходим в дом-музей Кронида Гоголева и полюбуемся резьбой по дереву, посвящённой Русскому Северу, простым людям, их быту и праздникам. Вечером — заселение в отель, ужин.

Прогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида ГоголеваПрогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида ГоголеваПрогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида ГоголеваПрогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида ГоголеваПрогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида ГоголеваПрогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида ГоголеваПрогулки по Сортавале, святыни Валаама с обедом в монастырской трапезной, резные картины Кронида Гоголева
2 день

Отдых в "Рускеале", место съёмок фильма "А зори здесь тихие…", по желанию - ретропоезд, экотропа

Сегодня отправимся к одной из главных жемчужин Карелии — скальному парку «Рускеала». За доплату туда можно добраться на ретропоезде с вагонами в стиле «Николаевского экспресса».

В парке мы пройдём по экотропе со множеством панорамных площадок и обязательно увидим жемчужину этих мест — Мраморный каньон. Будет и свободное время, когда вы сможете самостоятельно осмотреть залежи итальянского мрамора, покататься на лодке или по канатной дороге, прыгнуть с тарзанки.

После экскурсии поедем в Петрозаводск. По пути остановимся у Тохминских водопадов, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Обязательно сделаем фото на память — место очень живописное. Желающие смогут пройти прямо над каскадами по экотропе (за доплату).

Вечером прибудем в карельскую столицу и попрощаемся.

Отдых в "Рускеале", место съёмок фильма "А зори здесь тихие…", по желанию - ретропоезд, экотропаОтдых в "Рускеале", место съёмок фильма "А зори здесь тихие…", по желанию - ретропоезд, экотропаОтдых в "Рускеале", место съёмок фильма "А зори здесь тихие…", по желанию - ретропоезд, экотропаОтдых в "Рускеале", место съёмок фильма "А зори здесь тихие…", по желанию - ретропоезд, экотропа

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Дети до 12 лет28 900 ₽
Пенсионеры32 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • По 1 завтраку, обеду и ужину
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сортавалу и обратно в ваш город из Петрозаводска
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
  • По желанию:
  • Ретропоезд
  • Экотропа на водопадах - 400-500 ₽ в зависимости от возраста, дети младше 7 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
Завершение: Петрозаводск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 12275 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Поездка очень понравилась, Карелия очень красивая. Экскурсовод очень много всего рассказал, все очень хорошо было организовано. Спасибо всей команде за такую прекрассную поездку.
Поездка очень понравилась, Карелия очень красивая. Экскурсовод очень много всего рассказал, все очень хорошо было организовано.
Поездка очень понравилась, Карелия очень красивая. Экскурсовод очень много всего рассказал, все очень хорошо было организовано.
Поездка очень понравилась, Карелия очень красивая. Экскурсовод очень много всего рассказал, все очень хорошо было организовано.
Поездка очень понравилась, Карелия очень красивая. Экскурсовод очень много всего рассказал, все очень хорошо было организовано.
Поездка очень понравилась, Карелия очень красивая. Экскурсовод очень много всего рассказал, все очень хорошо было организовано.
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Тур входит в следующие категории Сортавалы

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